Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο.

Την επενδυτική διάθεση επιβάρυνε και το sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες διάρκειες, καθώς έχουν αυξηθεί τα προγνωστικά για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, μετά το «γερακίσιο» μήνυμα του Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,70% στις 53.185 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,33% και τις 7.686 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,12% στις 26.370 μονάδες.

Παρά τις πιέσεις της τελευταίας συνεδρίασης του μήνα, οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τον Αύγουστο με κέρδη, βάζοντας τέλος σε ένα δίμηνο πτωτικό σερί. Η ισχυρή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων και η σταθεροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη στήριξαν την αγορά, αν και η άνοδος περιορίστηκε από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα για τον Αύγουστο, ο Dow Jones ενισχύθηκε πάνω από 1%, συμπληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό σερί πέντε κερδοφόρων μηνών. Αντιστοίχως S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν την πρώτη θετική μηνιαία επίδοση τους από τον περασμένο Μάιο έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2% και 3% αντιστοίχως. Θυμίζουμε δε, πως τόσο ο Dow όσο και ο S&P 500 «έπιασαν» νέα υψηλά μέσα στο μήνα.

Το καλό αυτό κλίμα «χάλασε» η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά χτυπήματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν νησί στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με «σκληρό» χτύπημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για μια απρόσμενη στροφή από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος μόλις πρόσφατα είχε διακηρύξει ότι θα επικεντρωθεί σε μια εκστρατεία για την οικονομική ασφυξία του Ιράν προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις της Τεχεράνης, με το περίφημο σχέδιο της «οικονομικής D-Day».

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών εξανέμισε τις προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εκτινάσσοντας τις πετρελαϊκές τιμές πάνω από 2,5% ξεπερνώντας έτσι το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent ανέβηκε στα 90,49 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 85,76 δολάρια το βαρέλι.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένουν τα αμερικανικά επιτόκια και η αγορά ομολόγων.

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την περασμένη Παρασκευή ερμηνεύτηκε σε μεγάλο βαθμό ως απρόσμενα συντηρητική. Ο πρόεδρος της Fed υποστήριξε ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές τάσεις στις ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει «ουσιαστική βελτίωση», επαναλαμβάνοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

Οι traders αντέδρασαν αυξάνοντας τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης είχε ανέλθει περίπου στο 68%, από 57% μία ημέρα νωρίτερα.

Αντιστοίχως στις αγορές ομολόγων οι επενδυτές προχώρησαν σε σημαντικές πωλήσεις αμερικανικών κρατικών τίτλων, ανεβάζοντας τις αποδόσεις. Το 10ετές ανέβηκε στο 4,752%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ και το 30ετές σκαρφάλωσε στο 5,248%.

Αναλυτές της JPMorgan, σχολιάζοντας την ομιλία Γουόρς, έκαναν λόγο για ένα «κάπως γερακίσιο» μήνυμα του Γουόρς που επηρεάζει τα δεδομένα. Αν και η JPMorgan εξακολουθεί να εκτιμά ότι η αύξηση επιτοκίων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, αναγνωρίζει πλέον ότι και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου θεωρείται εφικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Υπό τα δεδομένα αυτά πολλά θα εξαρτηθούν από τα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

Η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που ανακοινώνεται την Παρασκευή, αναμένεται να καταδείξει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, επιτρέποντας στη Fed να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Σημειωτέον, πάντως, ότι από αύριο, Τρίτη, οι αγορές εισέρχονται σε έναν μήνα που ιστορικά αποδεικνύεται δύσκολος για τις μετοχές.

Παρότι ο S&P 500 κατάφερε να κινηθεί αντίθετα προς την εποχική τάση τα προηγούμενα δύο χρόνια, ο δείκτης έχει καταγράψει μέση πτώση 0,8% τον Σεπτέμβριο κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Πρόκειται για τη χειρότερη μηνιαία επίδοση του έτους και βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη μέση άνοδο 0,9% που καταγράφεται στους υπόλοιπους 11 μήνες.

Στις επιμέρους μετοχές, η Apple έχασε έδαφος, καθώς την ηγεσία της εταιρείας αναλαμβάνει ο επί χρόνια επικεφαλής του hardware, Τζον Τέρνους, αντικαθιστώντας τον Τιμ Κουκ.

«Ο τίτλος μου αλλάζει αύριο, αλλά η αγάπη που έχω για την κοινότητα της Apple δεν θα αλλάξει ποτέ», ανέφερε ο Κουκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ετήσια έσοδα της Apple σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, από 108 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2011 σε 416 δισ. δολάρια το 2025. Υπό την ηγεσία του παρουσιάστηκαν επίσης προϊόντα όπως το Apple Watch και τα AirPods. Ο Τέρνους καλείται πλέον να επιταχύνει τις φιλοδοξίες της Apple στο λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να πλησιάσουν την κυρίαρχη θέση που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στο hardware.

Οι μετοχές των PG&E Corp. και Edison International υποχώρησαν μετά το νέο νομοσχέδιο της Καλιφόρνιας για την αναμόρφωση του συστήματος αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, το οποίο απέρριψε τις προσπάθειες του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ να προστατεύσει τις εταιρείες κοινής ωφέλειας από ασφαλιστικές αξιώσεις που σχετίζονται με τέτοιες καταστροφές.

Πτώση σημείωσαν επίσης οι Intercontinental Exchange Inc. και Cboe Global Markets Inc., μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Hyperliquid Labs βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για να προσφέρει perpetual futures στους Αμερικανούς επενδυτές μέσω της Payward, μητρικής εταιρείας της Kraken.

Αντιθέτως, η Nvidia ενισχύθηκε μετά την είδηση ότι επενδύει 3,5 δισ. δολάρια στη MediaTek Inc., ενισχύοντας τη συνεργασία της με την ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να πείσει περισσότερες εταιρείες να αναπτύξουν μικροτσίπ που θα συνδέονται με το κυρίαρχο οικοσύστημά της στα data centers.

Κέρδη και για την SLB Ltd, η οποία συμφώνησε να εξαγοράσει τη γερμανική εταιρεία εξοπλισμού ψύξης Kelvion Inc. έναντι 3,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενισχύοντας την παρουσία της στις υπηρεσίες για data centers.

Διαβάστε επίσης

Wall Street: Ο «κακός» Σεπτέμβριος και οι ενδιάμεσες εκλογές – Τι δείχνουν 60 χρόνια ιστορίας

G20: Η αμερικανική συνταγή Μπέσεντ δοκιμάζεται στο Ασβιλ – Χρέος, Κίνα, Ιράν και CEOs

Τέλος εποχής στην Apple: Το τελευταίο συγκινητικό μήνυμα ως CEO του Τιμ Κουκ – «Θα μου λείψει αυτή η δουλειά»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ