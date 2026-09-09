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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, προσφέροντας νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNet.

Οι επιλογές ειδικοτήτων και η διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως τρεις ειδικότητες, με σειρά προτεραιότητας, από το σύνολο των 46 διαθέσιμων επιλογών, ενώ μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για έως δύο ΣΑΕΚ.

Η ηλεκτρονική διαδικασία ακολουθεί τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται ο τίτλος σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες αφορούν σύγχρονους τομείς με αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Νέος ψηφιακός σύμβουλος DYPA_GO για τους υποψηφίους

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αξιοποιούν και τον DYPA_GO, τον νέο ψηφιακό βοηθό που λειτουργεί στην ηλεκτρονική πύλη των εκπαιδευτικών δομών της υπηρεσίας.

Ο ψηφιακός σύμβουλος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο και έχει σχεδιαστεί ώστε να καθοδηγεί τους υποψηφίους στην επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής διαδρομής, με βάση τα ενδιαφέροντα, την ηλικία και τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Μέσα από μια διαδραστική διαδικασία ενημέρωσης, ο DYPA_GO παρουσιάζει τις διαθέσιμες ειδικότητες, τις εκπαιδευτικές δομές και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΔΥΠΑ σε οκτώ διαφορετικούς τομείς, συνδέοντας τους χρήστες με το δίκτυο των 89 εκπαιδευτικών δομών σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ενημερώνει για τα βασικά οφέλη της φοίτησης, όπως η δωρεάν εκπαίδευση, η αμειβόμενη πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η ασφάλιση και η δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Η πρόσβαση στον DYPA_GO γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης schools.dypa.gov.gr, αλλά και από τη διαδρομή στο gov.gr για την εγγραφή στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Με τις νέες θέσεις κατάρτισης, η ΔΥΠΑ ενισχύει τον ρόλο της στην επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις προοπτικές ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

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