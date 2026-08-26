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Σε μεγαλύτερο έλεγχο της τεχνολογίας που βρίσκεται στην «καρδιά» των αυτόνομων οχημάτων της περνά η Waymo, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει την εξάρτησή της από μεγάλους κατασκευαστές ημιαγωγών. Η εταιρεία της Alphabet ανέπτυξε για πρώτη φορά ένα εξειδικευμένο τσιπ προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ρομποταξί της, φιλοδοξώντας να πετύχει ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων, καλύτερη απόκριση στον δρόμο και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Το νέο τσιπ είναι τύπου ASIC (application-specific integrated circuit), δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα σχεδιασμένο για συγκεκριμένες εφαρμογές, και έχει ήδη ενσωματωθεί στην τελευταία γενιά των αυτόνομων οχημάτων της Waymo.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υπολογιστικά συστήματα και τους αισθητήρες που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία, το ASIC έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την ικανότητα των οχημάτων να αντιλαμβάνονται ταχύτερα το περιβάλλον τους και να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο, ιδιαίτερα μέσα σε απαιτητικές συνθήκες αστικής κυκλοφορίας.

Μικρότερη εξάρτηση από Nvidia και AMD

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική αλλαγή στην τεχνολογική στρατηγική της Waymo. Για χρόνια, η εταιρεία χρησιμοποιούσε επεξεργαστές και άλλα εξαρτήματα από προμηθευτές όπως η Nvidia και η Advanced Micro Devices (AMD), τα οποία ενσωμάτωνε σε υπολογιστικά συστήματα δικού της σχεδιασμού.

Με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δικού της τσιπ, αποκτά πλέον μεγαλύτερο έλεγχο τόσο στην απόδοση όσο και στην αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Το ASIC επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία των τεράστιων όγκων δεδομένων που παράγουν οι κάμερες και οι υπόλοιποι αισθητήρες του οχήματος, αλλά και αποτελεσματικότερη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μοντέλα αυτά είναι κρίσιμα για την αυτόνομη οδήγηση, καθώς καλούνται να αναγνωρίζουν οχήματα, πεζούς και εμπόδια, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κυκλοφορίας και να αποφασίζουν σε ελάχιστο χρόνο πώς πρέπει να κινηθεί το ρομποταξί.

Η στρατηγική της Waymo εντάσσεται παράλληλα σε μια ευρύτερη τάση στο εσωτερικό της Alphabet, καθώς και η Google επενδύει όλο και περισσότερο σε τσιπ προσαρμοσμένα στις δικές της ανάγκες. Η ανάπτυξη ιδιόκτητου hardware προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης σύνδεσης λογισμικού και υπολογιστικής ισχύος, ενώ μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα γενιά των ρομποταξί

Η Waymo διαθέτει ήδη την ισχυρότερη εμπορική παρουσία στην αμερικανική αγορά ρομποταξί, πραγματοποιώντας διαδρομές σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Φοίνιξ και η Ατλάντα και έχοντας αποκτήσει προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών όπως η Tesla και η Zoox της Amazon.

Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος του στόλου της βασιζόταν σε Jaguar, τα οποία τροποποιούνταν ώστε να αποκτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτόνομης οδήγησης. Η προσέγγιση αυτή, όμως, σταδιακά δίνει τη θέση της σε οχήματα που σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα τη λειτουργία τους ως ρομποταξί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο όχημα που έχει αναπτύξει η Waymo σε συνεργασία με τη Zeekr, θυγατρική της κινεζικής Geely Automobile Holdings. Σε αυτή τη νέα πλατφόρμα ενσωματώνεται το εξειδικευμένο ASIC της εταιρείας.

Η μετάβαση σε οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για αυτόνομες μετακινήσεις θα μπορούσε να προσφέρει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αλλά και μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό της καμπίνας. Χωρίς την ανάγκη να προσαρμόζεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο στις απαιτήσεις ενός ρομποταξί, δημιουργούνται επίσης πιο ευρύχωρες και προσβάσιμες λύσεις για τους επιβάτες.

Απόδοση άνω των 1.000 TOPS

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η υπολογιστική ισχύς του νέου τσιπ. Η Waymo αναφέρει απόδοση άνω των 1.000 TOPS, δηλαδή περισσότερες από ένα τετράκις εκατομμύριο πράξεις ανά δευτερόλεπτο.

Με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη, το νέο σύστημα κινείται στην ίδια κατηγορία υπολογιστικής ισχύος με τις πιο πρόσφατες πλατφόρμες της Nvidia για εφαρμογές αυτόνομης οδήγησης, δείχνοντας τις φιλοδοξίες της Waymo να ελέγχει μεγαλύτερο τμήμα της τεχνολογικής αλυσίδας των οχημάτων της.

Για την κατασκευή του ASIC η εταιρεία συνεργάζεται με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), χρησιμοποιώντας τεχνολογία παραγωγής 5 νανομέτρων. Αν και η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί πλέον την αιχμή της τεχνολογίας της TSMC, παραμένει ιδιαίτερα προηγμένη και χρησιμοποιείται ευρέως για προϊόντα υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων.

Η επιλογή της Waymo δείχνει τελικά ότι η μάχη στα ρομποταξί δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο ποιος διαθέτει το καλύτερο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης. Τσιπ, αισθητήρες, AI και σχεδιασμός οχημάτων εξελίσσονται σε ενιαίο πεδίο ανταγωνισμού, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην τεχνολογία που θα καθορίσει την επόμενη γενιά μετακινήσεων.

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