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Σε θετική τροχιά -έστω και με δυσκολία- διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο την παρουσία του πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων. Παράλληλα, η αγορά διεύρυνε τα υψηλά 17 ετών, κινούμενη σε τιμές που συνάντησε τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (7/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,16 μονάδες ή +0,04% και έκλεισε στις 2.702,54 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας, με υψηλό ημέρας τις 2.723,94 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα εντοπίζονται στις 2.711,96 (27/10/2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26/10/2009). Σε +27,44% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.

Άνοδο κατέγραψαν οι τράπεζες, κλείνοντας σε υψηλό 11 ετών, με τις Eurobank και Πειραιώς να πιάνουν νέες κορυφές. Η Eurobank άγγιξε τα 4,8 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015 και η Πειραιώς πλησίασε περαιτέρω τα 11 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021). Η Εθνική έφτασε έως τα 18 ευρώ στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015, αλλά στο τέλος δέχθηκε πιέσεις. Με το «πόδι στο γκάζι» συνέχισε η HELLENiQ ENERGY, η οποία υπερέβη τα 16,5 ευρώ στα υψηλά ημέρας, καταγράφοντας νέο ρεκόρ 27 ετών (Οκτώβριος 1999). Αντίθετα, το έτερο διυλιστήριο -η Motor Oil– κατέβασε ταχύτητα μόλις ξεπέρασε το «φράγμα» των 65 ευρώ.

Επικράτησαν με μέτρο οι αγοραστές

Κέρδη +0,51% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.227,62 μονάδες, ανανεώνοντας τα υψηλά 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,07% στις 6.919,41 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,3% στις 3.089,94 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 241,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,23 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 41,2 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Πειραιώς με 31,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,82 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 52 μετοχές, αρνητικό για 57, ενώ 11 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,4% στα 4,789 ευρώ (ρεκόρ 11 ετών – Αύγουστος 2015) και ακολούθησαν η Πειραιώς (+0,94% στα 10,7 ευρώ, ρεκόρ 5 ετών – Μάρτιος 2021) και η Alpha Bank (+0,87% στα 4,733 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική κινήθηκε πτωτικά κατά -0,14% στα 17,525 ευρώ. Η CrediaBank υποχώρησε κατά -1,62% στο 0,973 ευρώ, η Optima bank κατά -1,34% στα 11,74 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά -0,1% στα 10,49 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY ξεχώρισε με κέρδη +2,14% στα 16,26 ευρώ (ρεκόρ 27 ετών – Οκτώβριος 1999). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Aegean (+1,91% στα 12,3 ευρώ), η Lamda Development (+1,91% στα 6,93 ευρώ) και η Cenergy (+1,11% στα 23,6 ευρώ). Άνοδο +0,5% σημείωσε η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 24,26 ευρώ και σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -1% κατέγραψαν η Viohalco (-1,84% στα 17,06 ευρώ), η Titan (-1,83% στα 53,5 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62% στα 43,8 ευρώ), η Jumbo (-1,26% στα 26,56 ευρώ), η Metlen (-1,24% στα 47,86 ευρώ), η Aktor (-1,15% στα 10,28 ευρώ) και ο ΔΑΑ (-1,05% στα 10,32 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco «αναρριχήθηκε» κατά +4,46% και σταμάτησε στα 6,09 ευρώ. Ο ΟΛΘ κέρδισε +1,03% στα 39,4 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, πάνω από -1% έχασαν η Σαράντης (-1,88% στα 13,6 ευρώ), ο ΟΛΠ (-1,42% στα 41,6 ευρώ), η Alter Ego Media (-1,23% στα 6,42 ευρώ) και η Intracom Holdings (-1,16% στα 2,98 ευρώ). Κοντά στο -1% έκλεισαν η Quest (-0,92% στα 7,5 ευρώ) και η Ideal (-0,82% στα 6,02 ευρώ).

«Καύσιμα» η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές και ο χρησμός της DBRS

Βασικός κινητήριος μοχλός για την επενδυτική ψυχολογία παραμένει η κεκτημένη ταχύτητα που προσφέρει η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, με την αναδιάρθρωση των δεικτών (rebalancing) να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της εγχώριας επιχειρηματικότητας τοποθετείται και η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Star Bulk στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, η οποία θα διενεργηθεί από την Τετάρτη 9 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η εκκαθάριση και παράδοση των νέων μετοχών προβλέπεται για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens.

Στο διεθνές πεδίο, οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί εξαιτίας των πολλαπλών εστιών αβεβαιότητας. Η διατήρηση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτούν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, την προσοχή προσελκύει η πολιτική αβεβαιότητα στη Γερμανία μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς και οι κρίσιμες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η αγορά προεξοφλεί μία σχεδόν βέβαιη αύξηση των επιτοκίων αυτήν την εβδομάδα, ενώ σταθμίζεται και η πιθανότητα μίας επιπλέον αύξησης έως το τέλος του έτους.

Τις ανησυχίες των αγορών συμπληρώνουν τα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ (ΔΤΚ Αυγούστου) που ανακοινώνονται την Παρασκευή, την ώρα που η Wall Street παραμένει σήμερα κλειστή λόγω της αργίας της Labor Day.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, από σταθερές προηγουμένως, προχώρησε την περασμένη Παρασκευή η Morningstar DBRS, διατηρώντας παράλληλα την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στη βαθμίδα της επενδυτικής κατηγορίας (BBB). Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για συνεχή και σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους, η οποία υποστηρίζεται από τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ως ένα βαθμό ανθεκτική απέναντι στην ενεργειακή κρίση, προβλέποντας ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

Η αλλαγή του outlook λειτουργεί ευνοϊκά για τα ελληνικά assets, ενώ «ανοίγει την πόρτα» για μια νέα αναβάθμιση της προληπτικής αξιολόγησης της χώρας, εφόσον διατηρηθεί η τροχιά μείωσης του χρέους και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η DBRS βλέπει επίσης περιορισμένο πολιτικό ρίσκο ενόψει των εκλογών του 2027, παρά το ενδεχόμενο να προκύψουν δυσκολίες στον σχηματισμό κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ευρεία πολιτική συναίνεση που υπάρχει γύρω από τους βασικούς άξονες της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, η HELLENiQ ENERGY προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, ύψους 3 έως 5 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τα τρία διυλιστήρια του ομίλου σε Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο, εκτείνεται σε βάθος 5 έως 10 ετών και εντάσσεται στη στρατηγική του για την περίοδο 2030–2040. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η αύξηση της δυναμικότητας κατά 10% έως 15%, παράλληλα με τη μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η βενζίνη και το ντίζελ. Οι πρώτες τοποθετήσεις κεφαλαίων τοποθετούνται χρονικά από το 2028.

Στον σχεδιασμό μιας νέας εταιρείας συμμετοχών (holding company) προχωρά η Metlen, με στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας υποδομών που θα συγκεντρώνει τη METKA ATE και την M Concessions. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και τη μεταφορά τους στην M Concessions. Το νέο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η πιθανή επέκταση του ομίλου στους τομείς των υδάτινων και περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και στο real estate, είτε οργανικά είτε μέσω επιλεκτικών εξαγορών και συνεργασιών. Το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης εισαγωγής (listing) της νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο παραμένει ανοιχτό ως επιλογή, καθώς η Metlen δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις ούτε έχει ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

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