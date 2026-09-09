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Νευρικότητα και επιλεκτικές τοποθετήσεις είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίζεται εν μέρει με την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει «εκτινάξει» τις τιμές του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και επιτάχυνση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (9/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.705,37 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.700,09 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.709,88 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο ΓΔ διορθώνει μετά την τετραήμερη άνοδό του, κάνοντας «στάση για ανάσες» από τα υψηλά 17 ετών (επίπεδα Οκτωβρίου 2009).

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι επικείμενες αποφάσεις των νομισματικών αρχών. Η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει αύριο (10/9) σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 60% για αντίστοιχη αύξηση από την Fed στη διήμερη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου. Καθοριστικό ρόλο στις εκτιμήσεις των αναλυτών θα διαδραματίσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την ερχόμενη Παρασκευή (11/9).

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026, αλλά και στις σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις άντλησης κεφαλαίων. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης στην περιοχή των 2.700 μονάδων, εμφανίζοντας σημάδια κόπωσης όσον αφορά την άμεση συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πλησιέστερη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.750 μονάδες, ενώ ως βασικό σημείο στήριξης ορίζονται οι 2.670 μονάδες, επίπεδο που διατηρεί ανέπαφη τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για τη δευτερογενή εισαγωγή της Star Bulk στο ελληνικό χρηματιστήριο και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλέξιμους επενδυτές, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί από τις προεγγραφές. Η ναυτιλιακή εταιρεία προχωρά στη διάθεση 4,4 εκατ. νέων μετοχών με ανώτατη τιμή τα 25,5 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται μικτά έσοδα έως και 112,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν τα 104,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ενσωματώνει discount περίπου 4% σε σχέση με την τελευταία τιμή στο Nasdaq. Από τα έσοδα, τα 56,8 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν εν μέρει τρία υπό κατασκευή πλοία, ενώ έως και 48,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων εντός των επόμενων 24 μηνών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ιδιωτική τοποθέτηση για την έκδοση έως 12 εκατ. νέων μετοχών της Safe Bulkers, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση νέων πλοίων. Ο CEO και βασικός μέτοχος Πόλυς Χατζηωάννου έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Η διαπραγμάτευση της μετοχής ανεστάλη προσωρινά και συγκεκριμένα για όση ώρα θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία.

Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Autohellas ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (10/9) σειρά έχει η Alpha Trust Ανδρομέδα. Το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ.

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