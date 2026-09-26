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Μια αγορά ξηρού φορτίου που κινείται πλέον με δύο διαφορετικές ταχύτητες αποτυπώνει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση της SIGNAL, την οποία υπογράφει η Senior Market Analyst Μαρία Μπερτζελέτου και αφορά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη μία πλευρά βρίσκονται τα Capesize και Panamax, τα οποία έχασαν έδαφος, και στην άλλη τα μικρότερα Supramax και Handysize, που συνέχισαν για δεύτερη εβδομάδα την ανοδική τους πορεία.

Ο Baltic Dry Index (BDI) υποχώρησε στις 3.370 μονάδες, χάνοντας 137 μονάδες σε εβδομαδιαία βάση. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στα Panamax, με τον BPI να πέφτει κατά 156 μονάδες στις 2.251 και τον μέσο όρο των πέντε βασικών χρονοναυλώσεων να διαμορφώνεται στα 20.262 δολάρια ημερησίως, μειωμένος κατά 1.400 δολάρια.

Στα Capesize, ο BCI έκλεισε στις 5.768 μονάδες, με εβδομαδιαία πτώση 312 μονάδων, ενώ ο μέσος όρος των πέντε βασικών χρονοναυλώσεων, με βάση πλοίο 180.000 dwt, υποχώρησε στα 48.812 δολάρια ημερησίως. Αντίθετα, τα Supramax έφτασαν στα 22.332 δολάρια ημερησίως και τα Handysize στα 17.776 δολάρια, ενισχυμένα κατά 604 και 851 δολάρια αντίστοιχα.

Παρά την εβδομαδιαία διόρθωση των ναύλων, η εικόνα προσφοράς και ζήτησης δείχνει ότι τα Capesize παραμένουν η ισχυρότερη κατηγορία της αγοράς. Η SIGNAL υπολογίζει ότι η ζήτηση σε όρους τονομίλιων ήταν αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, την ώρα που η διαθέσιμη χωρητικότητα ήταν μειωμένη κατά 0,4%. Ο σχετικός δείκτης ζήτησης προς προσφορά διαμορφώθηκε έτσι στο 1,03, δηλαδή η ζήτηση αυξάνεται οριακά ταχύτερα από τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Παράλληλα, οι φορτώσεις σιδηρομεταλλεύματος αυξήθηκαν κατά 1,3% μέσα στην εβδομάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή Tubarao–Qingdao, όπου η SIGNAL διαπιστώνει ότι η σωρευτική προσφορά πλοίων παραμένει χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση σε ολόκληρο τον ορίζοντα των 40 ημερών. Στο τέλος της περιόδου υπολογίζονται περίπου 302 διαθέσιμα πλοία έναντι αναμενόμενης ζήτησης για περίπου 342, στοιχείο που υποδηλώνει πιο σφιχτές συνθήκες στη συγκεκριμένη αγορά.

Διαφορετική είναι η εικόνα στα Panamax, όπου όλοι οι βασικοί ναυλοδείκτες της εβδομάδας κινήθηκαν χαμηλότερα. Ακόμη και οι κύριες διαδρομές μεταφοράς σιτηρών εξασθένησαν: ο ναύλος Κόλπος ΗΠΑ–Qingdao υποχώρησε στα 75,95 δολάρια ανά τόνο, ενώ στη γραμμή Santos–Qingdao διαμορφώθηκε στα 56,53 δολάρια ανά τόνο.

Η εικόνα επιβαρύνεται και από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η ζήτηση σε τονομίλια εμφανίζεται 10,7% χαμηλότερη σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης μόλις 0,2% στη διαθέσιμη χωρητικότητα. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης ζήτησης προς προσφορά υποχώρησε στο 0,89 από 0,95. Η SIGNAL διευκρινίζει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης συγκρίνει τους ρυθμούς μεταβολής ζήτησης και χωρητικότητας και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αριθμητικό πλεόνασμα πλοίων.

Στα Supramax, η άνοδος προήλθε κυρίως από την Ασία και τη Δυτική Αφρική. Η διαδρομή από τη Νότια Κίνα μέσω Ινδονησίας ενισχύθηκε κατά 1.560 δολάρια, στα 25.229 δολάρια ημερησίως, ενώ η διαδρομή Βόρεια Κίνα–Δυτική Αφρική έφτασε στα 20.892 δολάρια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η κίνηση των Handysize στον Ατλαντικό. Η διαδρομή στον Κόλπο των ΗΠΑ κατέγραψε άνοδο 5.221 δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα, φθάνοντας στα 24.000 δολάρια ημερησίως, ενώ η διαδρομή Rio de Janeiro–Recalada ενισχύθηκε στα 25.167 δολάρια. Ωστόσο, η SIGNAL επισημαίνει ότι η άνοδος των ναύλων στα μικρότερα μεγέθη δεν συνοδεύεται ακόμη από αντίστοιχη βελτίωση των ευρύτερων θεμελιωδών μεγεθών. Στα Supramax η ζήτηση σε τονομίλια βρίσκεται 11,6% χαμηλότερα από πέρυσι, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι αυξημένη κατά 6%, με τον δείκτη ζήτησης προς προσφορά στο 0,83.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αποτελεί η ανάκαμψη των αμερικανικών εξαγωγών σόγιας προς την Κίνα. Μετά την υποτονική εικόνα του Αυγούστου, ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών ξεπέρασε τους 41.000 τόνους ημερησίως στις 10 Σεπτεμβρίου και έφθασε περίπου στους 47.000 τόνους ημερησίως στα μέσα του μήνα, πριν υποχωρήσει στους 37.300 τόνους στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι συνολικές κινεζικές δεσμεύσεις για αμερικανική σόγια της εμπορικής περιόδου 2026/27 είχαν φθάσει, σύμφωνα με στοιχεία του USDA που επικαλείται η έκθεση, τους 9,858 εκατ. τόνους έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, αγορές περίπου 1 εκατ. τόνων από τη Sinograin αφορούν φορτώσεις από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Κίνα την περίοδο Δεκεμβρίου 2026–Φεβρουαρίου 2027.

Αυτό μεταφέρει μέρος του ενδιαφέροντος για απασχόληση πλοίων στο δ΄ τρίμηνο του 2026 και στις αρχές του 2027. Η SIGNAL, πάντως, κρατά επιφυλακτική στάση για τη συνέχεια, καθώς οι ιδιωτικές κινεζικές μονάδες επεξεργασίας σόγιας έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τα αμερικανικά φορτία λόγω του πρόσθετου δασμού 10% και των ασθενών περιθωρίων επεξεργασίας. Η συνολική εικόνα της έκθεσης είναι επομένως σύνθετη: τα Capesize διαθέτουν το ισχυρότερο ισοζύγιο ζήτησης–χωρητικότητας παρά τη διόρθωση των ναύλων, τα Panamax εμφανίζουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πίεση, ενώ Supramax και Handysize διατηρούν τη δυναμική τους στις επιμέρους αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις τέσσερις κατηγορίες μόνο τα Capesize εμφανίζουν δείκτη ζήτησης προς προσφορά άνω της μονάδας. Η ίδια η SIGNAL υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι τελευταίες αυτές μετρήσεις είναι προσωρινές και υπόκεινται σε αναθεώρηση.

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