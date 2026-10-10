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Στα 80 εκατ. δολάρια έχει εκτοξευθεί το κόστος μεταφοράς ενός φορτίου 2 εκατ. βαρελιών αμερικανικού αργού πετρελαίου από τον Κόλπο του Μεξικού προς την Κίνα, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στη ναυλαγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που υπερβαίνει τα όρια μιας ακόμη ανόδου των ναύλων, καθώς το μεταφορικό κόστος αρχίζει πλέον να καθορίζει από ποιες χώρες θα προμηθεύονται πετρέλαιο τα διυλιστήρια και ποιες θαλάσσιες διαδρομές θα παραμένουν εμπορικά ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου SSY, τα οποία επικαλείται το Reuters στις 9 Οκτωβρίου 2026, η μεταφορά ενός βαρελιού αμερικανικού πετρελαίου προς την Κίνα κοστίζει πλέον περίπου 40 δολάρια, έναντι μόλις 8,60 δολαρίων πριν από την πολεμική κρίση. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Το πρόσθετο μεταφορικό κόστος φτάνει τα 31,40 δολάρια ανά βαρέλι, επιβαρύνοντας ένα τυπικό φορτίο VLCC κατά 62,8 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι διατηρούν ισχυρή παρουσία στον διεθνή στόλο των Very Large Crude Carriers, η κατάσταση δημιουργεί μια ιδιόμορφη συγκυρία γιατί από τη μία πλευρά ανοίγει ο δρόμος για εξαιρετικά υψηλά έσοδα από τους ναύλους και από την άλλη ενισχύεται ο κίνδυνος περιορισμού της ζήτησης σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές. Οι πλοιοκτήτες που διαθέτουν VLCC στην αγορά άμεσων ναυλώσεων, τη λεγόμενη spot market, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υψηλές τιμές που διαμορφώνονται για συγκεκριμένα ταξίδια.

Αντίθετα, εταιρείες με πλοία δεσμευμένα σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις δεν απολαμβάνουν στον ίδιο βαθμό την άμεση άνοδο της spot αγοράς, καθώς τα έσοδά τους καθορίζονται από ήδη συμφωνημένους όρους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ένα ναύλο 80 εκατ. δολαρίων δεν ισοδυναμεί με καθαρό κέρδος αντίστοιχου ύψους για τον πλοιοκτήτη.

Από το συνολικό ποσό πρέπει να συνεκτιμηθούν, ανάλογα με τη μορφή της ναύλωσης, τα καύσιμα, τα λιμενικά έξοδα, οι προμήθειες, τα ασφάλιστρα, οι ημέρες απασχόλησης και το ενδεχόμενο ταξίδι επιστροφής χωρίς φορτίο.

Η πραγματική απόδοση εξαρτάται επομένως από το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα της απασχόλησης του πλοίου και όχι αποκλειστικά από το ονομαστικό ύψος του ναύλου.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αυξάνουν τη σημασία της επιχειρησιακής ευελιξίας, της διαχείρισης της ασφάλειας και της δυνατότητας επανατοποθέτησης των πλοίων σε διαφορετικές αγορές. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το στρατηγικό πλεονέκτημα των μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων που διαθέτουν διαφοροποιημένους στόλους, εμπειρία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στις μεταβολές των εμπορικών ροών.

Η ένταση που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνεται στις τελευταίες κινήσεις μεγάλων πετρελαϊκών και εμπορικών ομίλων. Η ιαπωνική Cosmo Oil φέρεται να προχώρησε σε προσωρινή συμφωνία ναύλωσης VLCC έναντι περίπου 81 εκατ. δολαρίων, με προβλεπόμενο παράθυρο φόρτωσης από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου. Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι περιπτώσεις της νοτιοκορεατικής SK Energy και της διεθνούς εταιρείας εμπορίας πρώτων υλών Trafigura. Οι δύο εταιρείες επιχείρησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγοράς, να εξασφαλίσουν VLCC προσφέροντας μεταξύ 76 και 77 εκατ. δολαρίων, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις ναυλώσεις.

Το γεγονός ότι προσφορές τέτοιου ύψους δεν επαρκούν για την εξασφάλιση πλοίου αναδεικνύει τη στενότητα της διαθέσιμης χωρητικότητας. Παράλληλα, δείχνει ότι η διαπραγματευτική ισχύς έχει μετατοπιστεί σημαντικά προς την πλευρά των πλοιοκτητών, ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν πλοία σε κατάλληλες γεωγραφικές θέσεις και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις των ναυλωτών.

Άνοδος άνω του 300%

Η αύξηση δεν περιορίζεται στη διαδρομή από τον αμερικανικό Κόλπο προς την Ασία. Από τα μέσα Αυγούστου, οι ναύλοι των VLCC στις διαδρομές US Gulf–Asia και Fujairah–East έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 300%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters. Η παράλληλη εκτίναξη των ναύλων σε δύο βασικούς άξονες μεταφοράς πετρελαίου υποδηλώνει ότι η αγορά αντιμετωπίζει ευρύτερη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς διαθέσιμων πλοίων και ζήτησης μεταφορικού έργου.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα οι περιορισμοί στη διέλευση των Στενών του Ορμούζ.

Οι διαταραχές στις παραδοσιακές θαλάσσιες διαδρομές έχουν οδηγήσει σε αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, γνωστές ως ship-to-ship transfers (STS), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση φορτίων και την παράκαμψη περιορισμών στις μεταφορές.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απαιτούν χρόνο και συχνά δεσμεύουν περισσότερα πλοία για την ολοκλήρωση της ίδιας εμπορικής αλυσίδας.

Έτσι, ακόμη και χωρίς να μειώνεται αριθμητικά ο παγκόσμιος στόλος, περιορίζεται η πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά.

Η σημαντικότερη συνέπεια των νέων ναύλων ενδέχεται να καταγραφεί όχι στα έσοδα των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά στις αποφάσεις προμήθειας πετρελαίου.

Για ένα ασιατικό διυλιστήριο, η επιλογή προμηθευτή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή αγοράς του αργού. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το συνολικό κόστος παράδοσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες μεταφορές, η ασφάλιση και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

Όταν μόνο το κόστος μεταφοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνει τα 40 δολάρια ανά βαρέλι, το αμερικανικό πετρέλαιο κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά του έναντι άλλων ποιοτικά κατάλληλων ποικιλιών αργού.

Ήδη, σύμφωνα με το Reuters, ασιατικά διυλιστήρια εξετάζουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές ροές.

Εάν οι ασιατικές εταιρείες περιορίσουν τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να μειωθεί η ζήτηση για μεταφορές από τον Κόλπο του Μεξικού προς την Άπω Ανατολή, μία από τις διαδρομές που απορροφούν μεγάλο μεταφορικό έργο λόγω της απόστασης.

Αντίθετα, η ενίσχυση των προμηθειών από άλλες περιοχές θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ανάγκες για δεξαμενόπλοια, ανάλογα με τα λιμάνια φόρτωσης, τις αποστάσεις και τις συνθήκες ασφαλείας.

Το αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο, καθώς η μετατόπιση των φορτίων μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση σε ορισμένες διαδρομές και να την περιορίσει σε άλλες.

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