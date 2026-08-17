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Αντίδραση έβγαλαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πήραν τα ηνία μετά το νωθρό ξεκίνημα και επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη σε τροχιά κατάκτησης νέων κορυφών. Σημειώνεται ότι αρχικά ο δείκτης έφτασε πολύ κοντά στο να χάσει ακόμη τις 2.600 μονάδες. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική, φτάνοντας μία ανάσα από τις 2.630 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (17/8) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 6,63 μονάδες ή +0,25% και έκλεισε στις 2.629,88 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Χαμηλό ημέρας οι 2.603,81 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Κέρδη +2,34% σημειώνει το ΧΑ εντός του Αυγούστου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +24,01% φέτος.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν η Allwyn και η Lamda Development λόγω των ισχυρών κερδών τους. Πάνω από τα 10 ευρώ επέστρεψε η Τράπεζα Πειραιώς, φτάνοντας σε νέα υψηλά πενταετίας (Μάρτιος 2021). Η Eurobank έκλεισε σε υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015), στα 4,57 ευρώ. Παράλληλα, τα διυλιστήρια επέκτειναν τις κορυφές τους, με τη Motor Oil να πιάνει τα 56 ευρώ (νέο ιστορικό ρεκόρ) και τη HELLENiQ ENERGY να κλείνει σε νέο υψηλό 26 ετών (Ιανουάριος 2000).

Σε νέο υψηλό 11ετίας οι τράπεζες

Άνοδο +0,6% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.096,42 μονάδες και σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,26% στις 6.722,99 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,44% στις 3.134,25 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 225,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,57 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,7 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 40,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,65 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 57 μετοχές, αρνητικό για 40, ενώ 31 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +1,5% στα 10,14 ευρώ (ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021) και ακολούθησαν η Eurobank (+1,33% στα 4,57 ευρώ, ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015), η Εθνική (+0,33% στα 16,52 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,17% στα 4,678 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά -0,46% στα 10,71 ευρώ, η CrediaBank κατά -0,71% στο 0,976 ευρώ και η Optima bank κατά -1,96% στα 10,98 ευρώ.

«Πλώρη» για τις 2.650 μονάδες

Μεικτές τάσεις επικρατούν τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς τα υποτονικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποχώρηση του πληθωρισμού, περιορίζουν τις προβλέψεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Federal Reserve.

Στη εγχώρια αγορά, η θετική δυναμική διατηρείται. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο βασικός πυλώνας της επιδιωκόμενης ανοδικής κίνησης, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον προσελκύει και ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος εξελίσσεται σε δεύτερο ισχυρό πόλο επενδυτικής δραστηριότητας.

Στο επίκεντρο της προσοχής τίθεται η Motor Oil, εν όψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η ανοδική πορεία των μετοχών του κλάδου των διυλιστηρίων είχε λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στις πιέσεις για κατοχύρωση κερδών (profit taking) κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Παράλληλα, οι επιλεκτικές αγοραστικές τοποθετήσεις και η κυκλική εναλλαγή ενδιαφέροντος (rotation) μεταξύ των μετοχών απορροφούν τις διορθωτικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ως επόμενος στόχος τίθεται η περιοχή των 2.640 – 2.650 μονάδων.

Η προσοχή στρέφεται επίσης στην Bally’s Intralot, καθώς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου πριν την έναρξη των συναλλαγών. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 544,2 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 184,8 εκατ. ευρώ.

Η Real Consulting διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου.

Την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου αναμένεται η ανακοίνωση της τελευταίας εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του οίκου FTSE Russell υπό το υφιστάμενο καθεστώς των αναδυόμενων αγορών (emerging markets). Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.

Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα του οίκου ορίζει την 21η Σεπτεμβρίου ως την επίσημη ημερομηνία εφαρμογής (effective date) της αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς στο καθεστώς των αναπτυγμένων αγορών (developed markets). Οι σχετικές επενδυτικές εκροές και εισροές (rebalancing flows) αναμένεται να ολοκληρωθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

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