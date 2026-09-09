Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα βιομηχανικά μέταλλα σημείωσαν πτώση σήμερα Τετάρτη, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επανέφερε τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, μετά το ιστορικό ράλι των τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Ο συνολικός δείκτης του LME που παρακολουθεί έξι βασικά βιομηχανικά μέταλλα κατέγραψε ιστορικό υψηλό χθες Τρίτη, καθώς ο χαλκός εκτοξεύθηκε σε νέα επίπεδα ρεκόρ, το αλουμίνιο συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενώ ο ψευδάργυρος ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια ανά τόνο για πρώτη φορά από το 2022.

Παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά έχουν συμβάλει σημαντικά στην άνοδο των τιμών, ωστόσο ο πόλεμος Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τις αγορές, καθώς απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη και ενισχύει την αβεβαιότητα.

Η τελευταία έξαρση της βίας σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, έπειτα από απόπειρα της Τεχεράνης να πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε το Brent προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, ενόψει και των στοιχείων για τον πληθωρισμό καταναλωτή στις ΗΠΑ που αναμένονται την Παρασκευή.

«Απαιτείται ακόμη προσοχή σε μακροοικονομικό επίπεδο», ανέφερε η Guangzhou Futures σε σημείωμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισήμανε, παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ενώ οι μεταβολές στις προσδοκίες για την πολιτική της Federal Reserve μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στις τιμές του χαλκού.

Ο δείκτης LMEX, που αποτυπώνει την πορεία των βασικών μετάλλων στο Λονδίνο, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 40% σε ετήσια βάση, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην προσφορά.

Στην περίπτωση του χαλκού, η μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων τόνων στις ΗΠΑ ενόψει πιθανών δασμών στις εισαγωγές έχει αφήσει την αγορά του LME με περιορισμένα διαθέσιμα αποθέματα.

Ο ψευδάργυρος βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πιέσεις λόγω προβλημάτων στην προσφορά μεταλλεύματος, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τις ροές αλουμινίου από την περιοχή.

Σήμερα, ο χαλκός υποχώρησε κατά 0,6% στα 14.625 δολάρια ανά τόνο στις 10:36 π.μ. ώρα Σαγκάης, καθώς όλα τα βασικά μέταλλα του LME κινήθηκαν πτωτικά.

Διαβάστε ακόμη

Οι χήρες που κληρονομούν τεράστιες περιουσίες

Πλατφόρμα «Συνέπεια»: Σε ψηφιακή παρακολούθηση οι καθυστερούμενες πληρωμές του Δημοσίου

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ