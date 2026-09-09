Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι και να κλείνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Περσικό Κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ και αυξάνει τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,4%, στα 101,21 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 22 Μαΐου. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,3% και έκλεισε στα 96,05 δολάρια το βαρέλι.

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε την Τρίτη πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, ως αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το αμερικανικό πλοίο απέφυγε επιτυχώς την ιρανική επίθεση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών.

Την ίδια ώρα, η νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ σε νέα επίπεδα-ρεκόρ.

Η τιμή της βενζίνης έφθασε τη Δευτέρα στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι, επίπεδο-ρεκόρ για την Labor Day. Παράλληλα, το ντίζελ αναμένεται να φθάσει για πρώτη φορά στην ιστορία τα 6 δολάρια ανά γαλόνι τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy.

Goldman Sachs: Αυξάνεται ο κίνδυνος για πετρέλαιο πάνω από τα 120 δολάρια

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία διανύει πλέον τον έβδομο μήνα, αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να εκτιναχθούν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, εφόσον ενταθούν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τον Νταν Στράιβεν, συνεπικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs.

Το βασικό σενάριο της Goldman Sachs εξακολουθεί να προβλέπει ότι οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο θα ανακάμψουν σταδιακά, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις διαταραχές, μεταξύ άλλων μέσω εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω πρόσθετης δυναμικότητας αγωγών.

Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση έχει αυξήσει τις πιθανότητες ενός πιο ανοδικού σεναρίου για τις τιμές, στο οποίο οι εξαγωγές δεν θα καταφέρουν να ανακάμψουν τους επόμενους μήνες εξαιτίας των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τον Στράιβεν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει νέες συγκρούσεις για περίπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα βίας τον Ιούλιο, με την Ουάσιγκτον να στρέφεται περισσότερο στην άσκηση οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Οι εχθροπραξίες, ωστόσο, έχουν αναζωπυρωθεί, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας στο επίκεντρο τον κίνδυνο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Διαβάστε ακόμη

Τρίτος κολοσσός των hedge funds που οδεύει προς την Ελλάδα: Στα πρώτα στάδια διερεύνησης η Verition

ΔΑΑ: Νέος διαγωνισμός για την επέκταση του Ελ. Βενιζέλος (πίνακες)

Αμερικανικά ομόλογα: Στα ύψη οι αποδόσεις παρά τις επαναγορές χρέους $6 δισ. από το ΥΠΟΙΚ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ