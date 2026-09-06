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Επειτα από τις εξαγγελίες το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, με το νέο πακέτο στήριξης σε πολλούς δικαιούχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης -απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων- έδωσε το μεσημέρι της Κυριακής 6/9 από το Βελλίδειο το στίγμα της κυβέρνησης για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου λειτούργησε ως δεύτερο μέρος των χθεσινών εξαγγελιών, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις για το δημοσιονομικό κόστος, την ακρίβεια και το κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση του εισοδήματος.

Στον πυρήνα των οικονομικών απαντήσεων βρέθηκε η δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την επιλογή επιστροφής μέρους του δημοσιονομικού χώρου στην κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι τα πλεονάσματα προκύπτουν από την ανάπτυξη, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους για να χρηματοδοτήσει μόνιμες παροχές που δεν μπορούν να στηριχθούν από τον προϋπολογισμό. Η δημοσιονομική αξιοπιστία, όπως υποστήριξε, αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη συνέχιση της πολιτικής μειώσεων φόρων και ενισχύσεων.

Το στοίχημα της ανάπτυξης

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι παρά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σημαντικό μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να αισθάνεται ότι το βιοτικό επίπεδο δεν έχει βελτιωθεί αντίστοιχα. Το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη περίοδο επιχειρεί να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των καρπών της ανάπτυξης στα εισοδήματα, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και στοχευμένων ενισχύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το βάρος θα μετακινηθεί περισσότερο προς την ιδιωτική οικονομία, με το νέο ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ να εξακολουθούν να λειτουργούν ως μοχλοί χρηματοδότησης.

Ο στόχος για την επόμενη περίοδο είναι ανάπτυξη άνω του 2% ετησίως, ανεργία κάτω από 6%, μέσος μισθός άνω των 1.800 ευρώ και χρέος κάτω από 110% του ΑΕΠ έως το 2030. Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τις επενδύσεις και να περιορίσει τα εμπόδια που εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά.

Φόροι και παροχές: «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί»

Στην οικονομική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε την επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει το σχετικό κόστος.

Στο ίδιο πλαίσιο απέρριψε την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση δεν μετακυλίεται στο σύνολό της στις τελικές τιμές. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία μόνο μέρος της μείωσης του φόρου φτάνει στον καταναλωτή.

Η επιλογή της κυβέρνησης, όπως την περιέγραψε, είναι να κατευθύνει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε στοχευμένες ενισχύσεις, αντί για οριζόντια μέτρα που ωφελούν και νοικοκυριά με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.

Ο πρωθυπουργός προέβλεψε, παράλληλα, ένταση των οικονομικών υποσχέσεων από την αντιπολίτευση όσο πλησιάζουν οι εκλογές, κάνοντας λόγο για «κρεσέντο παροχολογίας».

Τεκμήρια και ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τις αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η βελτίωση των φορολογικών ελέγχων.

Η φορολογική διοίκηση, όπως είπε, διαθέτει πλέον περισσότερα στοιχεία για την πραγματική δραστηριότητα των ατομικών επιχειρήσεων, γεγονός που επιτρέπει την κατάργηση ορισμένων προσαυξήσεων του αρχικού συστήματος. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, τη βασική λογική του τεκμαρτού εισοδήματος, ειδικά στις περιπτώσεις συστηματικά πολύ χαμηλών δηλωθέντων εισοδημάτων.

Στο ευρύτερο φορολογικό πακέτο περιλαμβάνονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και μηδενικός φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους.

Τράπεζες και στεγαστική κρίση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις τράπεζες, με τον πρωθυπουργό να ζητά περισσότερη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερη στήριξη της στεγαστικής πίστης.

Στο θέμα των τραπεζικών προμηθειών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον διαπιστωθούν καταχρηστικές χρεώσεις, ενώ ζήτησε από το τραπεζικό σύστημα να συμβάλει περισσότερο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Η στεγαστική κρίση αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο. Το νέο «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισ. ευρώ, αποτελεί το βασικό εργαλείο διεύρυνσης της πρόσβασης στην πρώτη κατοικία, ενώ ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι χρειάζεται αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Το στεγαστικό συνδέθηκε και με το δημογραφικό, μέσω της φορολογικής στήριξης των οικογενειών και του νέου επενδυτικού λογαριασμού για νεογέννητα, του «κουμπαρά για τη Νέα Γενιά».

Ακρίβεια και κόστος ζωής

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, καθώς αποτελεί το σημείο όπου η μακροοικονομική βελτίωση συγκρούεται με την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένα μέτρα αντί οριζόντιων μειώσεων φόρων, με στόχο να ενισχυθούν περισσότερο όσοι πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Στη στέγαση, η επιστροφή ενοικίου και το «Σπίτι μου 3» αποτελούν τις βασικές άμεσες παρεμβάσεις, ενώ η αύξηση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί τη μακροπρόθεσμη απάντηση.

Αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στον πρωτογενή τομέα, θέτοντας ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε μία από τις πιο σαφείς αυτοκριτικές της συνέντευξης, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές. «Χάσαμε αρκετά χρόνια», είπε, παραδεχόμενος ότι η μεγάλη αλλαγή θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στη γενικότερη παραδοχή ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση του έργου της.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Το πολιτικό μήνυμα της συνέντευξης ήταν εξίσου σαφές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κλείνοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε εφικτό στόχο, απαντώντας σε ερώτηση του Πρώτου Θέματος. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επιλογή αυτή με την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες υποστήριξε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεννόησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στρέφοντας ιδιαίτερα τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τσίπρας, Σαμαράς και Καραμανλής

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο αποτέλεσε ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στις οικονομικές εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει πως δεν θα κληθεί να τις εφαρμόσει.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα ευχόταν να μην είχε φτάσει στη διαγραφή του, υπογραμμίζοντας όμως ότι όσα είχαν ειπωθεί ήταν «πάρα πολύ βαριά». Για τον Κώστα Καραμανλή περιορίστηκε στη μεταξύ τους σχέση, σημειώνοντας ότι τον σέβεται και τον τιμά.

Άμυνα, Τουρκία και εξωτερική πολιτική

Στα εθνικά θέματα, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον αμυντικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

Για τα F-35 στην Τουρκία, επανέλαβε ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την απόκτησή τους από την Άγκυρα, χωρίς να θεωρεί ότι είναι δουλειά της Αθήνας να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιες χώρες θα διαθέτουν αμυντικά συστήματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου και τη Μέση Ανατολή, ενώ για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου εκτίμησε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών είναι θέμα μηνών.

Η επόμενη τετραετία

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση οικονομικής πολιτικής: λιγότερο βάρος στην έκτακτη στήριξη και μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση φόρων, την αύξηση εισοδημάτων, τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, το οικονομικό σχέδιο συνδέεται πλέον ανοιχτά με την προετοιμασία της κάλπης του 2027. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας, με βασικό επιχείρημα ότι η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημοσιονομική αξιοπιστία μπορούν να μετατραπούν σε μεγαλύτερο «μέρισμα» για τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις: την ακρίβεια, το στεγαστικό, τη βελτίωση της καθημερινότητας, την ταχύτητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη η οικονομική ανάπτυξη να γίνει περισσότερο αισθητή στα νοικοκυριά.

Το βασικό πολιτικό στοίχημα, λοιπόν, μέχρι τις εκλογές είναι πλέον αν αυτή η οικονομική στρατηγική από την κυβέρνηση θα αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, ώστε οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι παροχές να αντισταθμίσουν την πίεση από το κόστος ζωής και να μεταφραστούν σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

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