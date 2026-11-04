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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμβαδίζοντας με τον ούριο άνεμο που πνέει στις διεθνείς αγορές μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το εκλογικό αποτέλεσμα ενίσχυσε την επενδυτική διάθεση και πυροδότησε κύμα αγορών στα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/11) ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε «άλμα» 46,33 μονάδων ή +1,77% και έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.624,22 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.683,19 μονάδες. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από το +2,08% στης 21ης Ιουλίου. Σε επίπεδα άνω των 400 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα. Στο ταμπλό πρωταγωνίστησαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες κέρδισαν σχεδόν +3%, με την Alpha Bank και την Εθνική να δίνουν τον «παλμό». Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που επέστρεψε πάνω από τα 40 ευρώ και η Coca-Cola HBC, η οποία με κεκτημένη ταχύτητα από τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου, βάζει «πλώρη» για το ιστορικό ρεκόρ των 60 ευρώ.

«Πάρτι» των αγοραστών στο ταμπλό

«Άλμα» +2,81% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.121,33 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,94% στις 6.827,56 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,19% στις 3.114,69 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 435,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 73,07 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 86,8 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 64,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 195,96 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 74 μετοχές, αρνητικό για 28, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +5,01% στα 4,736 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+4,5% στα 16,6 ευρώ), η Eurobank (+1,5% στα 4,602 ευρώ) και η Πειραιώς (+0,97% στα 9,824 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +3,06% στα 13,48 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +2,06% στα 10,92 ευρώ και η CrediaBank +0,42% στο 0,95 ευρώ.

Ευφορία με αστερίσκους

Παρά το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς ενισχύονται τα σενάρια για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ επαναφέρει την πολιτική αβεβαιότητα στο προσκήνιο, με τους επενδυτές να επανεκτιμούν τις προοπτικές των αγορών και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο. Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών και η ανάληψη του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας ενισχύουν τις ανησυχίες για αυξημένη εποπτεία και αυστηρότερες ρυθμίσεις, κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκονται οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI και data centers, καθώς ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές, το επενδυτικό κόστος και τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου. Παράλληλα, η νέα πολιτική πραγματικότητα ενδέχεται να εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ Κογκρέσου και κυβέρνησης Τραμπ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολιτικού αδιεξόδου. Η προοπτική αυτή περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και ενισχύει τη νευρικότητα.

Οι επενδυτές επιχειρούν πλέον να αποτιμήσουν τις συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, το γεωπολιτικό μέτωπο εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αβεβαιότητα. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την επίτευξη και τη διατήρηση βιώσιμων ειρηνευτικών συμφωνιών. Σήμερα οι τιμές υποχωρούν σημαντικά, με το αμερικανικό WTI να χάνει -3% στα 93,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το μπρεντ κινείται πτωτικά κατά -2,8% στα 100,6 δολάρια.

Γεμάτο διήμερο για τις εισηγμένες

Πλούσιο είναι το καλεντάρι του διημέρου 4-5 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου σημαντικών εισηγμένων εταιρειών, αλλά και στο πολυναμενόμενο Investor Day της Alpha Bank.

Πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του γ’ τριμήνου. Η εισηγμένη κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη με έσοδα 3,5 δισ. ευρώ (+9,6%), αναβαθμίζοντας τις προβλέψεις για το σύνολο του 2026. Επιπλέον, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2027, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος, ενώ προχωρά και η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa.Η δραστηριότητα συνεχίζεται μετά το κλείσιμο της αγοράς, καθώς τη «σκυτάλη» παίρνουν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development, παρουσιάζοντας τα μεγέθη τους για το 9μηνο.

Οι δημοσιεύσεις κορυφώνονται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Πριν από το άνοιγμα του ΧΑ, η Τράπεζα Κύπρου και η Titan θα προβούν στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για το τρίτο τρίμηνο, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται και τα οικονομικά μεγέθη της Metlen.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Alpha Bank, η οποία πραγματοποιεί αύριο την υβριδική της Ημέρα Επενδυτών (Investor Day), με τη διαδικτυακή μετάδοση να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η μεσοπρόθεσμη τροχιά της κερδοφορίας και της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), η στρατηγική κατανομής κεφαλαίων και διανομής μερισμάτων, η διαφοροποίηση των εσόδων, καθώς και η συμβολή της εταιρικής σχέσης με την UniCredit.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Motor Oil ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026. Η αποκοπή ορίστηκε για τις 21 Δεκεμβρίου, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για τις 22 Δεκεμβρίου και η καταβολή θα ξεκινήσει στις 29 Δεκεμβρίου.

Την έναρξη της διαδικασίας για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της θυγατρικής της, Uni Systems, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών, κατόπιν αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της έκτακτης γενικής συνέλευσης της θυγατρικής. Η διαδικασία ενδέχεται να περιλαμβάνει και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Σημειώνεται ότι ως σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος λειτουργεί η Axia Ventures, με συντονιστή κύριο ανάδοχο τη Euroxx. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η υποβολή της αίτησης εισαγωγής και του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος να τελεί υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η τιμή αναφοράς για το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος ορίστηκε στα 11,29 ευρώ ανά μετοχή, με γνώμονα την σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) των πέντε ημερών για την περίοδο 27 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου. Η τιμή αυτή θα καθορίσει τον αριθμό των μετοχών που θα κατανεμηθούν στους μετόχους που επιλέγουν να επανεπενδύσουν την προσωρινή διανομή ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο. Η περίοδος εκλογής διαρκεί έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενώ οι πληρωμές σε μετρητά και οι παραδόσεις των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Τέλος, η BriQ Properties διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 4,77 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ, οι μέτοχοι μπορούν να επανεπενδύσουν μέρος ή το σύνολο του μερίσματός τους. Η τιμή διάθεσης για τις μετοχές επανεπένδυσης θα ισούται με τη σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών της περιόδου εκλογής (6-12 Νοεμβρίου), μειωμένη κατά 2%. Το δικαίωμα επιλογής θα μπορεί να ασκηθεί από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους την ίδια ημέρα. Σημειώνεται ότι το ποσό είναι καθαρό, καθώς η παρακράτηση φόρου 5% δεν ισχύει για τις διανομές μερισμάτων από ΑΕΕΑΠ.