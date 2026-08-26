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Σχεδόν όλοι οι δείκτες αποτίμησης με αξιόπιστο ιστορικό υποδηλώνουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι απλώς υπερτιμημένη, αλλά είναι εξαιρετικά υπερτιμημένη.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αγορά θα υποστεί άμεσα σημαντική πτώση, αν και όλα είναι πιθανά. Οι δείκτες αποτίμησης είναι πιο χρήσιμοι για μακροπρόθεσμες προβλέψεις παρά για βραχυπρόθεσμη επιλογή της κατάλληλης στιγμής για συναλλαγές.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να εστιάσουμε σε αυτούς τους δείκτες, καθώς παρέχουν το πλαίσιο για την τρέχουσα ανησυχία της Wall Street σχετικά με το διογκούμενο ομοσπονδιακό χρέος, έναν ατέρμονο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και μια πιθανή φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αν αυτές οι ανησυχίες εμφανίζονταν όταν η αγορά ήταν υποτιμημένη, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όπου οι αποτιμήσεις είναι τόσο αυξημένες που ίσως δεν χρειαστεί πολύ ακόμα για να σκάσει η φούσκα.

Η μέση προβλεπόμενη απόδοση και των εννέα δεικτών είναι μια συνολική πραγματική απόδοση -3,2% σε ετήσια βάση για την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Μαρκ Χιούλμπερτ της Hulbert Research και το MarketWatch, η εστίαση παραμένει στους εννέα δείκτες συνολικά, διότι, όταν εστιάζουμε σε κάθε δείκτη μεμονωμένα, οι αισιόδοξοι επενδυτές συχνά μπορούν να επισημάνουν πιθανές θεωρητικές αντιρρήσεις ως προς το μήνυμά του. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο όταν εστιάζουμε σε εννέα διαφορετικούς δείκτες με διακριτούς τρόπους μέτρησης της υπερτίμησης.

Από τους εννέα δείκτες που επέλεξε η Hulbert Research, αυτός με το καλύτερο στατιστικό ιστορικό είναι η μέση κατανομή κεφαλαίου των νοικοκυριών των ΗΠΑ σε μετοχές. Η θεωρητική λογική είναι ότι τα νοικοκυριά καθυστερούν να ακολουθήσουν την τάση της αγοράς και, ως εκ τούτου, είναι πιο αισιόδοξα στα υψηλά ή κοντά σε αυτά και πιο απαισιόδοξα στα χαμηλά ή κοντά σε αυτά.

Σημειωτέον πως ο δείκτης αυτός δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια από τον ανώνυμο συγγραφέα του ιστολογίου «Philosophical Economics», ο οποίος τον χαρακτήρισε ως τον «μεγαλύτερο μεμονωμένο προγνωστικό παράγοντα των μελλοντικών αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς».

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι η θεωρητική λογική αυτού του δείκτη διαφέρει από εκείνη καθενός από τους άλλους οκτώ. Δεν έχει καμία σχέση με τους δείκτες τιμής προς εταιρικά κέρδη, πωλήσεις, λογιστική αξία, μερίσματα, ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το μήνυμά του είναι παρόμοιο με αυτό σχεδόν όλων των άλλων δεικτών.

Ο Χιούλμπερτ αναγνωρίζει ότι ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε περιοχή υπερτίμησης εδώ και αρκετά χρόνια, και παρόλα αυτά η χρηματιστηριακή αγορά, σε γενικές γραμμές, συνέχισε να ανεβαίνει. Ωστόσο, σε αντίθεση με το συμπέρασμα πολλών bullish επενδυτών, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αγορά θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Αν οι ιστορικοί δείκτες έχουν σταματήσει να ισχύουν τότε αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς καμία ένδειξη για την κατεύθυνση που θα πάρει η αγορά από εδώ και πέρα.

Αυτό με τη σειρά του θα υποδείκνυε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας μας στη χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι καλύτερες από αυτές ενός κέρματος που ρίχνουμε στον αέρα. «Πρόκειται για επένδυση ή για τζόγο;», αναρωτήθηκε ο αναλυτής.

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