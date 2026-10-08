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Νέα αναταραχή καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω νέου κύματος επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η επιδείνωση της κατάστασης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές είχαν αρχίσει να βλέπουν σημάδια ομαλοποίησης των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, με τις μεταφορές αργού να καταγράφουν σημαντική εβδομαδιαία πτώση και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Πτώση 27% στις ροές πετρελαίου

Σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείας παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Kpler, οι ποσότητες αργού πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν κατά 27% σε σύγκριση με το υψηλό που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρώντας σε τουλάχιστον 10,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Την Τρίτη, η Kpler κατέγραψε τη διέλευση μόλις επτά πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, αριθμός που αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση από τα τέλη Ιουλίου.

Όπως επισήμαναν δύο αναλυτές της εταιρείας, οι ροές αργού έχουν επιστρέψει στον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου, ωστόσο εξακολουθούν να αντιστοιχούν μόλις στο 74% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη δυσκολία πλήρους αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας, παρά τις προσπάθειες των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους.

Οι μεταφορτώσεις πετρελαίου και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας

Η μεγαλύτερη υποχώρηση στις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων εντοπίζεται στα πλοία που συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η Σαουδική Αραβία την αξιοποίησε για να αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου.

Οι μεταφορτώσεις αυτές θεωρήθηκαν καθοριστικές για την ανάκαμψη των συνολικών ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, καθώς επέτρεψαν τη διατήρηση μέρους της εξαγωγικής δραστηριότητας παρά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.

Η πρόσφατη μείωσή τους, ωστόσο, δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη δυνατότητα των παραγωγών να διατηρήσουν σταθερές τις αποστολές τους προς τις διεθνείς αγορές.

Η εύθραυστη ανάκαμψη των ενεργειακών ροών

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου, η Kpler κατέγραφε μειωμένες ροές ενεργειακών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ, με βάση τον κυλιόμενο μέσο όρο των μεταφορών.

Προς το τέλος του μήνα, ωστόσο, η εικόνα είχε αρχίσει να βελτιώνεται, με την εταιρεία να διαπιστώνει σταδιακή επιστροφή των ροών προς τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου, καθώς και σημαντικό μέρος των διεθνών μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού καθιστά κάθε διαταραχή στη λειτουργία της κρίσιμο παράγοντα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα για τις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και LNG από τη Μέση Ανατολή.

Τουλάχιστον 12 επιθέσεις σε πέντε ημέρες

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αποτυπώνουν σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το Joint Maritime Information Center (JMIC), το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Οι επιθέσεις αφορούσαν πλοία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, υγραέριο (LPG) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό επιθέσεων σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Το JMIC εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν την πρόθεση του Ιράν να διατηρήσει την παρουσία του στις κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Η νέα έξαρση των επιθέσεων εντείνει την αβεβαιότητα για τη συνέχεια των ενεργειακών μεταφορών, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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