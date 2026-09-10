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Δύο μακροχρόνια συμβόλαια με τη Yamal Trade βρίσκονται πίσω από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει για τη Dynagas LNG Partners η νέα αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Για την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία του Γιωργου Προκοπίου το ζήτημα δεν είναι μόνο κανονιστικό. Συνδέεται άμεσα με την ορατότητα των μελλοντικών της εσόδων, σε μια περίοδο κατά την οποία διαθέτει συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 730 εκατ. δολαρίων και έχει εξασφαλίσει απασχόληση για το 100% των διαθέσιμων ημερών του στόλου της τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Η Dynagas LNG Partners εκτιμά ότι η παρέκκλιση που προβλέφθηκε στο 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί το πλαίσιο ώστε οι δύο υφιστάμενες μακροχρόνιες ναυλώσεις της με τη Yamal Trade να μπορούν να συνεχιστούν, εφόσον αφορούν μεταφορά ρωσικού LNG προς χώρες εκτός ΕΕ.

Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι η ίδια η εταιρεία που συνδέει πλέον την ευρωπαϊκή εξαίρεση με συγκεκριμένα συμβόλαια του στόλου της. Κρίσιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής ρύθμισης αποτελεί ο χρόνος υπογραφής των συμβάσεων. Η παρέκκλιση αφορά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μακροχρόνια συμβόλαια που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τίθεται «ταβάνι» στις ποσότητες που μπορούν να μεταφερθούν, καθώς οι ετήσιοι όγκοι δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν εκείνους του 2025. Το ειδικό καθεστώς έχει αρχική διάρκεια έως τις 25 Ιουλίου 2027, με δυνατότητα παράτασης ανά έτος, εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο CEO της Dynagas LNG Partners, Tony Lauritzen, έχει καταστήσει σαφές ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της εταιρείας, οι δύο ναυλώσεις με τη Yamal Trade πληρούν τις προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουν την παρέκκλιση όταν τα φορτία κατευθύνονται σε αγορές τρίτων χωρών.

Ταυτόχρονα, όμως, η διοίκηση κρατά ανοιχτή μια σημαντική νομική παράμετρο: η συγκεκριμένη ανάγνωση του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί εκτίμηση της Dynagas και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υιοθετηθεί με τον ίδιο τρόπο από όλες τις αρμόδιες αρχές ή τους εμπλεκόμενους αντισυμβαλλομένους.

Η διατήρηση των μακροχρόνιων ναυλώσεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ιδωθεί μέσα από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Η Dynagas LNG Partners έχει μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 4,4 έτη, ενώ πέρα από την πλήρη κάλυψη του 2026 και του 2027 έχει ήδη συμβασιοποιήσει περίπου το 65% του 2028.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη 16 εκατ. δολαρίων, έναντι 13,7 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα, με προσαρμοσμένο EBITDA 27,6 εκατ. δολαρίων. H ευρωπαϊκή εξαίρεση δεν αποτελεί μια τεχνική λεπτομέρεια του καθεστώτος κυρώσεων. Ακουμπά δύο συγκεκριμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις και, μαζί τους, ένα τμήμα της συμβασιοποιημένης βάσης εσόδων της Dynagas.

Η ελληνική διάσταση είναι επίσης σημαντική. Η Αθήνα είχε κινηθεί στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για ένα πλαίσιο που δεν θα ακύρωνε στην πράξη προϋπάρχουσες μακροχρόνιες συμβάσεις μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες.

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