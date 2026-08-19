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Για περισσότερο από έναν αιώνα, η γεωγραφία της παγκόσμιας ναυτιλίας έμοιαζε σχεδόν αμετάβλητη. Το Σουέζ, το Bab el-Mandeb και τα Στενά της Μαλάκα αποτελούσαν τους βασικούς κρίκους που συνέδεαν την Ασία με την Ευρώπη. Όταν η ασφάλεια σε αυτούς τους διαδρόμους διαταρασσόταν, η λύση ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: παράκαμψη της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Τώρα, όμως, ένας δρόμος που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως γεωπολιτικό σχέδιο παρά ως πραγματική εναλλακτική για τη ναυτιλία αρχίζει να αποκτά διαφορετική βαρύτητα.

Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός, κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας, επιστρέφει στο προσκήνιο καθώς οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν το κόστος και την αβεβαιότητα στις παραδοσιακές θαλάσσιες αρτηρίες. Και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη δοκιμαστικό ταξίδι.

Η Sea Legend Shipping εγκαινίασε στις 15 Αυγούστου προγραμματισμένη εποχική σύνδεση εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω της Αρκτικής. Το «Dubai Tower», χωρητικότητας περίπου 1.730 TEU, αναχώρησε από το Νίνγκμπο-Ζουσάν με προορισμό το Φέλιξστοου, με τον σχεδιασμό να προβλέπει συνολικά οκτώ αναχωρήσεις έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά. Η Αρκτική δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για να αποδειχθεί ότι ένα containership μπορεί να περάσει. Επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν μπορεί να στηριχθεί μια κανονική, επαναλαμβανόμενη εμπορική υπηρεσία.

Και το ισχυρότερο επιχείρημα είναι ο χρόνος.

Ένα ταξίδι από την ανατολική Κίνα προς τη Βόρεια Ευρώπη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας μπορεί να ξεπεράσει τις 40 ημέρες. Μέσω της Αρκτικής μπορεί, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να περιοριστεί περίπου στις 18 έως 21 ημέρες.

Στη ναυτιλία, όμως, είκοσι ημέρες λιγότερες δεν σημαίνουν απλώς ότι το φορτίο φτάνει νωρίτερα. Σημαίνουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, λιγότερες ημέρες απασχόλησης του πλοίου, ταχύτερη επιστροφή των containers και μικρότερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κεφάλαιο του φορτωτή παραμένει δεσμευμένο.

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν εξεταστεί το σημερινό περιβάλλον. Η διέλευση μέσω Σουέζ είναι η φυσική και συντομότερη επιλογή για το εμπόριο Ασίας–Ευρώπης, αλλά προϋποθέτει ασφαλή πρόσβαση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Bab el-Mandeb. Η παράκαμψη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας αποφεύγει αυτή την περιοχή, αλλά προσθέτει χιλιάδες ναυτικά μίλια, ημέρες πλου και καύσιμα.

Η Αρκτική προτείνει μια τρίτη λύση: πολύ μικρότερη απόσταση και πλήρη γεωγραφική απομάκρυνση από τις εστίες έντασης της Μέσης Ανατολής.

Δεν εξαφανίζει, ωστόσο, το ρίσκο. Απλώς το αλλάζει.

Στη θέση των πυραύλων, των drones και των πολεμικών συγκρούσεων βρίσκονται οι πάγοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η περιορισμένη δυνατότητα διάσωσης και επισκευών και –κυρίως– η εξάρτηση από τη Ρωσία.

Τα πλοία χρειάζονται κατάλληλη πιστοποίηση και εξοπλισμό για πλόες σε περιοχές με πάγο, τα πληρώματα ειδική εκπαίδευση και η ασφαλιστική κάλυψη είναι ακριβότερη. Όταν απαιτείται συνδρομή παγοθραυστικού, το κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Υπάρχει και ένα δεύτερο, καθαρά οικονομικό πρόβλημα: το μέγεθος.

Τα πλοία που μπορούν σήμερα να αξιοποιήσουν ευκολότερα την αρκτική διαδρομή απέχουν πολύ από τους γίγαντες άνω των 20.000 TEU που κυριαρχούν στις γραμμές Ασίας–Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι η μικρότερη απόσταση δεν συνεπάγεται αυτομάτως χαμηλότερο κόστος ανά container.

Γι’ αυτό και η Βόρεια Θαλάσσια Οδός έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εδραιωθεί αρχικά ως εξειδικευμένος διάδρομος για φορτία υψηλής αξίας και ευαίσθητα στον χρόνο παρά ως μαζικός ανταγωνιστής του Σουέζ.

Πίσω από την εμπορική εξίσωση υπάρχει, παράλληλα, μια πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική ιστορία.

Για την Κίνα, η Αρκτική αποτελεί έναν ακόμη τρόπο διαφοροποίησης των εμπορικών και ενεργειακών δρόμων της. Το Πεκίνο επιδιώκει εδώ και χρόνια να μειώσει την εξάρτησή του από τα Στενά της Μαλάκας, το Σουέζ και τις θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής.

Για τη Ρωσία, αντίστοιχα, η ανάπτυξη της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού δημιουργεί έναν νέο άξονα σύνδεσης με την Ασία και μπορεί να στηρίξει τις εξαγωγές LNG, πετρελαίου, μετάλλων και άλλων πρώτων υλών προς ανατολάς.

Αυτό ακριβώς, όμως, αποτελεί και την «αχίλλειο πτέρνα» της διαδρομής για τη Δύση. Η Αρκτική μπορεί να περιορίζει την έκθεση στις γεωπολιτικές κρίσεις της Μέσης Ανατολής, αλλά δημιουργεί μια διαφορετική εξάρτηση: από τη Μόσχα, τις ρωσικές άδειες, τις υπηρεσίες παγοθραυστικών και ένα περιβάλλον στο οποίο οι δυτικές κυρώσεις περιπλέκουν ασφάλιση, χρηματοδότηση και πληρωμές.

Γι’ αυτό και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν ο «Παγωμένος Δρόμος του Μεταξιού» θα αντικαταστήσει το Σουέζ. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί.

Το ερώτημα είναι εάν η Αρκτική μπορεί να περάσει από την εποχή των εντυπωσιακών μεμονωμένων ταξιδιών στην εποχή των αξιόπιστων εμπορικών δρομολογίων.

Οι οκτώ φετινές αναχωρήσεις θα αποτελέσουν ένα πρώτο τεστ. Εάν πραγματοποιηθούν με συνέπεια, χωρίς σοβαρές επιχειρησιακές διαταραχές και με επαρκή φορτία, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός δεν θα έχει γίνει το «νέο Σουέζ». Θα έχει, όμως, αρχίσει να μετατρέπεται από μια γραμμή πάνω στον χάρτη σε έναν πραγματικό –έστω εποχικό– θαλάσσιο δρόμο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

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