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Η εκτίναξη του παγκόσμιου χρέους και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων στις ανεπτυγμένες οικονομίες απειλούν να ανατρέψουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι αναπτυσσόμενες και χαμηλού εισοδήματος χώρες στη διαχείριση των δημοσιονομικών τους προβλημάτων, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων εντείνονται εξαιτίας των υψηλότερων επιπέδων χρέους παγκοσμίως, των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη αναταραχή γύρω από τα ενεργειακά δεδομένα και του αυξημένου ανταγωνισμού για κεφάλαια λόγω των εκδόσεων χρέους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απειλή δεν αφορά μόνο τις φτωχότερες χώρες

«Αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα των αναπτυσσόμενων χωρών», τόνισε η επικεφαλής του ΔΝΤ, επισημαίνοντας ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους για όλες τις κατηγορίες.

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα να δέχονται ισχυρές πιέσεις και την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού Treasury να κινείται κοντά σε υψηλά δύο δεκαετιών.

Το 2022, το ΔΝΤ είχε εκτιμήσει ότι περίπου το 60% των χωρών χαμηλού εισοδήματος βρίσκονταν σε κατάσταση κρίσης χρέους ή αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο να οδηγηθούν σε αυτήν. Έκτοτε, η εικόνα βελτιώθηκε χάρη στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και τη στήριξη διεθνών οργανισμών και επίσημων πιστωτών.

Ωστόσο, η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι η πρόοδος αυτή βρίσκεται ξανά υπό πίεση.

Κίνδυνος αύξησης του κόστους δανεισμού

Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους στις αγορές και να περιορίσουν τα περιθώρια κινδύνου των ομολόγων τους.

«Αυτή η πρόοδος μπορεί να χαθεί εάν αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους λόγω της παγκόσμιας ανόδου των αποδόσεων», ανέφερε η επικεφαλής του ΔΝΤ, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στις μεγάλες οικονομίες μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις πιο ευάλωτες χώρες.

Παρά τις ανησυχίες, η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι οι αγορές χρέους εξακολουθούν να λειτουργούν με ομαλό τρόπο και εξέφρασε αισιοδοξία ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της ομάδας G20 για τη βελτίωση του πλαισίου αναδιάρθρωσης χρέους.

Η Σενεγάλη ως δοκιμή για το νέο πλαίσιο χρέους

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται η Σενεγάλη, η οποία αποτελεί το νέο crash test για το ανανεωμένο σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων χρέους.

Το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού με τη χώρα για χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 2,2 δισ. δολαρίων διάρκειας τριών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η Σενεγάλη θα ζητήσει αναδιάρθρωση χρέους μέσω του Κοινού Πλαισίου (Common Framework).

Το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με στόχο να φέρει στο ίδιο τραπέζι επίσημους και ιδιώτες πιστωτές για την αναδιάρθρωση χρεών χωρών που αντιμετωπίζουν κρίση.

Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισε καθυστερήσεις, καθώς οι πρώτες περιπτώσεις χωρών, όπως το Τσαντ και η Ζάμπια, χρειάστηκαν χρόνια για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες λόγω διαφωνιών σχετικά με την κατανομή των απωλειών μεταξύ ιδιωτών πιστωτών, διεθνών οργανισμών και της Κίνας.

Η Γκεοργκίεβα εκτίμησε ότι εάν η νέα διαδικασία λειτουργήσει γρήγορα και αποτελεσματικά στην περίπτωση της Σενεγάλης, θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να αναζητήσουν αντίστοιχες λύσεις για τη διαχείριση του χρέους τους.

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