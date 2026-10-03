Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επτά στοιχήματα θέτει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για το 2027 επιχειρώντας να καλύψει τις αλλαγές στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον αλλάζει γρήγορα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι οικονομικές αβεβαιότητες, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτοστοιχεία και οι νέοι κυβερνοκίνδυνοι δημιουργούν ένα διαφορετικό τοπίο για τις τράπεζες και τους πελάτες τους. Στόχος της αρχής η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα των τραπεζών και από την άλλη να γίνει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα πιο αποτελεσματικό, ψηφιακό και ανταγωνιστικό.

Νέοι κανόνες για τις τράπεζες και τις πληρωμές

Πρώτη προτεραιότητα είναι η συνέχιση της διαμόρφωσης και εφαρμογής των ευρωπαϊκών τραπεζικών κανόνων. Η EBA θα ολοκληρώσει την εφαρμογή του λεγόμενου «τραπεζικού πακέτου» του 2024, δηλαδή μιας σειράς νέων κανόνων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες υπολογίζουν και διαχειρίζονται τους κινδύνους τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στο νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD3/PSR). Με απλά λόγια, πρόκειται για τους νέους κανόνες που θα διέπουν τις πληρωμές στην Ευρώπη, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, καλύτερη προστασία των πελατών και περισσότερη καινοτομία.

Παράλληλα, η EBA θα εργαστεί πάνω στις μεταρρυθμίσεις για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και την ασφάλιση καταθέσεων, καθώς και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στο νέο πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις.

Να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλη την Ευρώπη

Ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά την εποπτεία των τραπεζών. Η EBA θέλει να περιορίσει τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές εποπτικές αρχές εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Με άλλα λόγια, μια τράπεζα σε ένα κράτος-μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, όσο είναι δυνατόν, με βάση τις ίδιες εποπτικές αρχές που ισχύουν και σε ένα άλλο κράτος-μέλος.

Η EBA θα παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του SREP και του Πυλώνα 2, δηλαδή των διαδικασιών με τις οποίες οι εποπτικές αρχές αξιολογούν την κατάσταση και τους κινδύνους κάθε τράπεζας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κινδύνους από τις μεταβολές των επιτοκίων και στη ρευστότητα.

Περισσότερη τεχνολογία στην εποπτεία – αλλά και έλεγχος των νέων κινδύνων

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον κεντρικό ζήτημα για την EBA. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτοστοιχεία, η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και οι ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.

Η EBA θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσει ότι οι εποπτικές αρχές διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και τις γνώσεις για να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί η εφαρμογή του MiCA, του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία. Η EBA θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο στο DORA, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι οι τράπεζες και οι κρίσιμοι τεχνολογικοί πάροχοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, τεχνικές βλάβες και άλλες ψηφιακές διαταραχές.

Περισσότερα stress tests και προετοιμασία για κρίσεις

Η EBA θα ενισχύσει επίσης την ικανότητά της να πραγματοποιεί stress tests, δηλαδή ασκήσεις που εξετάζουν τι θα μπορούσε να συμβεί στις τράπεζες εάν η οικονομία αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση.

Θα προετοιμαστούν ακόμη ασκήσεις προσομοίωσης κρίσεων, ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές να είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων.

Παράλληλα, η EBA θα παρακολουθεί κυβερνοαπειλές, περιστατικά στον τομέα της πληροφορικής, κινδύνους από την κβαντική υπολογιστική και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις.

Μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές

Η προστασία των πολιτών αποτελεί επίσης ξεχωριστή προτεραιότητα. Η EBA θα παρακολουθεί ζητήματα όπως η υπερχρέωση, η πρόσβαση των καταναλωτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το λεγόμενο de-risking, δηλαδή περιπτώσεις κατά τις οποίες τράπεζες περιορίζουν ή διακόπτουν σχέσεις με συγκεκριμένους πελάτες ή κατηγορίες πελατών λόγω της προσπάθειας περιορισμού των κινδύνων.

Στόχος είναι να επιτευχθεί ισορροπία: οι τράπεζες να προστατεύονται από κινδύνους, χωρίς όμως η διαχείριση κινδύνων να οδηγεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό πελατών από βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο σημαντικά

Ένας ακόμη βασικός άξονας αφορά τα δεδομένα. Η EBA θέλει να δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής στοιχείων από τις τράπεζες και να ενισχύσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ο στόχος είναι απλός: λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη πληροφόρηση. Όσο καλύτερα και ταχύτερα δεδομένα διαθέτουν οι εποπτικές αρχές, τόσο πιο έγκαιρα μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα και κινδύνους.

Ισχυρότερη εσωτερική λειτουργία και ψηφιακή ασφάλεια

Τέλος, η EBA θα δώσει έμφαση και στη δική της λειτουργία. Θα ενισχύσει την εσωτερική διακυβέρνηση, τη διεθνή συνεργασία και την ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ψηφιακή κυριαρχία και ανθεκτικότητα: η EBA θέλει οι δικές της υποδομές να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων ή κυβερνοεπιθέσεων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

Συνολικά, το 2027 η EBA φαίνεται να στρέφει το βάρος της σε τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: ανθεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Για τις τράπεζες αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για την εφαρμογή των νέων κανόνων, καλύτερη διαχείριση κινδύνων και μεγαλύτερη προσαρμογή στις ψηφιακές εξελίξεις. Για τους καταναλωτές, η έμφαση θα είναι στην ασφάλεια των πληρωμών, στην προστασία από κινδύνους και στην καλύτερη ενημέρωση.

Το βασικό μήνυμα του προγράμματος είναι ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο ερώτημα αν μια τράπεζα διαθέτει αρκετά κεφάλαια. Επεκτείνεται στην τεχνολογία, τα δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια, τις πληρωμές, τα κρυπτοστοιχεία, την προστασία των καταναλωτών και την ικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίζει μια νέα κρίση.

Με αυτόν τον τρόπο, η EBA επιχειρεί να προσαρμόσει την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που γίνεται ταυτόχρονα πιο ψηφιακό, πιο σύνθετο και περισσότερο διασυνδεδεμένο.

Τα 7 στοιχήματα της EBA για το 2027

Τομέας Βασική εστίαση το 2027 Ανάπτυξη πολιτικής Νέοι τραπεζικοί κανόνες, πληρωμές, διαχείριση κρίσεων και ασφάλιση καταθέσεων, επενδύσεις και τιτλοποιήσεις. Εποπτεία Ενιαία εφαρμογή των κανόνων, έλεγχος κινδύνων επιτοκίου και ρευστότητας, τεχνολογία και προστασία καταναλωτών. Κίνδυνοι & χρηματοπιστωτική σταθερότητα Stress tests, προσομοιώσεις κρίσεων και έγκαιρος εντοπισμός οικονομικών, τεχνολογικών και κυβερνοκινδύνων. Ψηφιακή εποπτεία Εφαρμογή DORA και MiCA , εποπτεία κρίσιμων παρόχων ΤΠΕ και κρυπτοστοιχείων. Δεδομένα Ενοποίηση αναφορών, καλύτερη ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων για αποτελεσματικότερη εποπτεία. Διακυβέρνηση Ενίσχυση εσωτερικής οργάνωσης, διεθνούς συνεργασίας και εποπτικού συντονισμού. Λειτουργία & ασφάλεια Ενίσχυση κυβερνοασφάλειας, ανθεκτικότητας και ψηφιακής κυριαρχίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Διαβάστε ακόμη

Από τις 72 στις 120 δόσεις: Για ποιους ανοίγει τώρα το παράθυρο ένταξης και τι αλλάζει για όσους ρυθμίζουν χρέη

Το κρίσιμο 15ήμερο για την ενέργεια: Στη θέρμανση το βάρος, στην Ευρώπη οι επόμενες κινήσεις

Τραμπ: «Εξετάζω κάθε μέρα το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ» για να μειωθούν οι τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ