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Η εντυπωσιακή άνοδος των ναύλων στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου προκαλεί ήδη τη μεγαλύτερη επενδυτική κινητοποίηση των τελευταίων δεκαετιών. Οι πλοιοκτήτες έχουν παραγγείλει μέσα στο 2026 περισσότερα από 217 VLCCs, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τα 93 πλοία που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025, δεσμεύοντας κεφάλαια άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νέων παραγγελιών τουλάχιστον των τελευταίων 25 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Signal Group που επικαλείται το Reuters. Το μέγεθος του επενδυτικού κύματος αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών στη μακροπρόθεσμη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί μία μεγάλη αντίφαση: η σημερινή έλλειψη διαθέσιμων πλοίων μπορεί, όταν αρχίσουν οι μαζικές παραδόσεις, να μετατραπεί σε πρόβλημα υπερπροσφοράς. Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, η αναδιοργάνωση των ενεργειακών ροών και η ανάγκη εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών αργού εκτόξευσαν τα έσοδα των VLCCs. Σε ορισμένες διαδρομές και με βάση τις συνθήκες κάθε ναύλωσης, τα ημερήσια ισοδύναμα έφθασαν σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ η αγορά είδε συμφωνίες και ενδείξεις ναύλων που πλησίασαν ακόμη και το συμβολικό όριο του 1 εκατ. δολαρίων ημερησίως.

Η επενδυτική έκρηξη δεν βασίζεται μόνο στα σημερινά υψηλά έσοδα. Οι πλοιοκτήτες στοιχηματίζουν ότι η αλλαγή των εμπορικών διαδρομών θα έχει διάρκεια. Η αναζήτηση περισσότερων βαρελιών από τον Ατλαντικό, με αυξημένες εξαγωγές από τη Βραζιλία, τη Γουιάνα, τη Δυτική Αφρική και σταδιακά την Αργεντινή, μεγαλώνει τις αποστάσεις προς τα μεγάλα ασιατικά διυλιστήρια. Ένα φορτίο που μεταφέρεται από τον Ατλαντικό στην Κίνα απασχολεί το πλοίο για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από μία παραδοσιακή μεταφορά Μέσης Ανατολής-Ασίας, ενισχύοντας τη ζήτηση σε τονομίλια ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, περίπου το 20% του υφιστάμενου στόλου των VLCCs έχει ηλικία άνω των 20 ετών. Θεωρητικά, επομένως, ένα μέρος των νέων παραγγελιών προορίζεται να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία και όχι να προστεθεί εξ ολοκλήρου στη διαθέσιμη χωρητικότητα. Στην πράξη, όμως, η ανανέωση του στόλου καθυστερεί. Οι εξαιρετικά υψηλοί ναύλοι και οι αυξημένες αξίες των μεταχειρισμένων επιτρέπουν ακόμη και σε πλοία μεγάλης ηλικίας να παραμένουν εμπορικά ενεργά. Παράλληλα, σημαντικό τμήμα του παλαιότερου στόλου συνεχίζει να απασχολείται στη μεταφορά ρωσικού, ιρανικού και βενεζουελάνικου πετρελαίου, περιορίζοντας τις διαλύσεις.

Με την τιμή ενός σύγχρονου VLCC να κινείται κοντά ή και πάνω από τα 125-130 εκατ. δολάρια, οι νέες επενδύσεις αποτελούν πολυετή στοιχήματα και όχι απλή αντίδραση σε μια πρόσκαιρη άνοδο της ναυλαγοράς. Τα διαθέσιμα slots στα μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία είναι περιορισμένα και αρκετά από τα πλοία που παραγγέλνονται σήμερα δεν θα παραδοθούν πριν από το 2029 ή ακόμη και το 2030.

Εκεί βρίσκεται και το βασικό ρίσκο. Εάν η διέλευση από το Ορμούζ εξομαλυνθεί, οι εξαγωγές του Κόλπου επιστρέψουν στις παραδοσιακές διαδρομές και μέρος των έκτακτων τονομιλίων εξαφανιστεί πριν από τις μαζικές παραδόσεις, η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με απότομη αύξηση της προσφοράς χωρητικότητας. Η ισορροπία θα εξαρτηθεί από τρεις μεταβλητές.

Πόσα παλαιά VLCCs θα οδηγηθούν τελικά προς ανακύκλωση, πόσο μόνιμη θα αποδειχθεί η στροφή προς τα ατλαντικά βαρέλια και πόση από τη νέα χωρητικότητα θα απορροφηθεί από κρατικούς ή στρατηγικούς στόλους πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η ιστορία της ναυτιλίας δείχνει ότι οι υψηλοί ναύλοι λειτουργούν πάντοτε ως ισχυρό κίνητρο για νέες παραγγελίες. Το 2026, όμως, η αντίδραση είναι ασυνήθιστα μεγάλη και γρήγορη. Η αγορά που σήμερα αμείβει πλουσιοπάροχα τη σπανιότητα των VLCCs χρηματοδοτεί ήδη εκατοντάδες νέα πλοία. Και αυτά θα φθάσουν στη θάλασσα όταν οι γεωπολιτικές και εμπορικές συνθήκες μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές.

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