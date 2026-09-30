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Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη, ανακάμπτοντας μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η επαναφορά μέρους των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή περιόρισε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου και οι αβέβαιες διπλωματικές προσπάθειες για επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού συνεχίζουν να αποτελούν βασικό κίνδυνο.

Το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Νοέμβριο ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 103,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε οριακή άνοδο 0,1% στα 89,46 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος ήρθε μετά τη μεγάλη πτώση της Τρίτης, όταν το Brent υποχώρησε κατά 2,6% και το WTI κατά 3,5%, καθώς η αγορά αποτίμησε τις ενδείξεις ότι μέρος της χαμένης παραγωγικής και εξαγωγικής δυναμικότητας μπορεί να αποκατασταθεί.

Η Σαουδική Αραβία μειώνει την πίεση στην αγορά

Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των πιέσεων έπαιξε η επανέναρξη των φορτώσεων αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αγωγός αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή, καθώς παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας την εξάρτηση από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Saudi Aramco έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για το πρόγραμμα φορτώσεων του Οκτωβρίου, ενώ στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν ότι περίπου 10 εκατ. βαρέλια αργού φορτώθηκαν από το Yanbu και το κοντινό λιμάνι Al Muajjiz.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Σαουδική Αραβία έχει αποκαταστήσει ροές μέσω του East-West Pipeline τουλάχιστον 3,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, δηλαδή περίπου το ήμισυ της συνολικής δυναμικότητάς του.

Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει τον άμεσο κίνδυνο για την προσφορά πετρελαίου, όμως δεν έχει εξαλείψει την αβεβαιότητα που συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το μεγάλο στοίχημα

Παρά τη βελτίωση στην πλευρά της προσφοράς, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες στην αγορά.

Η θαλάσσια οδός έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη της ομαλής κυκλοφορίας δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Το Κατάρ έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μείωση ορισμένων αμερικανικών πιέσεων προς το Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απορρίψει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ουάσινγκτον προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν συνεχίζει να συνδέει την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού με συγκεκριμένους όρους.

Η αμερικανική κίνηση με τα στρατηγικά αποθέματα

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη διάθεση έως και 40 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, στο πλαίσιο ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην προσφορά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Παρά τη διόρθωση της Τρίτης, το Brent παραμένει σε τροχιά σημαντικής μηνιαίας ανόδου, με τα κέρδη του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνονται περίπου στο 15%.

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