Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Κατάρ έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση των δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, ένδειξη ότι η χώρα αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια για τη μεταφορά φορτίων μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Τουλάχιστον δύο φορτωμένα πλοία LNG έχουν κινηθεί προς τα έξω μέσω των στενών την τελευταία εβδομάδα, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη ακολούθησαν την αντίθετη κατεύθυνση, εισερχόμενα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ένα από τα φορτία κατευθύνεται προς τη δυτική ακτή της Ινδίας.

Δεν εντοπίστηκαν σήματα από τα τέσσερα πλοία κατά τη διέλευσή τους από τον Ορμούζ, ωστόσο οι παρεμβολές και τα προβλήματα στα συστήματα επικοινωνίας είναι συχνά στην περιοχή, δυσκολεύοντας τον ακριβή εντοπισμό των πλοίων.

Επιστροφή στις εξαγωγές μετά το «πάγωμα» του Ιουλίου

Οι τελευταίες κινήσεις αποτελούν τη σημαντικότερη και πιο σταθερή αύξηση της δραστηριότητας των καταριανών δεξαμενόπλοιων LNG από τις αρχές Ιουλίου.

Τότε, το Κατάρ είχε ουσιαστικά περιορίσει τις εξαγωγές του μέσω του Ορμούζ, μετά την επίθεση σε ένα από τα πλοία του.

Πριν από τον πόλεμο, μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG, όμως οι μεταφορές έχουν γίνει εξαιρετικά επικίνδυνες λόγω των πολλαπλών επιθέσεων σε πλοία.

Παρά την πρόσφατη αύξηση, η κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν πραγματοποιούνταν περίπου τρεις μεταφορές LNG ημερησίως.

Ωστόσο, κάθε επιπλέον φορτίο μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της παγκόσμιας πίεσης στην αγορά φυσικού αερίου.

Οι τιμές στην Ευρώπη και την Ασία έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, καθώς η ζήτηση ενισχύεται ενόψει του χειμώνα.

Το Κατάρ εξετάζει πρακτικές που χρησιμοποιούν οι πετρελαϊκές χώρες

Το Κατάρ ενδέχεται να ακολουθεί τη στρατηγική των παραγωγών πετρελαίου του Περσικού Κόλπου, οι οποίοι συνεχίζουν να μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες αργού μέσω του Ορμούζ.

Οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν μια πρακτική γνωστή ως «shuttling», κατά την οποία στέλνουν φορτία μέσω των στενών, συχνά με δικά τους πλοία, και στη συνέχεια τα μεταφορτώνουν σε άλλα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι όμως πιο δύσκολη για το LNG, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που συνεπάγεται η μεταφορά ενός εξαιρετικά ψυχρού καυσίμου.

Το Κατάρ έχει φορτώσει LNG σε διαθέσιμα άδεια δεξαμενόπλοια εντός του Κόλπου, ενώ έχει πραγματοποιήσει και ορισμένες εξαγωγές προς το Κουβέιτ.

Οι κινήσεις αυτές έχουν στόχο τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη διατήρηση της λειτουργίας τμημάτων του τεράστιου εξαγωγικού συγκροτήματος σε ελάχιστα επίπεδα.

Η διατήρηση ενός βασικού επιπέδου παραγωγής επιτρέπει στην QatarEnergy να κρατά ενεργό τον εξοπλισμό της και να διαθέτει την ευελιξία να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η Ras Laffan μπορεί να επανέλθει γρήγορα

Η εγκατάσταση Ras Laffan του Κατάρ, η μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LNG στον κόσμο, μπορεί να επανεκκινήσει τις ανέπαφες μονάδες της μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα του Ορμούζ.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Σαάντ Σερίτα Αλ Καάμπι στο Qatar Economic Forum στη Νέα Υόρκη.

Η πλήρης επαναφορά της λειτουργίας της μονάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως.

Διαβάστε ακόμη

Rio Tinto: Από παραγωγός μετάλλων σε παγκόσμιο παίκτη trading με στόχο μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους

Η κρίση πετρελαίου απογειώνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη – Άλμα 52% τον Αύγουστο

Κόχερ: Η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ