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Η διεθνής συζήτηση για την ενέργεια αλλάζει πλέον κατεύθυνση. Το παραδοσιακό δίλημμα ανάμεσα στα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια δίνει σταδιακά τη θέση του σε ένα πολύ ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορούν διαφορετικές τεχνολογίες να λειτουργήσουν συνδυαστικά, δημιουργώντας ένα αποδοτικότερο, καθαρότερο και ανθεκτικότερο ενεργειακό σύστημα.

Σύμφωνα με τον Δρ. Σοφοκλή Μακρίδη, Καθηγητή Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η μεγάλη αλλαγή των επόμενων δεκαετιών ενδέχεται να μην προέλθει από μία και μοναδική τεχνολογία, αλλά από την ενοποίηση διαφορετικών μορφών παραγωγής, μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας.

Η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή ενεργειακή ατζέντα, με τεχνολογίες όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), οι προηγμένοι αντιδραστήρες και η αξιοποίηση της πυρηνικής θερμότητας για παραγωγή υδρογόνου ή για βιομηχανικές εφαρμογές. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πιθανότατα ένα μόνο κομμάτι της ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Μέχρι σήμερα, το κυρίαρχο μοντέλο στηριζόταν σε μια σχετικά απλή αλυσίδα: παραγωγή ενέργειας, μετατροπή της σε ηλεκτρισμό και κατανάλωση. Το μοντέλο του μέλλοντος αναμένεται να είναι περισσότερο σύνθετο, καθώς η ίδια ενεργειακή υποδομή θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα ανάγκες για ηλεκτρισμό, θερμότητα, υδρογόνο, αποθήκευση, συνθετικά καύσιμα, νερό και βιομηχανική παραγωγή.

Ένας προηγμένος πυρηνικός αντιδραστήρας, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην ηλεκτροπαραγωγή. Η θερμότητα που παράγει μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή υδρογόνου, στην αφαλάτωση ή σε ενεργοβόρες βιομηχανικές διεργασίες. Αντίστοιχα αποτελέσματα, με διαφορετικούς συνδυασμούς, μπορούν να προκύψουν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία, μπαταρίες, ηλεκτρόλυση και συστήματα θερμικής αποθήκευσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η βασική ενεργειακή μονάδα του μέλλοντος ενδέχεται να μην είναι ένας μεμονωμένος σταθμός παραγωγής, αλλά ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός κόμβος.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση μπορεί να διαδραματίσει το υδρογόνο, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ διαφορετικών μορφών ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται σε υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιείται άμεσα ή να χρησιμοποιείται για την παραγωγή αμμωνίας, μεθανόλης και συνθετικών καυσίμων. Οι εφαρμογές του εκτείνονται από τη χαλυβουργία και τη χημική βιομηχανία έως τη ναυτιλία και, υπό προϋποθέσεις, την αεροπορία.

Η λογική αυτή δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Αντίθετα, σημαίνει ότι καμία τεχνολογία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το μοναδικό κέντρο του ενεργειακού συστήματος. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να εξασφαλίζει σταθερή παραγωγή, τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά να προσφέρουν μεταβλητή ηλεκτρική ενέργεια, οι μπαταρίες να εξομαλύνουν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και το υδρογόνο να προσφέρει δυνατότητες μακροχρόνιας ή εποχικής αποθήκευσης. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει τη βελτιστοποίηση των επιμέρους τμημάτων αυτού του σύνθετου δικτύου.

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές προοπτικές. Η χώρα διαθέτει υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό, γεωθερμικούς πόρους, εκτεταμένη θαλάσσια γεωγραφία και μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές βιομηχανίες παγκοσμίως. Παράλληλα, υπάρχουν ανάγκες για αποθήκευση ενέργειας, βιομηχανική θερμότητα, αφαλάτωση και νέα καύσιμα.

Υπό αυτή την έννοια, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πεδίο ανάπτυξης ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζοντας ΑΠΕ, αποθήκευση, υδρογόνο, συνθετικά καύσιμα, βιομηχανικές εφαρμογές και ναυτιλία. Στο μέλλον, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες οικονομικές, τεχνολογικές και θεσμικές συνθήκες, στο μείγμα θα μπορούσαν να ενταχθούν και προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες.

Η ουσία της επόμενης ενεργειακής επανάστασης, επομένως, μπορεί να βρίσκεται στη μετάβαση από τις μεμονωμένες πηγές στα ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα. Το κρίσιμο μέγεθος δεν θα είναι μόνο πόσα μεγαβάτ μπορεί να παράγει μια εγκατάσταση, αλλά πόση συνολική οικονομική και βιομηχανική αξία μπορεί να δημιουργήσει από κάθε μονάδα ενέργειας.

Το ερώτημα του μέλλοντος δεν θα είναι ποια τεχνολογία είναι η καλύτερη, αλλά πώς μπορούν όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες να συνδυαστούν ώστε να δημιουργήσουν ένα καθαρό, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό ενεργειακό οικοσύστημα.

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