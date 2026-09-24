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Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 3% την Πέμπτη, φτάνοντας σε υψηλό μίας εβδομάδας, καθώς η επίθεση με πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσε τους φόβους για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Ωστόσο, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές απομακρύνθηκαν από τα υψηλά της ημέρας μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν ένα σταδιακό σχέδιο αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,52 δολάρια ή 3,4% και έκλεισε στα 106,60 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τις 15 Σεπτεμβρίου. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,45 δολαρίων ή 2,7% και διαμορφώθηκε στα 94,61 δολάρια το βαρέλι. Στα υψηλά της συνεδρίασης, και τα δύο συμβόλαια είχαν καταγράψει άνοδο περίπου 5%.

Η άνοδος του WTI ήρθε μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες είχε χάσει συνολικά περίπου 13%.

Οι Χούθι επαναφέρουν τους φόβους για την προσφορά

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης, αποτρέποντας επιθέσεις στις περιοχές Ταΐφ και Γιανμπού, κοντά στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Γιανμπού αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς φιλοξενεί σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ενισχύει τις ροές αργού μέσω του αγωγού East-West Pipeline, ο οποίος συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας με το λιμάνι της Γιανμπού. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, δορυφορικά δεδομένα και στοιχεία ναυτιλίας, οι φορτώσεις δεξαμενόπλοιων δεν έχουν ακόμη επανεκκινήσει.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί στο βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια σταδιακή έξοδο από την κρίση, η οποία θα περιλάμβανε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του αμερικανικού οικονομικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Τα Στενά, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής διακίνησης, έχουν καταστεί κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης. Το Ιράν επιδιώκει χαλάρωση των κυρώσεων που πιέζουν την οικονομία του, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει τα διαπραγματευτικά της πλεονεκτήματα.

Νέα πίεση από τις κυρώσεις και το ντίζελ

Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακές αγορές αντιμετωπίζουν νέες πιέσεις από την πλευρά των καυσίμων. Οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των προβλημάτων στην προσφορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε επαφές για το ενδεχόμενο περιορισμών στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον εξετάζει ακόμη και την επιβολή προσωρινού περιορισμού 90 ημερών στις εξαγωγές ντίζελ, αν και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν διαψεύσει ότι έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έχει επικοινωνήσει με στελέχη μεγάλων αμερικανικών διυλιστηρίων προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα εθελοντικού περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ, καθώς η κυβέρνηση αναζητά εναλλακτικές λύσεις αντί μιας άμεσης απαγόρευσης.

Οι παγκόσμιες αγορές ντίζελ παραμένουν υπό πίεση, καθώς η Ρωσία έχει περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων λόγω των επιθέσεων της Ουκρανίας σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει αντίθετο αποτέλεσμα, περιορίζοντας περαιτέρω τις διεθνείς διαθέσιμες ποσότητες και επιβαρύνοντας τις αγορές ενέργειας.

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