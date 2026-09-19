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Με περισσότερη χωρητικότητα και ακόμη νεότερο στόλο προχωρά η Aegean Shipping Management, η οποία συνδυάζει την επέκτασή της στα μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού με επιλεκτικές πωλήσεις πλοίων σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις. Η εταιρεία, συμφερόντων του Γιώργου Μελισσανίδη, αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή και δεύτερου VLCC στη Hengli Heavy Industry στην Κίνα, ενεργοποιώντας τη σχετική προαίρεση που περιλαμβανόταν στον σχεδιασμό της. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην είσοδό της στην αγορά των supertankers, τα οποία έχουν δυνατότητα μεταφοράς περίπου 2 εκατ. βαρελιών αργού.

Με τη νέα προσθήκη, το πρόγραμμα της Aegean στη Hengli διαμορφώνεται σε πέντε δεξαμενόπλοια: δύο VLCC και τρία LR2. Συνολικά, ο μικτός στόλος, μαζί με τις υπό ναυπήγηση μονάδες, αριθμεί 21 πλοία, ενώ η μεταφορική ικανότητα φθάνει περίπου τους 2,5 εκατ. τόνους. Η συνεχής ανανέωση έχει περιορίσει τη μέση ηλικία κάτω από τα τρία χρόνια. Παράλληλα, η Aegean αξιοποιεί την άνοδο των αξιών στη secondhand αγορά. Το LR2 Green Adventure, κατασκευής 2022, συμφωνήθηκε να πωληθεί για περίπου 83 εκατ. δολάρια, ενώ νωρίτερα φέτος είχε προηγηθεί η πώληση του Aframax Green Attitude, κατασκευής 2018, έναντι περίπου 71 εκατ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η είσοδος νέου τονάζ στον στόλο. Στα τέλη Ιουλίου παραδόθηκε το LR2 Green Liberty από το COSCO Yangzhou Shipyard, ανοίγοντας τον κύκλο τεσσάρων νέων παραλαβών που εκτείνεται έως το 2027.

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