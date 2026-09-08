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Σε φάση σταθεροποίησης και συσσώρευσης δυνάμεων στην περιοχή των 2.700 μονάδων βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προέρχεται από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, διατηρώντας την επαφή του με τα υψηλά 17ετίας (επίπεδα Οκτωβρίου 2009).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.703,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.699,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.705,65 μονάδες. Τα επόμενα ορόσημα για τον ΓΔ εντοπίζονται στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26ης Οκτωβρίου 2009).

Το διεθνές περιβάλλον λειτουργεί ως «βαρίδι» για την εγχώρια αγορά, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου -το μπρεντ «φλερτάρει» με τα 100 δολάρια το βαρέλι– λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Οι αναλυτές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές. Όσον αφορά την ΕΚΤ, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης (10/9) θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Παραμένει, δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η Federal Reserve με ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης (16/9). Τα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή (11/9) αποτελούν τον δεύτερο κομβικό εξωτερικό παράγοντα κινδύνου.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, οι επενδυτές στην εγχώρια αγορά διατηρούν επιλεκτική στάση (stock picking), επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να οχυρώσει τα κεκτημένα του πέριξ των 2.700 μονάδων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου θα ανακοινώσουν η Σαράντης, η Fourlis και η BriQ Properties, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Αύριο (9/9) σειρά έχει ο ΔΑΑ και την Τετάρτη (10/9) ακολουθεί η Alpha Trust Andromeda. Πιο γεμάτο το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, το οποίο έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ.

Από αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση της Star Bulk για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ναυτιλιακή εταιρεία θα διαθέσει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,5 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ενσωματώνει discount της τάξης του 9% σε σχέση με την πιο πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Nasdaq. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας για τη διάθεση των κεφαλαίων, 56,8 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής τριών υπό ναυπήγηση πλοίων, ενώ έως 48,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός των επόμενων 24 μηνών για την απόκτηση νέων ή μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων.

Στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Investor Day της Alpha Bank, το οποίο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διοίκηση του ομίλου πρόκειται να παρουσιάσει το επικαιροποιημένο αναπτυξιακό της πλάνο, καθώς και τους αναθεωρημένους χρηματοοικονομικούς στόχους που θα καθορίσουν τη μελλοντική στρατηγική της πορεία. Το Investor Day αποτελεί καταλύτη για τη μετοχή το αμέσως επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας να εστιάζει κυρίως στους νέους στόχους για τη βιώσιμη κερδοφορία, την αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις ανταμοιβές των μετόχων (μερίσματα και επαναγορές μετοχών).

Επιλεκτικό trading στο ταμπλό

Κατά -0,06% υποχωρεί σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 3.225,54 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,04% στις 6.921,98 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,11% στις 3.086,45 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 8,43 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 1,2 εκατ. ευρώ και τις ΕΤΕ – Eurobank – Motor Oil να ακολουθούν με σχεδόν 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,97 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 35 μετοχές, αρνητικό για 32, ενώ 19 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -0,6%, η Eurobank κατά -0,5%, η Πειραιώς κατά -0,1%, ενώ η Εθνική κερδίζει +0,4% στα 17,6 ευρώ και σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Η CrediaBank και η Optima bank κινούνται πτωτικά κατά -0,1%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +0,5%.

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