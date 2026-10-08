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(Last update: 14:00)

Οι πωλητές «σφυροκοπούν» το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.550 μονάδων, την οποία είχε να δει από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Η άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια, η «εκτίναξη» των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2,55% και διαπραγματεύεται στις 2.555,13 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.541,57 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.605,88 μονάδες. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ισχυρών απωλειών για το ΧΑ, το οποίο κινείται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Αρνητικές πρωταγωνίστριες είναι και σήμερα οι τράπεζες, οι οποίες διολισθαίνουν πάνω από -4% μετά τη «βουτιά» κατά -4,45% την Τετάρτη.

Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και κυρίως την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Το αρνητικό κλίμα στη Wall Street και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις. Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «αντίβαρο», η Αθήνα παραμένει ευάλωτη στις διακυμάνσεις των ξένων χρηματιστηρίων, με τη μεταβλητότητα να εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα μηνύματα της Federal Reserve για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας διατήρησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ακόμη αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026, εξέλιξη που ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η προοπτική διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων, σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργειακού κόστους, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις αγορές. Παράλληλα, η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη περιορίζει την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, όπως οι μετοχές, εντείνοντας τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη, μετά τη χθεσινή έντονα πτωτική συνεδρίαση που τον οδήγησε προς την περιοχή των 2.620 μονάδων. Η υποχώρηση απομάκρυνε την αγορά από τα πρόσφατα υψηλά 17ετίας των 2.738 μονάδων, αναδεικνύοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων και την ευαισθησία του ελληνικού χρηματιστηρίου στις διεθνείς αναταράξεις.

Καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς θεωρείται πλέον η ζώνη στήριξης των 2.600 μονάδων. Η διατήρησή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση, ενώ η καθοδική διάσπαση έχει ενεργοποιήσει νέο κύμα πωλήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πρόσφατων ρευστοποιήσεων και εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, στην τελική ευθεία βρίσκεται η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατ. νέων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ ανά μετοχή και στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, που μπορεί να αυξηθεί στα 300 εκατ. ευρώ. Το δεσμευτικό εύρος τιμών θα ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου, η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ 13 και 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμευτικές επενδυτικές συμμετοχές 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 28% του βασικού στόχου άντλησης κεφαλαίων.

Τέλος, αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 4,15 εκατ. μετοχών της Verallis στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής θα είναι «VRLS» και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας έχει οριστεί στα 0,95 ευρώ.

Πατάνε «γκάζι» οι πωλητές

«Βουτιά» -4,35% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.980,11 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) καταγράφει απώλειες -2,91% στις 6.527,26 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -2,29% στις 2.958,28 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 242,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64,62 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 63,6 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η Πειραιώς με 39,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,49 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 106 μετοχές, θετικό για μόλις 6, ενώ άλλοι 6 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχωρεί κατά -4,9%, η Eurobank κατά -4,8%, η Alpha Bank κατά -4,3% και η Εθνική κατά -4,1%. Η Optima bank σημειώνει πτώση -3,9%, η CrediaBank -3,8% και η Τράπεζα Κύπρου -3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» άνω του -5% καταγράφουν η Viohalco, η Cenergy και η ElvalHalcor. Ακολουθούν με απώλειες άνω του -4% η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ πάνω από -3% χάνουν η Titan και η ΕΥΔΑΠ. Κατά τουλάχιστον -2% υποχωρούν η Metlen, η Lamda Development και η Jumbo. Από την άλλη πλευρά, η Allwyn ενισχύεται κατά +1,6%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ διολισθαίνει -4,5%. Πάνω από -3% χάνουν ο ΟΛΠ, η Quest, η Ελλάκτωρ, η Ideal, η Alter Ego Media και ο ΟΛΘ. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ, η Bally’s Intralot, η Noval Property, η Dimand και η Intracom Holdings.

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