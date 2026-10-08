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«Βαθύ κόκκινο» παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.570 μονάδων και σε χαμηλό τουλάχιστον δύο μηνών. Στα χαμηλά ημέρας ο ΓΔ έχανε ακόμη και πάνω από -3% φτάνοντας στις 2.540 μονάδες. Ωστόσο, οι εντολές πώλησης περιορίστηκαν στις δημοπρασίες. Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν πάλι ο τραπεζικός κλάδος.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 53,97 μονάδες ή -2,06% και έκλεισε στις 2.568,05 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.541,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.605,88 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 29 Ιουλίου (2.540,06 μονάδες). Το τελευταίο διήμερο ο δείκτης έχει χάσει σωρευτικά -4,4% και οι απώλειές του εντός του Οκτωβρίου ανέρχονται σε -6,22%. Στο +21,09% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.

Οι τράπεζες βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλαδικό δείκτη να διολισθαίνει πάνω από -3%. Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις έχει υποχωρήσει περισσότερο από -7%. Στο στόχαστρο των πωλητών και τα «βαριά χαρτιά» του βιομηχανικού τομέα. Σε υψηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ.

Sell off στο ταμπλό

«Βουτιά» -3,61% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.003,27 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε απώλειες -2,16% στις 6.577,49 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -2,43% στις 2.953,99 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 622,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 96,44 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 398,07 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 64% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 188,8 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 96 μετοχές, θετικό για 15, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -3,82% στα 9,642 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-3,65% στα 4,43 ευρώ), η Alpha Bank (-3,47% στα 4,228 ευρώ) και η Εθνική (-3,11% στα 16,195 ευρώ). Η Optima bank έχασε -5,25% στα 14,44 ευρώ, η CrediaBank -4,62% στο 0,908 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου -3,52% στα 10,14 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πάνω από -6% διολίσθησαν η Viohalco (-6,69% στα 16,46 ευρώ) και η ElvalHalcor (-6,46% στα 3,405 ευρώ). Η Cenergy υποχώρησε κατά -4,42% στα 22,9 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες άνω του -3% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,62% στα 40,48 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (-3,11% στα 11,82 ευρώ). Πάνω από -2% έχασαν η Aktor (-2,56% στα 9,13 ευρώ) και η Titan (-2,23% στα 46,44 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn κατέγραψε άνοδο +2,2% στα 11,85 ευρώ και ακολούθησαν με κέρδη άνω του +1% η Motor Oil (+1,57% στα 68,1 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (+1,05% στα 18,25 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» άνω του -6% κατέγραψαν ο ΟΛΠ (-6,75% στα 42,8 ευρώ) και ο ΟΛΘ (-6,3% στα 38,7 ευρώ). Ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά -4,76% στα 4 ευρώ και η ΑΒΑΞ κατά -3,6% στα 3,21 ευρώ. Πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Bally’s Intralot (-2,7% στο 1,08 ευρώ), η Dimand (-2,5% στα 13,65 ευρώ) και η Quest (-2,25% στα 7,38 ευρώ). Στον αντίποδα, η Euronext Athens ενισχύθηκε κατά +3,96% και έκλεισε στα 10,5 ευρώ.

Ευάλωτο το ΧΑ στις διεθνείς διακυμάνσεις

Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και κυρίως την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Το αρνητικό κλίμα στη Wall Street και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις. Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «αντίβαρο», η Αθήνα παραμένει ευάλωτη στις διακυμάνσεις των ξένων χρηματιστηρίων, με τη μεταβλητότητα να εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα μηνύματα της Federal Reserve για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας διατήρησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ακόμη αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026, εξέλιξη που ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις αγορές. Παράλληλα, η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη περιορίζει την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, όπως οι μετοχές, εντείνοντας τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη, μετά τη χθεσινή έντονα πτωτική συνεδρίαση που τον οδήγησε προς την περιοχή των 2.620 μονάδων. Η υποχώρηση απομάκρυνε την αγορά από τα πρόσφατα υψηλά 17ετίας των 2.738 μονάδων, αναδεικνύοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων και την ευαισθησία του ελληνικού χρηματιστηρίου στις διεθνείς αναταράξεις.

Καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς θεωρείται πλέον η ζώνη στήριξης των 2.600 μονάδων. Η διατήρησή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση. Ωστόσο, η καθοδική διάσπαση έχει ενεργοποιήσει νέο κύμα πωλήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων και εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, στην τελική ευθεία βρίσκεται η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατ. νέων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή και στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, που μπορεί να αυξηθεί στα 300 εκατ. ευρώ. Το δεσμευτικό εύρος τιμών θα ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου, η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ 13 και 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμευτικές επενδυτικές συμμετοχές 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 28% του βασικού στόχου άντλησης κεφαλαίων.

Τέλος, αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 4,15 εκατ. μετοχών της Verallis στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής θα είναι «VRLS» και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας έχει οριστεί στα 0,95 ευρώ.

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