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Περίπου τρεις ώρες εργασίας κάθε εβδομάδα κερδίζει ο μέσος εργαζόμενος που αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ταχύτητα με την οποία η AI ενσωματώνεται στην επαγγελματική καθημερινότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάθε ώρα που εξοικονομείται μετατρέπεται αυτομάτως σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία από την Έρευνα Προσδοκιών των Καταναλωτών της ΕΚΤ, μέσω της οποίας καταγράφονται σε μηνιαία βάση οι απόψεις περίπου 20.000 πολιτών από 11 χώρες της Ευρωζώνης.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν την ταχύτατη εξάπλωση της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας. Το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν AI για επαγγελματικούς σκοπούς σχεδόν διπλασιάστηκε σε διάστημα δύο ετών: από 26% το 2024, αυξήθηκε σε 41% το 2025 και διαμορφώθηκε στο 52% το 2026. Όσοι έχουν ήδη υιοθετήσει σχετικά εργαλεία δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο περίπου τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα.

Νέοι και πτυχιούχοι στην πρώτη γραμμή

Η εξάπλωση της AI δεν ακολουθεί, ωστόσο, τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Οι νεότερες ηλικίες και οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή μόρφωση εμφανίζουν σαφές προβάδισμα. Μεταξύ όσων διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, η χρήση φτάνει στο 61%, ενώ στους εργαζομένους χαμηλότερης εκπαίδευσης περιορίζεται στο 37%. Την ίδια ώρα, οι νεότεροι έχουν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν AI σε σχέση με τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους.

Ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται και στους άνδρες έναντι των γυναικών, αν και η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης. Όταν, πάντως, η τεχνολογία ενταχθεί στην εργασιακή ρουτίνα, οι αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μειώνονται σημαντικά. Η μέση συχνότητα χρήσης κυμαίνεται από 2,5 έως 2,9 ημέρες εβδομαδιαίως.

Η εξοικονόμηση χρόνου δεν σημαίνει πάντα μεγαλύτερη παραγωγή

Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν AI υπολογίζουν ότι εξοικονομούν κατά μέσο όρο τρεις ώρες εργασίας την εβδομάδα, χρόνος που αντιστοιχεί περίπου στο 7,7% της διάμεσης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας.

Η ΕΚΤ, ωστόσο, θέτει δύο σημαντικές επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι μόλις το 48,8% του συνόλου των εργαζομένων αναφέρει ότι χρησιμοποιεί AI και παράλληλα επιτυγχάνει πραγματική εξοικονόμηση χρόνου. Όταν επομένως το συγκεκριμένο όφελος υπολογιστεί σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, η βελτίωση της αποδοτικότητας υποχωρεί περίπου στο 3,8%.

Η δεύτερη παράμετρος αφορά το πώς αξιοποιείται ο χρόνος που απελευθερώνεται. Η εξοικονόμηση ωρών δεν συνεπάγεται από μόνη της υψηλότερη παραγωγή. Για να μετατραπεί σε πραγματική άνοδο της παραγωγικότητας, απαιτείται οι εργαζόμενοι να διαθέσουν τον χρόνο που κερδίζουν σε πρόσθετες εργασίες και οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά αυτή την επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα.

Προγενέστερη μελέτη της ΕΚΤ υπολόγιζε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέσει περίπου 0,35 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο. Οι προβλέψεις στη διεθνή βιβλιογραφία παραμένουν, πάντως, ιδιαίτερα αποκλίνουσες, καθώς κυμαίνονται από 0,1% έως 3,4% ετησίως σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών.

Οι εργασίες με το μεγαλύτερο όφελος

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου εντοπίζεται στις περισσότερο τεχνικές δραστηριότητες. Η παραγωγή και η διόρθωση κώδικα μπορούν να εξοικονομήσουν σχεδόν οκτώ ώρες εβδομαδιαίως, παρότι μόλις το 8% των εργαζομένων δηλώνει ότι αξιοποιεί την AI για τέτοιου είδους εργασίες.

Αξιόλογη εξοικονόμηση καταγράφεται ακόμη στην ανάλυση δεδομένων, στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και στην παραγωγή οπτικού ή ηχητικού υλικού.

Στον αντίποδα, δραστηριότητες όπως η αναζήτηση πληροφοριών, η έρευνα, η συγγραφή και η επεξεργασία κειμένων βρίσκονται ανάμεσα στις δημοφιλέστερες εφαρμογές της AI. Παρά τη μεγάλη διάδοσή τους, όμως, δεν προσφέρουν αντίστοιχο χρονικό όφελος με εκείνο που καταγράφεται στον προγραμματισμό και στις περισσότερο τεχνικές χρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των στελεχών διοίκησης, τα οποία εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης, αναφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου και αντιμετωπίζουν θετικότερα την τεχνολογία. Σύμφωνα με την ανάλυση, η θέση τους είναι καθοριστική για το επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης της AI στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τι κρατά εκτός AI σχεδόν τους μισούς εργαζομένους

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της ΤΝ, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της νέας τεχνολογίας. Περίπου ένας στους τρεις θεωρεί ότι η AI δεν συνδέεται με τα καθήκοντα της θέσης του, ενώ άλλοι αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, προτίμηση στις συμβατικές μεθόδους εργασίας ή αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλα εργαλεία μέσω του εργοδότη.

Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει AI. Ακόμη και μεταξύ των managers, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 34%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δυσκολίες υιοθέτησης της τεχνολογίας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη βάση του εργατικού δυναμικού.

Υπάρχει, ωστόσο, σημαντικό περιθώριο αλλαγής. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν AI εφόσον είχαν καλύτερη εκπαίδευση και σαφέστερη ενημέρωση για τις πραγματικές δυνατότητές της. Περίπου οι μισές επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη σχεδιάζουν επενδύσεις στην εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το υπόλοιπο μισό της αγοράς, όμως, εξακολουθεί ουσιαστικά να περιμένει τις εξελίξεις.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η AI έχει ήδη ξεπεράσει το στάδιο του πειραματισμού και αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας για μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων. Η επόμενη πρόκληση δεν αφορά απλώς την περαιτέρω αύξηση της χρήσης της, αλλά κυρίως την αποτελεσματική αξιοποίησή της. Χωρίς επαρκή κατάρτιση, πρόσβαση στα σωστά εργαλεία και ουσιαστική αναδιοργάνωση των διαδικασιών εργασίας, οι τρεις ώρες που εξοικονομούνται εβδομαδιαίως μπορεί να παραμείνουν ένα εντυπωσιακό εύρημα, χωρίς να εξελιχθούν σε πραγματικό μοχλό ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας.

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