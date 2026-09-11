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Η τελευταία συνεδρίαση μιας νευρικής εβδομάδας στη Wall Street άφησε όλους τους δείκτες κερδισμένους, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, λίγες μόλις μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Federal Reserve. Πάντως, η σημερινή ανάρρωση της αγοράς δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη συνολικά αρνητική εικόνα της εβδομάδας μετά από το τετραήμερο καθοδικό σερί.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 509 μονάδες ή 0,98% στις 52.573 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,86% στις 7.656 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 0,96% στις 26.333 μονάδες.

Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας σημείωσαν καλύτερη επίδοση, με την απόδοση του 30ετούς να μειώνεται ελαφρά στο 5,354%, αντιθέτως το 10ετές παρουσίασε νέα μικρή άνοδο στο 4,971%.

Τα νέα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή έδειξαν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παρουσιάζει περιορισμένη πρόοδο προς τον στόχο της Fed, καθώς οι πιέσεις από τον πόλεμο με το Ιράν, τους δασμούς και τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζονται.

Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς έδειξε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να θεωρούν μια μέτρια επιβάρυνση του πληθωρισμού και μια πιο αυστηρή στάση της Fed ως «θετική εξέλιξη», μπροστά στους φόβους για υπερβολικά χαλαρή ή πληθωριστική οικονομική πολιτική.

«Αυτή σαφώς δεν είναι η έκθεση πληθωρισμού που φοβούνταν οι αγορές, αλλά ούτε και εκείνη που κλείνει οριστικά το ζήτημα του αμερικανικού πληθωρισμού», επεσήμανε ο Φλόριαν Ιέλπο της Lombard Odier Investment Managers.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 0,4% και 0,3% αντίστοιχα σε μηνιαία βάση. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για άνοδο 0,4% στον γενικό δείκτη και 0,2% στον δομικό.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Αύγουστο, αμετάβλητος από τον Ιούλιο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε ελαφρά στο 2,4% από 2,5%. Και οι δύο μετρήσεις κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις της αγοράς.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι δύσκολο να δούμε πώς η κεντρική τράπεζα μπορεί να δικαιολογήσει τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων», ανέφερε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.

Πραγματικά, τα στοιχεία ενίσχυσαν σημαντικά τις πιθανότητες μιας αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης αυξήθηκε σχεδόν στο 87%, από περίπου 69% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ωστόσο, οι προσδοκίες για πιο αυστηρή πολιτική είχαν αρχίσει ήδη να ενισχύονται δεδομένης της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, η είδηση ότι τη Δευτέρα η Τεχεράνη και το Μουσκάτ οργανώνουν συνάντηση με τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, στο Σαλαλά του Ομάν, προκειμένου να συζητήσουν προσωρινή συμφωνία για την επανέναρξη των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ επηρέασε άμεσα τις ενεργειακές αγορές, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πίεσης στις μετοχές.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent έπεσε κάτω από τα 105 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI προσγειώθηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και αμφότεροι οι δείκτες παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα με κέρδη άνω του 9% για την εβδομάδα.

Επομένως το μέγα ερώτημα είναι αν η Fed θα εστιάσει στις υψηλές ενεργειακές τιμές ή στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, προκειμένου να αποφασίσει αν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια.

Το σημαντικότερο ζήτημα για τις αγορές δεν είναι μόνο η επόμενη απόφαση της Fed, αλλά και το μήνυμα που θα τη συνοδεύσει, σύμφωνα με τον Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Αν η Fed παρουσιάσει την κίνηση ως μια προληπτική ασφάλεια απέναντι σε μια νέα έξαρση του πληθωρισμού και όχι ως την αρχή ενός παρατεταμένου κύκλου αυξήσεων, οι αγορές μπορεί να την ερμηνεύσουν ως μια “ήπια αύξηση”», ανέφερε.

Στους κερδισμένους της ημέρας βρέθηκε η Hewlett Packard Enterprise (HPE), η οποία σημείωσε ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις προοπτικές που δημιουργεί η αυξημένη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers. Μαζί της κινήθηκε ανοδικά και η Dell Technologies, καθώς η αγορά βλέπει ότι οι επενδύσεις στην ΑΙ δημιουργούν νέο κύκλο ζήτησης για εξοπλισμό υψηλών επιδόσεων.

Ισχυρή κίνηση σημείωσε επίσης η HP Inc., η οποία ενισχύθηκε μετά τη θετική εικόνα που διαμορφώθηκε συνολικά για τον κλάδο τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες που μπορούν να επωφεληθούν από την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η NetApp, η οποία σημείωσε σημαντική άνοδο μετά από ισχυρή αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματά της και στις προοπτικές της στον χώρο αποθήκευσης δεδομένων, έναν κλάδο που θεωρείται κρίσιμος για την ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ.

Στην αντίθετη πλευρά, απρόσμενο ήταν το αρνητικό «γύρισμα» της Oracle, που μετά την υψηλή άνοδο που κατέγραψε τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων τριμήνου, ένα κύμα πωλητών την αποσταθεροποίησε

Aπώλειες κατέγραψε και η Copart, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την εξαγορά της ACV Auctions, σε μια κίνηση που δημιούργησε ερωτήματα στην αγορά για το κόστος και την ενσωμάτωση της εξαγοράς, παρά το στρατηγικό ενδιαφέρον της συμφωνίας.

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