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Η επενδυτική εταιρεία της δισεκατομμυριούχου οικογένειας Peugeot ενισχύθηκε από την έκθεσή της στη SpaceX, περιορίζοντας τις σημαντικές απώλειες από τη μεγάλη πτώση της συμμετοχής της στην αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis NV.

Η έμμεση συμμετοχή της Peugeot Invest στη SpaceX, μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων της Valor Equity Partners, αύξησε την αξία της κατά 131 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Χωρίς την επίδραση της εταιρείας του Έλον Μασκ στους τομείς του διαστήματος, των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, η πτώση κατά 47% της μετοχής της Stellantis θα είχε σχεδόν μηδενίσει τις αποδόσεις της Peugeot Invest για την περίοδο.

Η στρατηγική της οικογένειας Peugeot

Η Peugeot Invest ανήκει κατά 80% στην οικογένεια Peugeot και δημιουργήθηκε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με στόχο τη διαφοροποίηση της περιουσίας της οικογένειας και τη μείωση της εξάρτησης από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η οικογένεια Peugeot αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές δυναστείες της Γαλλίας, με ιστορία που ξεκινά από το 1810.

Ωστόσο, η επενδυτική εταιρεία έχει δεχθεί πιέσεις από μειοψηφούντες μετόχους, κυρίως λόγω της μεγάλης έκθεσής της στη Stellantis, της επίμονης έκπτωσης της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής σε σχέση με την αξία των συμμετοχών της, αλλά και ερωτημάτων σχετικά με τη διακυβέρνηση.

SpaceX και τεχνολογία οδηγούν τις αποδόσεις

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η καλή επίδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μας προήλθε από τις τεχνολογικές επενδύσεις μας, ιδιαίτερα τη SpaceX και τη Doctrine», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot Invest, Ζαν-Σαρλ Ντουέν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της συμμετοχής της στην πλατφόρμα νομικών υπηρεσιών Doctrine, ενώ διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει άμεση έκθεση σε άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της πιο «ενεργής διαχείρισης» του χαρτοφυλακίου που έχει προαναγγείλει η διοίκηση, η Peugeot Invest ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στη Mérieux NutriSciences, έναντι 175 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής στην Immobilière Dassault σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας της εταιρείας στον κλάδο των ακινήτων, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Παραμένει η στρατηγική συμμετοχή στη Stellantis

Αναφορικά με τη συμμετοχή στη Stellantis, ο Ντουέν δήλωσε ότι η Peugeot Invest εξακολουθεί να στηρίζει τη διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας και το σχέδιο ανάκαμψης, παρά την «απογοητευτική» πορεία της μετοχής.

«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει σχέδιο για αποσύνδεση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή» στη συμμετοχή της Peugeot Invest στη Stellantis, ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα απαιτούσε προσεκτικές διαβουλεύσεις με όλους τους μετόχους, λόγω πιθανών φορολογικών και νομικών επιπτώσεων.

Ο Ντουέν χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Stellantis «όχι μια συνηθισμένη επένδυση», αλλά μια ιστορική επένδυση κληρονομιάς, την οποία η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά.

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