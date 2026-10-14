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Σε νέα ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αβεβαιότητα για την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο και απειλεί να ανατρέψει την προσπάθεια επιστροφής των εξαγωγών στα προπολεμικά επίπεδα.

Το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά την πτώση κατά 0,9% που κατέγραψε την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 95 δολάρια.

Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Παρότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα παραμένει εύθραυστη.

Τραμπ: Πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην αντιμετώπιση των Χούθι

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία αυξάνει τις πιέσεις προς την Ουάσιγκτον να ενισχύσει τη στήριξή της προς το βασίλειο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει στην απάντηση απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η αναφορά σε πιθανή τουρκική συμμετοχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση δεν παρουσιάζουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι επιτέθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχουν οι αντάρτες στην Υεμένη.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και νέες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Στο στόχαστρο η Saudi Aramco – Νέες αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε νέους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Στο τελευταίο κύμα επιθέσεων επλήγησαν και τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, στην ανατολική περιοχή του βασιλείου.

Το πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετρελαϊκού ομίλου της χώρας εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην τροφοδοσία των διεθνών αγορών.

Οι επιθέσεις στις σαουδαραβικές υποδομές προστίθενται στις διαταραχές που έχουν ήδη προκαλέσει οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων στην παραγωγή και στις εξαγωγές αργού.

Στενά του Ορμούζ: Οι επιθέσεις απομακρύνουν τα υπερδεξαμενόπλοια

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται και πάλι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές.

Η εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων απειλεί την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες είχαν αρχίσει να πλησιάζουν τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Οι επιθέσεις σε πλοία έχουν ήδη οδηγήσει περισσότερα υπερδεξαμενόπλοια να αποφεύγουν την είσοδο στον Περσικό Κόλπο, περιορίζοντας τη δυνατότητα ομαλής μεταφοράς φορτίων.

Παρά τις αυξημένες απειλές, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συνέβαλαν στη διέλευση περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών και των εμπόρων πετρελαίου.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια των διελεύσεων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές.

Morgan Stanley: Αναβάθμιση των προβλέψεων για το πετρέλαιο

Η νέα κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων οδήγησε τη Morgan Stanley σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις τιμές του πετρελαίου.

Σε έκθεσή τους, αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Ρατς, επισήμαναν ότι, παρότι οι εξαγωγές αργού συνεχίζονται, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

«Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου συνεχίζονται, αλλά η αβεβαιότητα γύρω από αυτές παραμένει αυξημένη», ανέφεραν.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις εναντίον των υποδομών της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενταθεί, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου στην αγορά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Morgan Stanley αύξησε κατά 5 δολάρια το βαρέλι τις προβλέψεις της για τον φυσικό δείκτη αναφοράς Dated Brent, τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο τρίμηνο.

Η αναθεώρηση αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα φυσικών φορτίων πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ενεργειακές υποδομές.

Πάνω από 70% η άνοδος του πετρελαίου από τις αρχές του έτους

Η νέα άνοδος έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εντυπωσιακό ράλι των τιμών.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70% από τις αρχές του 2026, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει σημαντικά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τη διάρκεια των συγκρούσεων και την ταχύτητα αποκατάστασης της προσφοράς εξακολουθεί να επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών.

Σαουδική Αραβία: Ανάκαμψη της παραγωγής, αλλά κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να ανακάμπτει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε το βασίλειο στον OPEC, η παραγωγή αργού αυξήθηκε κατά περίπου ένα τρίτο τον προηγούμενο μήνα.

Η ανάκαμψη ακολούθησε την υποχώρηση της παραγωγής στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από 30 ετών, εξαιτίας των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική μηνιαία αύξηση, η σαουδαραβική παραγωγή παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση της προσφοράς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ευάλωτη σε νέες επιθέσεις.

Τραμπ: Υπερασπίζεται τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε από την Ευρώπη τη συμφωνία του για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ποσότητες καυσίμου που προβλέπονται στη συμφωνία θα διοχετευθούν στην παγκόσμια αγορά, με στόχο να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών.

Όπως διευκρίνισε, το καύσιμο «δεν προορίζεται για εμάς», αλλά για την ενίσχυση της διεθνούς προσφοράς.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά την παρέμβαση Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, οι οποίοι τον κάλεσαν να ακυρώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με αντίγραφο επιστολής που δημοσιοποίησε δημοσιογράφος του Axios στην πλατφόρμα X, οι γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η συμφωνία θα ανέτρεπε την πολιτική κυρώσεων που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια κατά της Ρωσίας.

Μάλιστα, χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία «δώρο στον αντίπαλό μας» και προδοσία των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το δίλημμα της αμερικανικής κυβέρνησης ανάμεσα στην ανάγκη συγκράτησης των διεθνών τιμών ενέργειας και στη διατήρηση της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω των κυρώσεων.

Με τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται, τη σαουδαραβική παραγωγή να μην έχει ακόμη επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα και τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ να παραμένει επισφαλής, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται υπό την απειλή νέων διαταραχών στην προσφορά.

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