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Νέο περιστατικό επίθεσης εναντίον εμπορικού πλοίου καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αναφορά που διαβιβάστηκε στη βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο το οποίο διερχόταν από τα Στενά με κατεύθυνση προς την έξοδο του Περσικού Κόλπου δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα.

Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος ασφαλείας της διαχειρίστριας εταιρείας (Company Security Officer – CSO), το βλήμα έπληξε την αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ κατά τον χρόνο της αρχικής αναφοράς δεν είχαν διαπιστωθεί επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί η προέλευση του βλήματος ή να έχει αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για πύραυλο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή άλλο οπλικό σύστημα.

Η UKMTO καλεί τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Με αφορμή το περιστατικό, οι οδηγίες ασφαλείας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της επιτήρησης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πληρωμάτων. Ειδικότερα, συνιστάται η διατήρηση συνεχούς οπτικής παρακολούθησης και επιτήρησης μέσω ραντάρ σε 24ωρη βάση, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των πλοίων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες Best Management Practices (BMP). Παράλληλα, οι πλοίαρχοι καλούνται να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές που εκδίδονται από τις αρμόδιες στρατιωτικές και εθνικές αρχές και να διαβιβάζουν κάθε πληροφορία για ύποπτες κινήσεις στις υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας.

Σε περίπτωση επίθεσης με πύραυλο ή περιφερόμενο πυρομαχικό (loitering munition), οι οδηγίες προβλέπουν την τήρηση των διαθέσιμων στρατιωτικών υποδείξεων. Το νέο πλήγμα επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δεξαμενόπλοια κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τις διεθνείς αγορές.

Κάθε περιστατικό επίθεσης στην περιοχή αυξάνει την αβεβαιότητα για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, καθώς η ασφάλεια των πληρωμάτων, η προστασία των φορτίων και η δυνατότητα απρόσκοπτης διέλευσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη λειτουργία της αγοράς δεξαμενόπλοιων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνόκτητη ναυτιλία, λόγω της ισχυρής παρουσίας ελληνικών συμφερόντων στον διεθνή στόλο μεταφοράς πετρελαίου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, η σημαία του ή η διαχειρίστρια εταιρεία, επομένως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών αναμένεται να αποσαφηνίσουν τη φύση του πλήγματος και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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