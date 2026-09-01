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Πτωτικές τάσεις επικρατούν την Τρίτη στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές των αμερικανικών επιτοκίων και στη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, καλύτερη εικόνα παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις ήπιες απώλειες που σημείωσε η Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και για το ενδεχόμενο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα κατά τις ασιατικές συναλλαγές.

Μικτή εικόνα σε Τόκιο και Κίνα

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κινούνταν αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 0,78%.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI έχανε 0,14%, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο.

Οι νοτιοκορεατικές εξαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 68,7% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για αύξηση 62,6%. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και κυρίως για ημιαγωγούς που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Κίνα, η εικόνα ήταν μικτή. Ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,9%.

Θετικό μήνυμα από την κινεζική μεταποίηση

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσέφεραν τα νεότερα στοιχεία για τη δραστηριότητα του ιδιωτικού μεταποιητικού τομέα της Κίνας.

Ο RatingDog China General Manufacturing PMI αυξήθηκε στις 51,5 μονάδες τον Αύγουστο, από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, δείχνοντας επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου.

Η βελτίωση στηρίχθηκε στην ενίσχυση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της εξαγωγικής ζήτησης. Η ένδειξη πάνω από τις 50 μονάδες σηματοδοτεί επέκταση της δραστηριότητας.

Στο 66% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Το βασικό βάρος για τις αγορές, ωστόσο, παραμένει η πορεία της Fed.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 66% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, μετά τις επιθετικές ως προς τον πληθωρισμό δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Την ίδια στιγμή, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους δημιουργεί νέους πληθωριστικούς κινδύνους, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις της Fed.

Υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στις ασιατικές μετοχές, καθώς τείνουν να ενισχύουν τόσο τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων όσο και το δολάριο.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έχανε 0,08%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχωρούσε 0,7%. Τα futures του ινδικού Nifty 50 κατέγραφαν οριακή πτώση 0,18%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Shein: Πτώση 10% στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο

Στο Χονγκ Κονγκ, στο επίκεντρο βρέθηκε η Shein, η οποία πραγματοποίησε απογοητευτικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο.

Η μετοχή της εταιρείας fast fashion ξεκίνησε στα 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ, όσο και η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, αλλά γρήγορα υποχώρησε στα 43,72 δολάρια Χονγκ Κονγκ, καταγράφοντας απώλειες περίπου 10%.

Η Shein άντλησε 1,7 δισ. δολάρια μέσω της IPO, με αποτίμηση 26,5 δισ. δολαρίων. Η ζήτηση για τη δημόσια προσφορά ήταν σχετικά συγκρατημένη σε σύγκριση με άλλες μεγάλες εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο Χονγκ Κονγκ.

Άλμα για τη MediaTek μετά τη Nvidia

Στον τεχνολογικό κλάδο, τα βλέμματα στράφηκαν στη MediaTek, μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 3,5 δισ. δολάρια στην ταϊβανέζικη εταιρεία.

Η είδηση έδωσε ισχυρή ώθηση στη μετοχή της MediaTek, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ασιατικές εταιρείες ημιαγωγών παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της παγκόσμιας έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

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