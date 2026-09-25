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Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αν και οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου στις αποδόσεις των ομολόγων. Πάντως, ο απολογισμός για το πενθήμερο ήταν επιτέλους θετικός, διακόπτοντας έτσι ένα σερί τριών συνεχόμενων καθοδικών εβδομάδων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 638,65 μονάδες, με ώθηση από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και το ράλι της UBS, καταγράφοντας έτσι εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 1%. Τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες ο δείκτης είχε υποχωρήσει συνολικά περίπου 3%.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX ανέβηκε 0,56% στις 25.408 μονάδες, ο CAC 40 βρέθηκε οριακά σε αρνητικό έδαφος με κάμψη 0,04% στις 8.077 μονάδες με βαρίδι τις εταιρείες ειδών πολυτελείας και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,14% στις 10.695 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,63% στις 51.866 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.700 μονάδες αυξημένος κατά 0,65%.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, καθώς οι ελπίδες για μια εκεχειρία υπερίσχυσαν των ανησυχιών μετά τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Διαπραγματευτές εξετάζουν μια σταδιακή διαδικασία αποκλιμάκωσης του πολέμου, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές κοντά στις συνομιλίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Τεχεράνη παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών ένα σχέδιο επτά ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση των συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα εκπληρώσει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί στο προηγούμενο μνημόνιο συναντίληψης της 17ης Ιουνίου. Το Ιράν περιμένει ακόμη την αμερικανική απάντηση.

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν σε αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, παρά το γεγονός ότι το Brent παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου έπεσε στα 106,28 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI στα 94,04 δολάρια το βαρέλι.

«Παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ενδεχομένως εισέρχεται σε μια θετική φάση διαλόγου και συμφωνίας, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς έχουμε βρεθεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Σε κάθε περίπτωση, η πτώση των τιμών ενέργειας προσέφερε κάποια ανακούφιση στις αγορές, μετά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που είχαν οδηγήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων και είχαν αναζωπυρώσει τις εκτιμήσεις για πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Αντιστοίχως και στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων σημείωσαν μικρή υποχώρηση, προσφέροντας μια ανάσα σταθεροποίησης μετά το έντονο sell-off των προηγούμενων ημερών. Ενδεικτικά, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund υποχώρησε ελαφρώς στην περιοχή του 3,58% έως 3,60%, έχοντας αγγίξει την προηγούμενη ημέρα το υψηλό του 3,61% (το υψηλότερο επίπεδο από το 2009).

Παρά τη σημερινή ανάπαυλα, πάντως, οι αποδόσεις παραμένουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα από την ΕΚΤ, ενώ προβλέπουν και δεύτερη σερί αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τη Fed, τον Οκτώβριο. Μάλιστα, για το πενθήμερο οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης οδεύουν προς την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου!

Στις αγορές εμπορευμάτων ο χρυσός σημείωσε άνοδο με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου να προσθέτει 0,63% στα 4.325 δολάρια την ουγγιά. Αντιστοίχως, στις αγορές συναλλάγματος, το ευρωπαϊκό νόμισμα κέρδισε έδαφος με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1406. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,38% στο 100,90.

Πάντως, παρά την σημερινή πίεση το αμερικανικό νόμισμα συμπλήρωσε το καλύτερο σερί δύο εβδομάδων μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες πριν το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου, τα κέρδη του δείκτη δολαρίου για το μήνα φτάνουν το 1,4%, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως η δυναμική του θα συντηρηθεί με φόντο την ανθεκτικότητα της οικονομίας, το ράλι των αποδόσεων των ομολογων και τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed.

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