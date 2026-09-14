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(Last update 18:00)

Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στη Wall Street, καθώς ένα ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων πλήττει τις μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών. Η ξαφνική αλλαγή πλεύσης από κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, οι οποίοι ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξη των προηγμένων μοντέλων AI λόγω κινδύνων ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, επιβαρύνουν σημαντικά την επενδυτική ψυχολογία ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει πτώση 0,52% στις 52.299 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,77% στις 7.597 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται χαμηλότερα σε ποσοστό 1,01% και τις 26.065 μονάδες.

Η αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος σε παρέμβασή του κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των πλέον εξελιγμένων μοντέλων τους, επικαλούμενος σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Τη θέση αυτή υποστήριξαν δημόσια τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, όσο και ο επικεφαλής της xAI, Έλον Μασκ. Παράλληλα, ο Άλτμαν σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο εντός του τρέχοντος έτους θα ήταν ανεπιθύμητη, εξέλιξη που επηρέασε αρνητικά τις προσδοκίες για άμεση άντληση κεφαλαίων από τις δημόσιες αγορές.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν άμεση υποχώρηση στις μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο πολυετές ράλι της Wall Street χάρη στις τεράστιες δαπάνες για υποδομές AI. Η μετοχή της Nvidia σημειώνει πτώση άνω του 2%, ενώ ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Intel (-6%), η Advanced Micro Devices (-5,5%), η Marvell Technology (-7,5%) και η Broadcom (-4%). Στις υπόλοιπες αγορές, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 3,3%, ενώ η μετοχή της SoftBank Group σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών μηνών.

Στον αντίποδα, η προοπτική μιας ενδεχόμενης επιβράδυνσης στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν ευνοϊκά για τις μετοχές παραδοσιακού λογισμικού (software), οι οποίες το προηγούμενο διάστημα δέχονταν πιέσεις λόγω του φόβου ανατροπής του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Τίτλοι όπως η ServiceNow (+4,7%), η Adobe (+2,3%) και η Workday (+2,3%) καταγράφουν αισθητά κέρδη, ενώ θετικά κινούνται επίσης η Meta (+2%) και η Alphabet (+1%).

Την ίδια στιγμή, το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από την εικόνα στις αγορές εμπορευμάτων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 4%, καθώς η Σαουδική Αραβία διέκοψε τη λειτουργία κομβικού αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε τα 104 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε πάνω από τα 109 δολάρια, φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εγγραφούν από τον Μάιο.

Η νέα αύξηση του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί τους φόβους για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα μετά τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας που έδειξαν επιτάχυνση των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Υπό αυτό το πρίσμα, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 89% για μία νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Ο συνδυασμός της πίεσης από πετρέλαιο και Fed τροφοδότησε ένα νέο sell-off στην αγορά ομολόγων, εκτοξεύοντας τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά. Μάλιστα, η απόδοση του 10ετές ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 5%, φτάνοντας έτσι στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2023.

Σημειωτέον πως αυξημένες πιέσεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής δέχονται επίσης η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), διαμορφώνοντας ένα διεθνές περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας και περιορισμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου.

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