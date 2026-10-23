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Νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης για τους εργαζομένους φέρνει από την 1η Νοεμβρίου 2026 το νέο καθεστώς μισθολογικής διαφάνειας. Οι εργοδότες θα πρέπει να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια καθορισμού των αποδοχών, ενώ οι υποψήφιοι για εργασία θα γνωρίζουν τον αρχικό μισθό ή το εύρος αμοιβής πριν από την πρώτη συνέντευξη.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου 5316/2026, ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Υποχρεωτικά αντικειμενικά κριτήρια για τους μισθούς

Από την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, υποχρεούνται να διαθέτουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές, οι οποίες θα διασφαλίζουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Ο καθορισμός των αποδοχών θα βασίζεται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, οι ευθύνες και οι συνθήκες εργασίας. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη η προϋπηρεσία και άλλα χαρακτηριστικά της θέσης, ενώ επιτρέπεται η αξιοποίηση μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ο μισθός γνωστός πριν από τη συνέντευξη

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία πρόσληψης. Οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους υποψηφίους, πριν από την πρώτη συνέντευξη, για τον αρχικό μισθό ή το εύρος των αποδοχών της προσφερόμενης θέσης, καθώς και για τυχόν εφαρμοζόμενη συλλογική σύμβαση.

Παράλληλα, απαγορεύονται στις αγγελίες και στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αναφορές στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση, καθώς και κριτήρια που οδηγούν σε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις.

Τι μπορούν να ζητούν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως στοιχεία για το δικό τους επίπεδο αμοιβής, αλλά και για τις μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαντούν το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος και να ενημερώνουν κάθε χρόνο το προσωπικό για το συγκεκριμένο δικαίωμα, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρόσθετες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις με 100 εργαζομένους και άνω

Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους προβλέπεται επιπλέον υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον Συνήγορο του Πολίτη.

Οι επιχειρήσεις με 250 εργαζομένους και άνω θα υποβάλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια κάθε χρόνο. Για όσες απασχολούν 150 έως 249 εργαζομένους, η πρώτη προθεσμία είναι επίσης η 7η Ιουνίου 2027, αλλά η υποβολή θα γίνεται ανά τριετία. Για επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους, η πρώτη υποβολή προβλέπεται έως τις 7 Ιουνίου 2031 και θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις διαφορές στις μέσες και διάμεσες αποδοχές, τα μπόνους και τις πρόσθετες παροχές, καθώς και την κατανομή γυναικών και ανδρών στα μισθολογικά κλιμάκια.

Τι συμβαίνει όταν η διαφορά στους μισθούς ξεπερνά το 5%

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται μισθολογική διαφορά τουλάχιστον 5% μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Εφόσον η απόκλιση δεν δικαιολογείται από αντικειμενικά κριτήρια και δεν διορθωθεί μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των στοιχείων, ενεργοποιείται διαδικασία κοινής αξιολόγησης των αμοιβών από τον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων διαφορών.

Προστασία από διακρίσεις και αντίποινα

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δικαστική και διοικητική προστασία για όσους υφίστανται μισθολογικές διακρίσεις, καθώς και δικαίωμα πλήρους αποκατάστασης. Οι σχετικές εργατικές διαφορές μπορούν να εξετάζονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, με συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Παράλληλα, απαγορεύονται τα αντίποινα και η δυσμενής μεταχείριση εργαζομένων που διεκδικούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής.

Για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις, το υπουργείο παραπέμπει σε υποδείγματα μισθολογικών δομών και εργαλεία αξιολόγησης, όπως το FAIR PAY και η εργαλειοθήκη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

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