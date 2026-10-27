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Μετά το χθεσινό άλμα 1,56% και την επιστροφή στις 2.570 μονάδες, η αγορά προσπαθεί να επιτύχει συνέχεια της αντίδρασης, με το βλέμμα στη Fed, τις διεθνείς αγορές και τα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων.

Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό των σημαντικών απωλειών του Οκτωβρίου η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίζεται από νέα προσπάθεια ανόδου μετά από ένα ελαφρώς πτωτικό άνοιγμα. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την επενδυτική ψυχολογία, ενώ στο εγχώριο μέτωπο το ενδιαφέρον στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα, στις εξελίξεις γύρω από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στις κινήσεις που καταγράφονται σε επιλεγμένους τίτλους της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κέρδη 0,46% στις 2.581,66 μονάδες και την αξία των συναλλαγών στα 68,62 εκατ. ευρώ

Παρά τη χθεσινή ανάκαμψη του ΓΔ κατά 1,56% στις 2.569,82 μονάδες,, οι απώλειες του Οκτωβρίου παραμένουν κοντά στο 6,1%, γεγονός που διατηρεί την ανάγκη επιβεβαίωσης της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,34% στις 6.590,08 μονάδες, ο μεσαίας με άνοδο 0,52% επίσης στις 3.055,83 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 0,11% στις 2.926,01 μονάδες.

Η χθεσινή άνοδος στηρίχθηκε κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 3,19%, έπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις για την ευρύτερη αγορά.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 38 πτωτικά, ενώ αμετάβλητες είναι 17 μετοχές.

Ανοδικά κινούνται οι Τρ. Πειραιώς +0,94% στα 9,498 ευρώ, ΜΟΗ +1,47% στα 69,15 ευρώ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +0,85% στα 40,16 ευρώ, Credia Bank +0,32% στα 0,932 ευρώ, Metlen +0,63% στις 48,20 μονάδες, ΔΕΗ +0,09% στα 22,60 ευρώ.

Πτωτικά οι μετοχές των Eurobank -0,35% στα 4,298 ευρώ, Εθνική Τράπεζα -0,26% στα 15,36 ευρω, Αlpha Bank -0,09% στα 4,269 ευρώ,

Η διεθνής εικόνα και η Fed

Το διεθνές περιβάλλον διαμορφώνεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις: την επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις υψηλές τιμές ενέργειας και την πορεία των επιτοκίων.

Η Wall Street ολοκλήρωσε ανοδικά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 0,7%, τον Nasdaq κατά 0,8% και τον Dow Jones κατά 0,3%. Η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την Anthropic και τις προσδοκίες για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης, συνέβαλε στην αποκατάσταση μέρους της επενδυτικής αισιοδοξίας.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε και στην Ασία, όπου οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν την άνοδο, με αιχμή τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Ωστόσο, οι κινεζικές αγορές εμφάνισαν πιο επιφυλακτική εικόνα, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη δεν έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά.

Στην Ευρώπη, είχαμε πτωτικό άνοιγμα καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν το θετικό κλίμα στην τεχνολογία με την επιμονή του ενεργειακού και γεωπολιτικού κινδύνου.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve, που ξεκινά σήμερα, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η συνεδρίαση της ΕΚΤ. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στη διατήρηση των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις και στα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τις επόμενες κινήσεις τους.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η στάση των διεθνών αγορών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η εγχώρια αγορά προσπαθεί να ανακτήσει έδαφος έπειτα από έναν μήνα έντονων διακυμάνσεων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρό μήνυμα από το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Στο εταιρικό μέτωπο, ξεχωρίζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό, ενώ η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη διαμόρφωση του ετήσιου κουπονιού στο 4,75%, υψηλό μεν, χαμηλότερο όμως από τις αρχικές ενδείξεις που έφταναν έως το 5,1%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό τις σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς δείχνει ότι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι με επενδυτική βαθμίδα εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνή κεφάλαια, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένου κόστους δανεισμού.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε κατανομή ομολογιών στις ελληνικές τράπεζες, με τη ζήτηση να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυνατότητα του ομίλου να αντλεί χρηματοδότηση απευθείας από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, περιορίζοντας την εξάρτησή του από την εγχώρια τραπεζική αγορά.

Το νέο ομόλογο, λήξης 2033, εντάσσεται στη στρατηγική αναχρηματοδότησης και διαχείρισης των υποχρεώσεων του ομίλου, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το κόστος χρηματοδότησης.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τη μετοχή συντηρούν οι νέες αγορές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Γιώργου Περιστέρη, ο οποίος στις 23 και 26 Οκτωβρίου απέκτησε συνολικά 100.000 μετοχές, αξίας περίπου 3,89 εκατ. ευρώ.

ΔΑΑ και τράπεζες στο επίκεντρο των αποτελεσμάτων

Η εγχώρια αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της και στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο, οι οποίες θα προσφέρουν νέα δεδομένα για τις αποτιμήσεις και τις επιχειρηματικές προοπτικές των εισηγμένων.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πορεία των εσόδων, της επιβατικής κίνησης και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Την Πέμπτη ακολουθεί η Eurobank, ενώ την Παρασκευή δημοσιεύουν αποτελέσματα η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και ο ΟΤΕ.

Ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, η αγορά αναμένεται να αξιολογήσει την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης, την ποιότητα των χαρτοφυλακίων και τις προοπτικές κερδοφορίας. Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο για τη δυνατότητα συνέχισης της ανάκαμψης των τραπεζικών μετοχών.

Intracom, Lamda Development και CrediaBank

Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις, η Intracom Holdings παραμένει στο προσκήνιο λόγω των συνεχόμενων αγορών μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας έχει αποκτήσει συνολικά περίπου 1,05 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη Lamda Development, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διοικητική αλλαγή που έχει δρομολογηθεί για το τέλος του έτους, με την Εύη Κωστάκη να αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, διαδεχόμενη τον Οδυσσέα Αθανασίου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε χθες η διαπραγμάτευση της μετοχής της Ευρώπη Holdings, στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσής της με την CrediaBank. Η συναλλαγή προβλέπει σχέση ανταλλαγής 1,44 μετοχών της CrediaBank για κάθε μετοχή της Ευρώπη Holdings, ενώ οι νέες μετοχές προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στις 2 Νοεμβρίου.

Οι παλαιοί μέτοχοι της Ευρώπη Holdings αναμένεται να αποκτήσουν ποσοστό περίπου 9,7% της νέας τραπεζικής οντότητας.

Οι 2.600 μονάδες και η συνέχεια της αντίδρασης

Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.600 μονάδων αποτελεί το επόμενο σημείο αναφοράς για τον Γενικό Δείκτη, μετά την επιστροφή του κοντά στις 2.570 μονάδες. Η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των τραπεζικών τίτλων, την πορεία των υπόλοιπων blue chips και κυρίως την εξέλιξη της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά, η περιοχή των 2.530 μονάδων, όπου βρέθηκε πρόσφατα ο δείκτης, παραμένει σημαντικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της αγοράς.

Με τον Οκτώβριο να ολοκληρώνεται σε λίγες συνεδριάσεις, η προσπάθεια περιορισμού των μηνιαίων απωλειών βρίσκεται στο επίκεντρο. Ωστόσο, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, η πορεία του πετρελαίου και τα εταιρικά αποτελέσματα είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν εάν η χθεσινή ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει συνέχεια.