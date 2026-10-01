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Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα εισαχθεί το νέο πλαίσιο για τους servicers στη Βουλή προς ψήφιση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφορικά το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως». Ο υπουργός οικονομικών τόνισε, ακόμη, ότι «θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο» ενώ υπογράμμισε πως έχει δοθεί 1 δισ. συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στο ertnews για τα μέτρα που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται για τους servicers, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία να πας και να παρέμβεις σε κάτι το οποίο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι πολίτες το ζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο. Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι στο προηγούμενο πλαίσιο υπήρχαν «παραθυράκια» και «χαραμάδες», τα οποία, όπως είπε, έπρεπε να αντιμετωπιστούν. «Διαβάσαμε λοιπόν το πεδίο, συζητήσαμε με πολύ κόσμο που είχε προβλήματα και κάναμε μια παρέμβαση τόσο στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, μία από πολλές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ενισχύεται η εποπτεία και προβλέπονται συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων.

«Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με το νέο πλαίσιο «θα αυξηθεί η εποπτεία».

Όπως είπε, βασικά στοιχεία της παρέμβασης είναι «ο έλεγχος», αλλά και η ύπαρξη συγκεκριμένων συνεπειών, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται.

Ο υπουργός Οικονομικών έφερε ως παράδειγμα την προκαταβολή που ζητούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. «Ζητούσαν σε μία ρύθμιση οι servicers μία πολύ υψηλή προκαταβολή. Σε κάποιες περιπτώσεις μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά», ανέφερε.

«Στη ρύθμιση με 50.000 ευρώ αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό; Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%», πρόσθεσε.

«Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο το ναι, να είναι ναι και να τηρείται, το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα, να ξέρεις γιατί είναι όχι», ανέφερε.

Ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο για τους servicers αναμένεται να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του.

«Το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα ψηφιστεί στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να έχει έρθει», ανέφερε.

Στην ερώτηση εάν η εφαρμογή θα είναι άμεση, ο υπουργός ήταν σαφής, λέγοντας ότι «με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στον υφιστάμενο κώδικα δεοντολογίας και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Είναι άλλο πράγμα να έχεις έναν κώδικα δεοντολογίας κι άλλο πράγμα να έχεις ένα νόμο ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες, ο οποίος τηρείται», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, στις προβλέψεις περιλαμβάνονται και οικονομικές κυρώσεις, με «πρόστιμο μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ», ενώ έκανε λόγο και για ρυθμίσεις που αφορούν τους πολίτες των οποίων η συμφωνία έχει παραβιαστεί.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι η ρύθμιση θα ισχύσει έως τα μέσα του 2027 και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε πολίτες με συγκεκριμένες οφειλές.

Σε ερώτηση για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ότι «ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί».

Εξηγώντας γιατί η νέα ρύθμιση δεν αφορά και οφειλές του 2025, ο υπουργός επικαλέστηκε την παράλληλη λειτουργία των 24 δόσεων της εφορίας. «Έχουμε 24, τα λεγόμενα 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό που θα έχουν οι 120 δόσεις», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και, όπως είδατε, επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία».

Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο

Αναφερόμενος στο επιτόκιο της ρύθμισης, ο υπουργός υποστήριξε ότι, παρά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις ώστε να διατηρείται σταθερό το επιτόκιο στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

«Η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια και με διαρκείς νομοθετικές μας παρεμβάσεις κρατάμε το επιτόκιο σταθερό, ενώ έχει αυξήσει τα επιτόκια, ίσα ίσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο περισσότερο», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. «Το ζήτημα είναι να μπορείς να δίνεις εργαλεία στον κόσμο, σε αυτόν που θέλει να πληρώσει, να μπορέσει να πληρώσει», είπε.

«Διαρκώς πρέπει να δίνεις εργαλεία. Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο. Η δουλειά του κράτους είναι να δίνει το χέρι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός παρουσίασε τις 120 δόσεις ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις.

«Όλα αυτά μαζί είναι μία πολιτική, είναι μία στρατηγική», σημείωσε, συνδέοντας τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η ίδια λογική αφορά τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χρέος, αλλά και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. «Είτε μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος όπου θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορέσει να στηριχθεί, είτε μιλάμε για το δημόσιο χρέος και το πώς αφαιρούμε βάρη από τις επόμενες γενιές, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε σε κάθε βήμα τον κόσμο, όλα αυτά είναι μία στρατηγική», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η στρατηγική είναι τα οφέλη της ανάπτυξης για τη χώρα», με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι στόχος είναι τα οφέλη αυτά «να γυρνάνε πίσω στον κόσμο στο μέγιστο εφικτό βαθμό».

Η δουλειά η δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον χρόνο εφαρμογής κάθε μέτρου με βάση τις συνθήκες και την εκτιμώμενη επίδρασή του.

«Κάνουμε το κάθε εργαλείο της στιγμής κατά την οποία θεωρούμε ότι θα έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση στον κόσμο και στην αγορά», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δημοσιονομικός χώρος αποτελεί βασικό περιορισμό για τις κυβερνητικές επιλογές, λέγοντας πως πρόσθετες παρεμβάσεις χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική κάλυψη θα μπορούσαν, κατά την εκτίμησή του, να οδηγήσουν τη χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

«Πρέπει να είμαστε πέρα από το σύνθημα. Καλά είναι τα συνθήματα, αλλά τα συνθήματα δεν λύνουν τα προβλήματα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το εάν η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί υιοθέτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός απάντησε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση προέκυψε από τις ανάγκες που καταγράφονται στην κοινωνία και στην αγορά.

«Η δουλειά η δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία, να είμαστε σε όσμωση μαζί τους και να παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μπορεί και τη στιγμή κατά την οποία αυτό έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση», σημείωσε.

Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη

«Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται 20 λεπτά, 15 από το κράτος και 5 από τα διυλιστήρια, και η αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Μόνο με βάση τις ενισχύσεις η Ελλάδα είναι τρίτη στην ενεργειακή στήριξη στα καύσιμα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα αν βάλει κανείς όλα τα μέτρα έχει κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση», υπογράμμισε. «Ανάλογα με την ανάγκη θα δούμε και τον μηχανισμό στήριξης».

«Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει η οικονομία. Είμαστε μια οικονομία που είναι σε θέση να στηρίξει τον κόσμο και θα το κάνει όλο και περισσότερο», τόνισε.

«Το πετρέλαιο θέρμανσης θα επιδοτηθεί στην αντλία. Στόχος μας είναι να το ρίξουμε κάτω από την τιμή που έκλεισε πέρυσι και θα δούμε τι θα προσθέσουν τα διυλιστήρια. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου», κατέληξε.

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