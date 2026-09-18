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Μια αγορά δύο ταχυτήτων διαμορφώνεται στο dry bulk, καθώς τα υψηλά επίπεδα των ναύλων δεν συνοδεύονται από την ίδια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με το Weekly Dry Market Monitor – Week 37, 2026 της Signal, που υπογράφει η Μαρία Μπερτζελέτου, Senior Market Analyst, τα Capesize παραμένουν το ισχυρότερο κομμάτι της αγοράς από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, την ώρα που Panamax, Supramax και Handysize εμφανίζουν δείκτη ζήτησης προς προσφορά κάτω από τη μονάδα.

Η συνολική εικόνα της εβδομάδας έως τις 11 Σεπτεμβρίου δείχνει διόρθωση στα μεγαλύτερα μεγέθη και άνοδο στα μικρότερα. Ο Baltic Dry Index υποχώρησε στις 3.507 μονάδες, χάνοντας 121 μονάδες σε εβδομαδιαία βάση. Ο BCI των Capesize μειώθηκε στις 6.080 μονάδες και ο BPI των Panamax στις 2.407, ενώ αντίθετα ο BSI των Supramax ενισχύθηκε στις 1.719 και ο BHSI των Handysize στις 940 μονάδες.

Capesize: πάνω από $51.000 την ημέρα

Παρά την εβδομαδιαία διόρθωση, οι Capesize εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το C5TC διαμορφώθηκε στα $51.636 ημερησίως, μειωμένο κατά $3.155 μέσα σε μία εβδομάδα. Σε ορισμένες διαδρομές η υποχώρηση ήταν εντονότερη, με το China–Japan transpacific round να χάνει $5.807 και να διαμορφώνεται στα $57.379 ημερησίως.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια των ναύλων. Η Signal υπολογίζει ότι η ζήτηση σε tonne-miles για τα Capesize βρίσκεται 7,9% υψηλότερα από πέρυσι, την ώρα που το διαθέσιμο τονάζ είναι κατά 1,8% χαμηλότερο.

Έτσι, ο δείκτης demand-to-supply φθάνει στο 1,10, καθιστώντας τα Capesize τη μοναδική από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες όπου η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από το διαθέσιμο τονάζ.

Panamax: το καμπανάκι από την Κίνα

Διαφορετική είναι η εικόνα στα Panamax. Τα μέσα ημερήσια έσοδα P5TC υποχώρησαν κατά $373, στα $21.662, αν και παραμένουν στο 96ο εκατοστημόριο των εβδομαδιαίων παρατηρήσεων του τελευταίου έτους.

Η γεωγραφία της αγοράς παρουσιάζει μάλιστα έντονη διαφοροποίηση: στον Ειρηνικό οι ναύλοι ενισχύθηκαν, με το South China/Indonesia round να κερδίζει $1.145 και να φθάνει τα $20.339 ημερησίως, ενώ στον Ατλαντικό οι βασικές διαδρομές κινήθηκαν χαμηλότερα.

Το σημείο που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά την κινεζική ζήτηση άνθρακα. Οι θαλάσσιες ροές θερμικού άνθρακα προς την Κίνα μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 12,1% τον Ιούλιο και 17,1% τον Αύγουστο. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση των φορτίων από την Ινδονησία, κατά 18,2% και 35,7% αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ινδονησίας στις καταγεγραμμένες ροές θερμικού άνθρακα προς την Κίνα περιορίστηκε στο 55,2%, από 65,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα Panamax, καθώς ο δείκτης demand-to-supply έχει υποχωρήσει στο 0,91 από 0,94. Η ζήτηση σε tonne-miles εμφανίζεται 6,9% χαμηλότερη σε ετήσια βάση, ενώ το διαθέσιμο τονάζ έχει αυξηθεί κατά 2,1%. Η Signal διευκρινίζει ότι ο δείκτης αποτυπώνει τη σχετική μεταβολή των δύο μεγεθών και όχι έναν φυσικό αριθμό πλεονάζοντων πλοίων. Παρά τη σημερινή αδυναμία, το σενάριο εποχικής ανάκαμψης δεν έχει αποκλειστεί. Η IEA, όπως αναφέρει η έκθεση, προβλέπει παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα-ρεκόρ 8,94 δισ. τόνων το 2026, αυξημένη κατά 1,2%, ενώ για την Κίνα αναμένει αύξηση περίπου 1%, στα 5 δισ. τόνους. Ωστόσο, οι κινεζικές θαλάσσιες εισαγωγές θερμικού άνθρακα εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 4,6%, στα 310 εκατ. τόνους.

Την ίδια στιγμή, τα μικρότερα μεγέθη παρουσίασαν βελτίωση στους ναύλους. Στα Supramax, ο BSI αυξήθηκε κατά 44 μονάδες στις 1.719 και το S11TC έφθασε τα $21.728 ημερησίως, με εβδομαδιαία άνοδο $551. Παρά την άνοδο των εσόδων, όμως, ο δείκτης demand-to-supply υποχώρησε στο 0,79, καθώς η tonne-mile ζήτηση ήταν 16,7% χαμηλότερη από πέρυσι και το διαθέσιμο τονάζ 5,7% υψηλότερο.

Στα Handysize, το HS7TC ενισχύθηκε κατά $726 στα $16.925 ημερησίως, με τον BHSI να σημειώνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία εβδομαδιαία άνοδο μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών. Εδώ ο δείκτης προσφοράς-ζήτησης βρίσκεται στο 0,90, καθώς η tonne-mile ζήτηση έχει μειωθεί κατά 14% σε ετήσια βάση και το διαθέσιμο τονάζ κατά 4,1%. Το βασικό μήνυμα της ανάλυσης της Μαρίας Μπερτζελέτου είναι ότι η εικόνα των ναύλων από μόνη της δεν αρκεί για να αποτυπώσει τη δυναμική της αγοράς.

Οι Capesize είναι σήμερα η μόνη κατηγορία όπου ο δείκτης βρίσκεται πάνω από το 1, στο 1,10. Αντίθετα, Panamax, Supramax και Handysize βρίσκονται στο 0,91, 0,79 και 0,90 αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα παραμένουν ιστορικά ισχυρά: τα Panamax βρίσκονται στο 96ο εκατοστημόριο των τελευταίων 52 εβδομάδων, τα Supramax στο 92ο και τα Handysize στο 90ό.

Αυτό ακριβώς δημιουργεί και το ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα: η αγορά εξακολουθεί να πληρώνει υψηλά ημερήσια έσοδα, αλλά τα θεμελιώδη μεγέθη έχουν αρχίσει να αποκλίνουν αισθητά μεταξύ των διαφορετικών τύπων πλοίων. Για τα Panamax ειδικά, η εξέλιξη των κινεζικών εισαγωγών άνθρακα κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν εάν οι σημερινές υψηλές αποδόσεις μπορούν να διατηρηθούν.

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