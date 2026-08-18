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Σε μία αγορά όπου ακόμη και μικρές μεταβολές στις κινεζικές εισαγωγές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση για bulk carriers, η SIGNAL εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 δεν θα φέρει επιστροφή στα επίπεδα-ρεκόρ των προηγούμενων ετών. Η βασική της πρόβλεψη τοποθετεί τις θαλάσσιες αφίξεις θερμικού άνθρακα στην Κίνα στα 21-23 εκατ. τόνους τον μήνα, καθώς η ισχυρή εγχώρια παραγωγή και η συνεχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζουν την ανάγκη για περισσότερα εισαγόμενα φορτία.

Η εικόνα, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλία. Παρά τη συγκράτηση των συνολικών εισαγωγών, τα Panamax εμφανίζουν αυξημένο μεταφορικό έργο, καθώς μεγαλύτερο μέρος των φορτίων καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, τα φορτία θερμικού άνθρακα που μεταφέρθηκαν με Panamax εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,9%, στα 114,8 εκατ. τόνους, ενώ τα tonne-miles ενισχύθηκαν κατά 9,8%, στα 317,7 δισ. Η μέση απόσταση ταξιδιού αυξήθηκε κατά 5,7%, στα 2.768 ναυτικά μίλια.

Πρόκειται για μία σημαντική διαφοροποίηση: για τη ναυλαγορά δεν έχει σημασία μόνο πόσοι τόνοι μεταφέρονται, αλλά και πόσο μακριά ταξιδεύουν.

Η SIGNAL καταγράφει ότι οι θαλάσσιες εισαγωγές θερμικού άνθρακα της Κίνας υποχώρησαν το 2025 στους 328,6 εκατ. τόνους, από 375 εκατ. τόνους το 2024, σημειώνοντας πτώση 12,4%. Η τάση συνεχίστηκε στους πρώτους μήνες του 2026. Τα οριστικοποιημένα στοιχεία Ιανουαρίου-Μαΐου δείχνουν αφίξεις 109 εκατ. τόνων, έναντι 126 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δηλαδή μείωση 13,5%.

Ιούνιος και Ιούλιος έδωσαν πάντως σαφώς καλύτερη εικόνα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν 27,6 εκατ. τόνους τον Ιούνιο και 26,3 εκατ. τόνους τον Ιούλιο, περιορίζοντας την πτώση του επταμήνου στο 4,8%. Η SIGNAL επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών παραμένουν προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς προστίθενται καθυστερημένες καταγραφές φορτίων. Η φαινομενική αντίφαση εξηγείται από τη δομή της κινεζικής ενεργειακής αγοράς. Ο άνθρακας κάλυψε το 49,7% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2026, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από το 50% σε επίπεδο εξαμήνου στη διαθέσιμη επίσημη σειρά στοιχείων. Την ίδια περίοδο, οι ανανεώσιμες πηγές έφθασαν στο 41,2%.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάγκη για άνθρακα εξαφανίζεται. Τον Μάιο, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 56 TWh σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι ανανεώσιμες και άλλες καθαρότερες πηγές κάλυψαν περίπου 45,2 TWh της αύξησης, αφήνοντας περίπου 10,9 TWh που έπρεπε να καλυφθούν κυρίως από μονάδες άνθρακα και φυσικού αερίου.

Το μεγάλο «μαξιλάρι» του Πεκίνου βρίσκεται στην εγχώρια παραγωγή. Η Κίνα παρήγαγε περίπου 12,7 εκατ. τόνους ακατέργαστου άνθρακα ημερησίως, έναντι μέσων θαλάσσιων αφίξεων θερμικού άνθρακα περίπου 0,92 εκατ. τόνων την ημέρα. Σύμφωνα με διαφορετική εκτίμηση που παραθέτει η έκθεση, οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου το 7,5% της προσφοράς θερμικού άνθρακα τον Ιούνιο.

Έτσι, οι θαλάσσιες εισαγωγές λειτουργούν περισσότερο ως ευέλικτος συμπληρωματικός μηχανισμός για τις παράκτιες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής παρά ως βασικός πυλώνας της κινεζικής τροφοδοσίας.

Καθοριστικό ρόλο διατηρεί η Ινδονησία, η οποία παραμένει η σημαντικότερη θαλάσσια πηγή θερμικού άνθρακα για την Κίνα, ιδιαίτερα για χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης ποιότητες.

Η αρχική ποσόστωση παραγωγής της Ινδονησίας για το 2026 είχε τοποθετηθεί περίπου στους 600 εκατ. τόνους, αισθητά χαμηλότερα από την παραγωγή 817,5 εκατ. τόνων που αναφέρεται για το 2025. Ωστόσο, στο πρώτο εξάμηνο η παραγωγή είχε ήδη φθάσει τους 367,1 εκατ. τόνους, δηλαδή το 61,2% της ετήσιας ποσόστωσης, ενώ δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για υψηλότερα επίπεδα παραγωγής.

Η SIGNAL θεωρεί επομένως λιγότερο πιθανό ένα σοβαρό έλλειμμα ινδονησιακού άνθρακα. Αυτό έχει διπλή σημασία: εξασφαλίζει διαθέσιμα φορτία για την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα συγκρατεί τις αποστάσεις μεταφοράς, καθώς η Ινδονησία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στα κινεζικά λιμάνια από ανταγωνιστικούς προμηθευτές.

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο ναυτιλιακό στοιχείο της έκθεσης. Τα Panamax μετέφεραν το 2025 216 εκατ. τόνους, δηλαδή το 65,7% των κινεζικών θαλάσσιων εισαγωγών θερμικού άνθρακα. Τα Supramax ακολούθησαν με 70,6 εκατ. τόνους και μερίδιο 21,5%.

Η εικόνα του 2026 είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ενώ τα Panamax εμφανίζουν αύξηση όγκων και tonne-miles στο επτάμηνο, τα Supramax κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι όγκοι που μεταφέρθηκαν με Supramax μειώθηκαν κατά 25%, στα 28,7 εκατ. τόνους, ενώ τα tonne-miles υποχώρησαν κατά 15,9%, στα 65,6 δισ. Οι αφίξεις Supramax περιορίστηκαν στις 591 από 801 έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μετατόπιση αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη χρήση φορτίων μεγέθους Panamax και με τις αλλαγές στην προέλευση του άνθρακα.

Και ακριβώς η προέλευση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη για τη ναυλαγορά από τον απόλυτο όγκο των κινεζικών εισαγωγών.

Το 2025 η Ινδονησία αντιπροσώπευε 69,3% των φορτίων θερμικού άνθρακα που μεταφέρθηκαν στην Κίνα με Panamax, αλλά μόλις 51,8% των tonne-miles, καθώς η μέση απόσταση ήταν 1.895 ναυτικά μίλια. Αντίθετα, η Αυστραλία είχε μόλις 17,8% των όγκων, αλλά δημιουργούσε 32,2% των tonne-miles, με μέση απόσταση 4.593 ναυτικών μιλίων.

Η SIGNAL υπολογίζει ότι μια μετατόπιση μόλις 5 εκατ. τόνων προμήθειας από την Ινδονησία προς την Αυστραλία θα πρόσθετε περίπου 13,5 δισ. tonne-miles, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4,2% του σημερινού επτάμηνου συνόλου για τα Panamax.

Με άλλα λόγια, ακόμη και χωρίς μεγάλη αύξηση των κινεζικών εισαγωγών, μια στροφή προς πιο μακρινές πηγές προμήθειας μπορεί να δημιουργήσει αισθητά μεγαλύτερη ζήτηση για πλοία.

Τα τρία σενάρια για το β΄ εξάμηνο

Στο βασικό σενάριο της SIGNAL, οι εισαγωγές σταθεροποιούνται στα 21-23 εκατ. τόνους τον μήνα. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να απαιτεί παραγωγή από άνθρακα σε ορισμένες περιόδους, αλλά η εγχώρια παραγωγή και οι ΑΠΕ αποτρέπουν σημαντική αύξηση των εισαγωγών.

Ένα πιο θετικό σενάριο για τη ναυτιλία θα εμφανιζόταν εάν οι εισαγωγές ξεπερνούσαν τα 25 εκατ. τόνους τον μήνα ή εάν το μερίδιο της Αυστραλίας στις εισαγωγές με Panamax ανέβαινε πάνω από το 22%. Παρατεταμένη ζέστη, χαμηλή υδροηλεκτρική παραγωγή, προβλήματα στην εγχώρια εξόρυξη ή ελκυστικότερες τιμές εισαγόμενου άνθρακα θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη συμμετοχή της Αυστραλίας θα είχε πρόσθετο όφελος για τα πλοία μέσω της αύξησης της μέσης απόστασης μεταφοράς.

Στο αρνητικό σενάριο, οι εισαγωγές θα υποχωρούσαν κάτω από τα 20 εκατ. τόνους τον μήνα, με την εγχώρια παραγωγή, τις ΑΠΕ και τα αποθέματα των εταιρειών ηλεκτρισμού να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι εισαγωγές θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερο στη γειτονική Ινδονησία, περιορίζοντας τόσο τους όγκους όσο και τα tonne-miles.

Στη ναυλαγορά, ο μέσος δείκτης χρονοναύλωσης P5TC των Panamax διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 19.530 δολάρια ημερησίως, ενώ ο S11TC των Supramax βρισκόταν στα 21.433 δολάρια. Η SIGNAL διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες αφορούν το σύνολο της αγοράς και επηρεάζονται και από άλλα φορτία, διαδρομές και από την προσφορά πλοίων, επομένως η πρόβλεψη για τον κινεζικό άνθρακα δεν αποτελεί αυτομάτως πρόβλεψη για τους ναύλους.

Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι ο άνθρακας σταδιακά καταλαμβάνει μικρότερο ποσοστό ενός ενεργειακού συστήματος που συνεχίζει να μεγαλώνει, χωρίς όμως να εξαφανίζεται από το κινεζικό ενεργειακό μείγμα. Για τη dry bulk ναυτιλία, επομένως, το κρίσιμο ερώτημα στο δεύτερο εξάμηνο δεν είναι μόνο εάν η Κίνα θα αγοράσει περισσότερο άνθρακα, αλλά από πού θα τον αγοράσει και πόσα ναυτικά μίλια θα χρειαστεί να διανύσει κάθε φορτίο.

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