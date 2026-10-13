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Μία από τις αναλύτριες που έγινε γνωστή για την πρόβλεψή της σχετικά με την τελευταία κατάρρευση της αγοράς ακινήτων έχει άσχημα νέα για τους αγοραστές: η αγορά δεν πρόκειται να γίνει πιο προσιτή στο άμεσο μέλλον.

Η Μέρεντιθ Γουίτνεϊ, η οποία συγκαταλέγεται στους αναλυτές που έγιναν διάσημοι χάρη στην ταινία «The Big Short», δηλώνει ότι δεν αναμένει να ανακάμψει σύντομα η πολυετής ύφεση στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ. Αν και οι πωλήσεις κατοικιών έχουν σημειώσει απότομη πτώση τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν θα αρκεί για να μειωθούν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ή οι τιμές των κατοικιών — πράγμα που σημαίνει ότι η βαθιά στασιμότητα στην αγορά ακινήτων θα μπορούσε να παραταθεί τουλάχιστον για το επόμενο έτος χωρίς καμία βελτίωση, όπως δήλωσε πρόσφατα στο Business Insider.

Το 2026 αναμένεται να είναι η χειρότερη χρονιά για τις πωλήσεις κατοικιών από το 2011, σύμφωνα με εκτίμηση της Capital Economics. Η Γουίτνεϊ δήλωσε ότι αναμένει το 2027 να είναι τουλάχιστον «εξίσου κακό» με το 2026 όσον αφορά τις πωλήσεις κατοικιών.

Η αγορά κατοικιών βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια πολυετή ύφεση των πωλήσεων, με τους αγοραστές να αποσύρονται από την αγορά καθώς οι τιμές των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν επίσης αυξηθεί κατακόρυφα, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες κατοικιών να διστάζουν να πουλήσουν και να χρηματοδοτήσουν μια νέα αγορά με υψηλότερα επιτόκια.

Η ελπίδα ορισμένων υποψήφιων αγοραστών είναι ότι οι πωλήσεις τελικά θα επιβραδυνθούν σε σημείο που θα προκαλέσει πτώση των τιμών. Ωστόσο, οι συνθήκες για να δημιουργηθεί αυτή η δυναμική δεν υπάρχουν, δήλωσε η Γουίτνεϊ, επισημαίνοντας παράγοντες που αναμένεται να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα στο άμεσο μέλλον:

Περιορισμένη προσφορά

Υπάρχουν ορισμένες περιοχές στις ΗΠΑ όπου οι τιμές μειώνονται, αλλά αυτές αποτελούν εξαιρέσεις όπου η προσφορά ήταν υπερβολική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανέφερε η Γουίτνεϊ. Αυτό διαφέρει από περιοχές όπως η βορειοανατολική, όπου η προσφορά είναι περιορισμένη.

Το συνολικό έλλειμμα προσφοράς κατοικιών αυξήθηκε σε πάνω από 4 εκατομμύρια κατοικίες στο τέλος του 2025, σύμφωνα με μια εκτίμηση της Redfin.

Στεγαστικά δάνεια

Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών έχουν συνηθίσει στα χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, γεγονός που τους αποτρέπει από το να βγάλουν την κατοικία τους προς πώληση. Περίπου το 78% των δανειοληπτών είχε επιτόκιο στεγαστικού δανείου κάτω από 5%-6% στις αρχές του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Realtor.com.

Οι «baby boomers»

Πολλοί ηλικιωμένοι Αμερικανοί, οι οποίοι κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας των ακινήτων στις ΗΠΑ, επιθυμούν να γεράσουν στο σπίτι τους, δεδομένης της σημαντικής αύξησης των τιμών των κατοικιών, ανέφερε η Γουίτνεϊ, κάτι που αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο δεν προβλέπει αύξηση της προσφοράς στο άμεσο μέλλον.

Το 68% των ιδιοκτητών σπιτιών της γενιάς των «baby boomers» δήλωσαν ότι είναι πιθανό να γεράσουν στο τρέχον σπίτι τους, σύμφωνα με έρευνα της Freddie Mac του 2024.

Ανακυκλούμενα δάνεια

Η Γουίτνεϊ επεσήμανε έναν δείκτη που περνάει απαρατήρητος: τον εβδομαδιαίο όγκο HELOC, δηλαδή τον εβδομαδιαίο όγκο των ανακυκλούμενων δανείων με εγγύηση την αξία της κατοικίας. Οι υψηλότεροι όγκοι HELOC θεωρούνται ένδειξη ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν στα σπίτια τους, ανέφερε η Γουίτνεϊ, σημειώνοντας ότι πολλοί χρησιμοποιούν τα HELOC για να χρηματοδοτήσουν ανακαινίσεις ή έργα βελτίωσης της κατοικίας.

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