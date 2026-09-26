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Σε νέα φάση περνά από τον Οκτώβριο η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς το μέτρο επεκτείνεται σε σειρά επιπλέον κλάδων της οικονομίας, καλύπτοντας περίπου 500.000 ακόμη εργαζομένους. Με τη διεύρυνση, ο συνολικός αριθμός των μισθωτών που θα υπάγονται στο σύστημα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2,5 εκατομμύρια.

Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, μετά την πιλοτική εφαρμογή που προηγήθηκε. Από τις 12 Οκτωβρίου η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας γίνεται υποχρεωτική σε δραστηριότητες ιδιωτικής υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στο ίδιο κύμα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης, καθώς και κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Η υποχρέωση επεκτείνεται επίσης στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με βασικότερη κατηγορία τις υπηρεσίες καθαρισμού.

Το δεύτερο στάδιο ενεργοποιείται στις 15 Νοεμβρίου και αφορά ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Στην Ψηφιακή Κάρτα εντάσσονται οι συμβουλευτικές εταιρείες, η διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, οι επισκευές, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφορών, δηλαδή ο κλάδος των logistics, καθώς και επιχειρήσεις διαχείρισης νερού και λυμάτων και τυχερών παιγνίων.

Στην πράξη, η Ψηφιακή Κάρτα καταγράφει ηλεκτρονικά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο, με μέγιστη προβλεπόμενη καθυστέρηση 15 λεπτών. Οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν τα σχετικά στοιχεία για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που αφορούν την απασχόλησή τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, το ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να συγκρίνει τις πραγματικές ώρες απασχόλησης με το δηλωμένο ωράριο και να κατηγοριοποιεί τον χρόνο εργασίας ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία, υπερωρία ή διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι επίσημα δηλωμένες ώρες είναι λιγότερες από εκείνες που πραγματικά εργάστηκε ένας μισθωτός. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική καταγραφή των πρόσθετων ωρών συνδέεται με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών και των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

Η υπερεργασία αμείβεται με προσαύξηση 20%, ενώ για τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση προβλέπεται προσαύξηση 40%. Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την Ψηφιακή Κάρτα και έχουν επιλέξει το απολογιστικό σύστημα, παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα δήλωσης της υπερωρίας μετά την πραγματοποίησή της.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισήμως καταγεγραμμένων υπερωριών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι δηλωμένες υπερωρίες στους κλάδους όπου λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση.

Εντυπωσιακότερη είναι η μεταβολή στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 208%, ενώ στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες η άνοδος έφτασε το 203%. Ακολουθούν η εστίαση με 111%, τα σούπερ μάρκετ με 47%, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 38% και ο τουρισμός με 32%.

Σε απόλυτους αριθμούς, το χονδρικό εμπόριο κατέγραψε επιπλέον 371.869 ώρες, η εστίαση 234.684 και η βιομηχανία 142.936 ώρες.

Παράλληλα, η Ψηφιακή Κάρτα έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ελέγχου για την Επιθεώρηση Εργασίας, επιτρέποντας τον εντοπισμό διαφορών ανάμεσα στο δηλωμένο και το πραγματικό ωράριο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 41.486 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 8.690 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το μέτρο συμβάλλει στην ακριβέστερη καταγραφή και αμοιβή του πραγματικού χρόνου εργασίας, στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της πληρέστερης καταγραφής της απασχόλησης.

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