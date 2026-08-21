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Σε νέο σημείο πίεσης για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εξελίσσονται τα μεγάλα λιμάνια της ανατολικής Κίνας, καθώς περισσότερα από 2,4 εκατ. TEU μεταφορικής ικανότητας containerships εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε καθυστερήσεις σε ολόκληρη τη Βόρεια Ασία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στη Σαγκάη και στο Νινγκμπό-Ζουσάν, δύο από τις σημαντικότερες πύλες εξαγωγών της Κίνας. Παρά την επανέναρξη των λιμενικών εργασιών, οι ουρές των πλοίων δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί, ενώ οι καθυστερήσεις μεταφέρονται από δρομολόγιο σε δρομολόγιο και από λιμάνι σε λιμάνι.

Η νέα διαταραχή προκλήθηκε από το διαδοχικό πέρασμα των τυφώνων Bavi, Noul και Dolphin, με τον τελευταίο να πλήττει την ανατολική ακτή της Κίνας στις 9 Αυγούστου. Οι προληπτικές αναστολές λειτουργίας στη Σαγκάη και στο Νινγκμπό κράτησαν αρκετά εικοσιτετράωρα, αναγκάζοντας τα πλοία να παραμείνουν σε ασφαλή αγκυροβόλια. Όταν οι εγκαταστάσεις άνοιξαν ξανά, μεγάλος αριθμός containerships επέστρεψε σχεδόν ταυτόχρονα, δημιουργώντας συμφόρηση στις προβλήτες και αυξημένη πίεση στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Στις 11 Αυγούστου, η μέση αναμονή για θέση πρόσδεσης υπολογιζόταν σε σχεδόν πέντε ημέρες στη Σαγκάη και περίπου τρεις ημέρες στο Νινγκμπό. Νεότερες μετρήσεις για την εβδομάδα 9–15 Αυγούστου έδειξαν διάμεσο χρόνο αναμονής 2,78 και 2,54 ημέρες αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σταδιακή βελτίωση, χωρίς όμως να έχει αποκατασταθεί πλήρως η ροή των πλοίων.

Η εικόνα επιβαρύνεται από την κορύφωση της εξαγωγικής περιόδου. Τον Αύγουστο φορτώνονται μαζικά προϊόντα που προορίζονται για τη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τα κινεζικά terminals να λειτουργούν ήδη κοντά στα όριά τους.

Ταυτόχρονα, οι παρακάμψεις της Ερυθράς Θάλασσας υποχρεώνουν πολλές γραμμές Ασίας–Ευρώπης να κινούνται γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Η επιμήκυνση κάθε ταξιδιού περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανάκτηση των προγραμμάτων όταν ένα μεγάλο λιμάνι αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του.

Πρώτα θύματα είναι τα φορτία που μεταφέρονται σε επόμενο πλοίο, η πρακτική που στην αγορά είναι γνωστή ως rollover. Στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν τα δρομολόγια σε κανονικούς ρυθμούς, οι εταιρείες τακτικών γραμμών δίνουν προτεραιότητα σε στρατηγικούς πελάτες και φορτία υψηλότερης απόδοσης. Μικρότεροι φορτωτές αντιμετωπίζουν έτσι αυξημένο κίνδυνο να χάσουν την αρχικά προγραμματισμένη αναχώρηση.

Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες επιλέγουν να παραλείψουν προσεγγίσεις στη Σαγκάη ή στο Νινγκμπό. Η Maersk έχει ήδη επιβεβαιώσει τέτοιες αλλαγές σε επιμέρους δρομολόγια, με τα επηρεαζόμενα containers να προωθούνται μέσω εναλλακτικών κόμβων. Η μεταφόρτωση μέσω λιμένων όπως το Σιαμέν, το Χονγκ Κονγκ ή το Μπουσάν μπορεί, όμως, να προσθέσει ακόμη μία εβδομάδα στον συνολικό χρόνο μεταφοράς.

Η συμφόρηση περνά πλέον και στην ξηρά. Η περιορισμένη δυνατότητα παραλαβής νέων containers από τα terminals αναγκάζει διαμεταφορείς να χρησιμοποιούν εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ανεβάζοντας τα τέλη παράδοσης και φύλαξης. Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις των φορτηγών στις πύλες αυξάνουν τον κίνδυνο χρεώσεων για υπέρβαση του δωρεάν χρόνου παραμονής.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για containers που παρέμειναν σε χαμηλά σημεία εγκαταστάσεων με ανεπαρκή αποστράγγιση κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Για ευπαθή φορτία, όπως ηλεκτρονικά είδη, ενδύματα και έπιπλα, θεωρείται κρίσιμος ο έλεγχος του εμπορευματοκιβωτίου και των σφραγίδων αμέσως μετά την παραλαβή.

Παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν ότι θα απαιτηθούν περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες για να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος της συσσωρευμένης κίνησης. Αυτό τοποθετεί την ουσιαστική αποκλιμάκωση στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ανάσα, ωστόσο, ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς από τα μέσα του μήνα αναμένεται νέο κύμα αποστολών πριν από το Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου και την Εθνική Εορτή της Κίνας.

Για το σύνολο του τρίτου τριμήνου, επομένως, τα λιμάνια της ανατολικής Κίνας κινδυνεύουν να παραμείνουν εγκλωβισμένα σε έναν κύκλο συμφόρησης, προσωρινής εκτόνωσης και νέας συσσώρευσης φορτίων. Εισαγωγείς και εξαγωγείς καλούνται να υπολογίζουν τουλάχιστον μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες στα προγράμματά τους και να παρακολουθούν καθημερινά τις αλλαγές προσεγγίσεων, καθώς μία παράλειψη λιμένα μπορεί να μετατρέψει μια ολιγοήμερη καθυστέρηση σε πολυήμερη περιπέτεια για το φορτίο.

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