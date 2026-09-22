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Μία ακόμη γενιά Google Pixel Fold κάνει την εμφάνισή της, αυτή τη φορά με το Pixel 11 Pro Fold, με την Google να δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones. Και η συσκευή έχει αρκετά επιχειρήματα για να το πετύχει.

Ο σχεδιασμός του είναι εντυπωσιακός, με premium εμφάνιση αντίστοιχη των κορυφαίων μοντέλων της κατηγορίας. Παράλληλα, η Google κατάφερε να μειώσει ελαφρώς το πάχος και το βάρος, δημιουργώντας το λεπτότερο και ελαφρύτερο Fold που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα.

Πίσω όμως από την κομψή εμφάνιση κρύβεται ένα από τα πιο ανθεκτικά αναδιπλούμενα κινητά της αγοράς. Το Pixel 11 Pro Fold είναι η μοναδική συσκευή με πιστοποίηση IP68, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη του iPhone Duo, όπως αναφέρεται στην αξιολόγηση.

Tensor G6 και τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πλάνο

Το νέο Fold λειτουργεί με Android 17 και εξοπλίζεται με το νέο chip της Google, το Tensor G6. Η εταιρεία δεν φαίνεται να κυνηγά τις απόλυτες επιδόσεις στα benchmarks, αλλά επενδύει στην ταχύτητα των καθημερινών λειτουργιών, στο multitasking και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η AI αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της συσκευής. Η Google έχει ενσωματώσει σχεδόν όλες τις νέες λειτουργίες του οικοσυστήματος Gemini, θέλοντας να μετατρέψει το smartphone σε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το Gemini να πραγματοποιήσει κράτηση σε εστιατόριο, να οργανώσει ένα ταξίδι ή ακόμη και να μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο μια κορεατική σειρά στα αγγλικά.

Βελτιωμένες κάμερες και περισσότερες δυνατότητες

Στον τομέα της φωτογραφίας, οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο δεν είναι επαναστατικές, ωστόσο οι βελτιώσεις διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες του Pixel 11 Pro Fold.

Οι νέες λειτουργίες λογισμικού της Google προσθέτουν επιπλέον εργαλεία στην κάμερα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη επεξεργασία εικόνας και περισσότερες δημιουργικές επιλογές.

Η τιμή το μεγάλο μειονέκτημα

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για το νέο Fold είναι η τιμή του. Η έκδοση με 256GB αποθηκευτικού χώρου κοστίζει 1.899 δολάρια, ενώ με επιλέξιμη ανταλλαγή παλιάς συσκευής η τιμή μπορεί να πέσει στα 1.299 δολάρια.

Η έκδοση των 512GB φτάνει τα 2.019 δολάρια, ενώ η κορυφαία έκδοση με 1TB κοστίζει 2.246 δολάρια. Κάθε μοντέλο είναι κατά 100 δολάρια ακριβότερο από την προηγούμενη γενιά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο μια ήδη ακριβή κατηγορία.

Για τα χρήματα αυτά, ένας καταναλωτής θα μπορούσε να αγοράσει έναν αξιοπρεπή φορητό υπολογιστή και ένα οικονομικό tablet, γεγονός που κάνει την επιλογή πιο δύσκολη.

Παρά την υψηλή τιμή, το Google Pixel 11 Pro Fold παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην αγορά των αναδιπλούμενων τηλεφώνων, ειδικά για όσους θέλουν τη συνολική εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει το οικοσύστημα Gemini.

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