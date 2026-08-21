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Σε τροχιά τρίτης διαδοχικής εβδομάδας ανόδου βρίσκεται ο χρυσός, καθώς η αιφνιδιαστική ενίσχυση των επαναγορών μακροπρόθεσμου αμερικανικού χρέους από το υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το αυξανόμενο δημοσιονομικό βάρος των ΗΠΑ.

Ο χρυσός κινείται κοντά στα 4.530 δολάρια ανά ουγγιά και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 3%. Η απροσδόκητη ένεση ρευστότητας από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη πίεσε χαμηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και το δολάριο, προσφέροντας παράλληλα ισχυρή στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμος να διευρύνει περαιτέρω τις επαναγορές ακριβότερου χρέους, ενώ προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντομα νέα δημοσιονομική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του υψηλότερου κόστους δανεισμού των τελευταίων ετών.

Παρότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανέκτησαν στη συνέχεια μεγάλο μέρος των απωλειών τους, οι κινήσεις του υπουργείου ανέδειξαν εκ νέου τις ανησυχίες για τη ραγδαία διόγκωση του αμερικανικού δημόσιου χρέους. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς παράγοντες που έχουν τροφοδοτήσει το πολυετές ράλι του χρυσού, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικά ασφαλή καταφύγια.

Άνοδος 11% μέσα στον Αύγουστο

Ο χρυσός έχει ενισχυθεί περίπου 11% από τις αρχές Αυγούστου, ωστόσο η περαιτέρω άνοδός του ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια από την ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας. Το ακριβότερο πετρέλαιο διατηρεί ζωντανές τις πληθωριστικές πιέσεις και, μαζί τους, τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλά ή ακόμη και να αυξηθούν.

Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση στο Ιράν, εξέλιξη που απομακρύνει τις προοπτικές μιας άμεσης συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα τις λεπτομέρειες του σχεδίου για την περαιτέρω οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης.

Το πολύτιμο μέταλλο παραμένει πάνω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά από τα μέσα Ιουλίου, όταν οι αγοραστές επέστρεψαν στην αγορά μετά τη μεγάλη πτώση που είχε προκαλέσει ο πόλεμος έναν μήνα νωρίτερα.

Παρά το πρόσφατο ράλι, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 15% χαμηλότερα από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,2% στα 4.522,90 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,1% στα 68,16 δολάρια, ενώ υψηλότερα κινούνταν επίσης πλατίνα και παλλάδιο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχωρούσε κατά 0,1%.

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