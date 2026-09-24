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Νέα υψηλότερη τιμή στόχο για τη ΔΕΗ στα 29,10 ευρώ, από 25,40 ευρώ προηγουμένως, δίνει η Alpha Finance-AXIA, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, καθώς ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030 και τις πρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες από τις ΑΠΕ, τα δίκτυα και τα data centers. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 22,9% έναντι της τιμής αναφοράς των 23,66 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το νέο πλάνο της ΔΕΗ ενισχύει σημαντικά την επενδυτική ιστορία του ομίλου, καθώς προβλέπει επενδύσεις περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και σημαντική αύξηση της παραγωγικής ισχύος. Η συνολική ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 24,3 GW έως το τέλος της περιόδου, από 12,4 GW το 2025, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ προβλέπεται να ανέλθει στα 18,8 GW.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει γεωγραφική διεύρυνση σε αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, πέραν της ήδη υφιστάμενης παρουσίας σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία. Κατά τη χρηματιστηριακή, η επέκταση αυτή επιτρέπει στη ΔΕΗ να αξιοποιήσει τις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν σήμερα οι αγορές της περιοχής, πριν από τη σταδιακή σύγκλιση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς τα επίπεδα της Δυτικής Ευρώπης.

Οι εκτιμήσεις του οίκου προβλέπουν σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA τοποθετούνται στα 2,45 δισ. ευρώ το 2026 και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 4,35 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ τα καθαρά κέρδη από 709 εκατ. ευρώ το 2026 αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 1,44 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην είσοδο της ΔΕΗ στα data centers, μέσω του μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη μονάδας 300 MW στην Κοζάνη. Η επένδυση της ΔΕΗ υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στο μοντέλο της ετήσια EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η αποτίμηση του data center ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι το αρχικό έργο των 300 MW μπορεί να επεκταθεί. Το πλάνο προβλέπει δυνατότητα αύξησης της ισχύος έως το 1 GW, ενώ η Alpha Finance-AXIA αναφέρεται και σε πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στην Κοζάνη έως τα 2 GW, χωρίς να συνυπολογίζει αυτή την πρόσθετη αξία στη βασική αποτίμηση.

Στα δίκτυα διανομής, η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 5,7 δισ. ευρώ σε 7,3 δισ. ευρώ έως το 2030, με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 25% των συνολικών EBITDA. Ταυτόχρονα, περίπου το 50% των EBITDA του 2030 προβλέπεται να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, η Alpha Finance-AXIA εκτιμά ότι η μόχλευση θα παραμείνει ελεγχόμενη. Το καθαρό χρέος αναμένεται να φτάσει περίπου τα 14 δισ. ευρώ το 2030, ωστόσο ο λόγος καθαρού χρέους προς EBITDA προβλέπεται να παραμείνει κάτω από το όριο των 3,5 φορών. Παράλληλα, η διοίκηση έχει δώσει συγκεκριμένη καθοδήγηση για τις διανομές, με μέρισμα ανά μετοχή που προβλέπεται να αυξηθεί από 0,80 ευρώ το 2026 σε 1,40 ευρώ το 2030.

Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 7,7 φορές τα EBITDA του 2027, έναντι μέσου όρου 8,5 φορών για τις ευρωπαϊκές ολοκληρωμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η Alpha Finance-AXIA θεωρεί ότι αυτή η έκπτωση δεν αντανακλά πλήρως την αναπτυξιακή δυναμική της ΔΕΗ και, μέσω αποτίμησης ανά επιμέρους δραστηριότητα, καταλήγει στην τιμή στόχο των 29,10 ευρώ.

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