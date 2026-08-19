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Το πετρέλαιο κινείται ανοδικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς δεν διαφαίνεται καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες συγκρούσεων.

Το Brent ενισχύεται κατά 0,82% στα 91,77 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο 4,5% στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 0,89% κοντά στα 86 δολάρια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το αδιέξοδο διατηρεί στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να παραμένουν σε αντιπαράθεση για τον τρόπο διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, η ορατή κίνηση πλοίων μέσω των Στενώνύ, που συνδέει τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές, παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Η ενεργειακή κρίση τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Οι τιμές του αργού έχουν εκτιναχθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Στην επιδείνωση της κατάστασης στις αγορές ενέργειας συμβάλλει και ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως του ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά το κόστος για οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και συνολικά για τη βιομηχανία.

«Η επόμενη ανοδική κίνηση του πετρελαίου μπορεί να προκληθεί λιγότερο από έναν ακόμη δραματικό τίτλο ειδήσεων και περισσότερο από τον φόβο της αγοράς ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της φυσικής αγοράς», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής market insights της Phillip Nova, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στους περιορισμούς των ροών μέσω του Ορμούζ.

Νέα οικονομική πίεση στο Ιράν

Με τον Τραμπ να δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν, επιδιώκοντας να αναγκάσουν την Τεχεράνη να υποχωρήσει, ενώ παράλληλα διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει ότι ένα νέο πακέτο ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων ενδέχεται να παρουσιαστεί ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τεχεράνη, επικαλούμενα την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Τα ΗΑΕ, που βρίσκονται απέναντι από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, ιδιαίτερα εναντίον της ναυσιπλοΐας.

Υποχωρούν τα αμερικανικά αποθέματα

Στις ΗΠΑ, νέα στοιχεία έδειξαν περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποθεμάτων. Το American Petroleum Institute κατέγραψε μικρή μείωση των συνολικών αποθεμάτων αργού της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου κόμβου αποθήκευσης στο Κούσινγκ της Οκλαχόμα.

Πτώση καταγράφηκε και στα αποθέματα αποσταγμάτων, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνεται το ντίζελ. Τα επίσημα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.

Σε ιστορικά επίπεδα τα περιθώρια του ντίζελ

Ιδιαίτερα ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ντίζελ, καθώς οι ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν διαταραχθεί, ενώ η Μόσχα έχει αναστείλει τις εξαγωγές.

Στις ΗΠΑ, το περιθώριο διύλισης για την παραγωγή του καυσίμου από αργό πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Στην Ευρώπη, το gasoil ακολούθησε την ανοδική πορεία του αργού, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται περίπου 1%, στα 1.312,25 δολάρια τον τόνο. Οι τιμές των πιο ενεργών συμβολαίων έχουν υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους.

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