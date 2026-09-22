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Σε πτωτική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς μια σειρά από δημοσιεύματα έφεραν στο φως αρχικές ενδείξεις διπλωματικών διεργασιών με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού τύπου Brent υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 99 δολαρίων το βαρέλι, στον απόηχο πληροφοριών του ιαπωνικού πρακτορείου Kyodo που επικαλέστηκε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρότεινε την επαναλειτουργία του στρατηγικού περάσματος εντός επτά ημερών, υπό τον όρο να αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός, θέτοντας την πρόταση αυτή ως βάση διαπραγμάτευσης με διαμεσολαβήτριες χώρες στον ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, τονίζοντας πως οφείλουν να διαπραγματευτούν εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με την ομιλία που αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της οποίας δεν αποκλείεται συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν. Παρά τις προσπάθειες τερματισμού της πολεμικής σύρραξης που έχει κλονίσει τις ενεργειακές αγορές -συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής εκεχειρίας το καλοκαίρι- οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν απέδωσαν καρπούς.

Έκτοτε, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πλήττοντας τα έσοδα της Τεχεράνης από τις εξαγωγές ενέργειας, ενώ το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Αν και εκατομμύρια βαρέλια συνεχίζουν να διακινούνται καθημερινά, οι ροές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα.

Από την αρχή του έτους, το πετρέλαιο έχει καταγράψει ράλι άνω του 60%, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει την τροφοδοσία μέσω του σημαντικότερου ενεργειακού περάσματος στον πλανήτη. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στην αγορά καυσίμων, όπου οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά.

Ωστόσο, η προοπτική μιας οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απέχει πολύ από το να θεωρείται βέβαιη. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής στις προηγούμενες συνομιλίες, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους του και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις ενδείξεις για την επαναλειτουργία του ζωτικού αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μετά τη διακοπή λειτουργίας του στις αρχές του μήνα. Η Ριάντ ενημέρωσε τα ασιατικά διυλιστήρια ότι σύντομα θα είναι σε θέση να παραλαμβάνουν αργό από το λιμάνι της Γιανμπού στη Ερυθρά Θάλασσα. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία φαίνεται να μετατοπίζει εκ νέου τις εξαγωγές της προς τον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ, με τα δορυφορικά δεδομένα να δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των φορτώσεων από τον κρίσιμο τερματικό σταθμό Ras Tanura.

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