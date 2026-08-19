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Το παγκόσμιο sell-off στις μετοχές των εταιρειών τσιπ βαθαίνει, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από ένα από τα ισχυρότερα χρηματιστηριακά στοιχήματα της χρονιάς, υπό την πίεση των υψηλών αποδόσεων των ομολόγων και της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά τις σημαντικές απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στη Σεούλ, οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix υποχώρησαν περισσότερο από 7%, μετά τις βαριές απώλειες που είχαν προηγηθεί στις αμερικανικές εταιρείες του κλάδου.

Ο Philadelphia Semiconductor Index έχασε 5% την Τρίτη, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίασή του από τα τέλη Ιουλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των εταιρειών τσιπ στην Ασία σημείωσε πτώση άνω του 3%.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν στο σύνολο των ασιατικών αγορών. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi βυθίστηκε περισσότερο από 6%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται πλέον το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και ιδιαίτερα τους λεγόμενους hyperscalers, οι οποίοι πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών έδειχναν ότι το αρνητικό κλίμα αναμένεται να περάσει και στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Τα υψηλά επιτόκια πιέζουν το στοίχημα της AI

Οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες αποτελούν κατεξοχήν επενδύσεις που βασίζονται στις προσδοκίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, βρίσκονται εκ νέου υπό πίεση καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται κοντά σε υψηλά πολλών ετών.

Ο επίμονος πληθωρισμός, οι υψηλές κρατικές δαπάνες και η μεγάλη προσφορά νέου χρέους έχουν οδηγήσει ανοδικά το κόστος δανεισμού. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό, τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τον πληθωρισμό και τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρότι η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να θεωρείται ισχυρή, ο συνδυασμός υψηλότερων επιτοκίων και γεωπολιτικού κινδύνου αλλάζει τη στάση των επενδυτών.

«Τα υψηλότερα επιτόκια και ο γεωπολιτικός κίνδυνος κάνουν τους επενδυτές λιγότερο πρόθυμους να πληρώσουν premium για αυτή την ανάπτυξη», δήλωσε ο Γιουν Γιουν, διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management Global.

Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent

Πρόσθετες πιέσεις στο επενδυτικό κλίμα ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Το Brent ενισχύθηκε για τέταρτη διαδοχική ημέρα και διαπραγματεύθηκε πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, έχοντας σημειώσει άνοδο 4,5% κατά τις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις.

Η αγορά εξακολουθεί να μην βλέπει ενδείξεις προόδου προς την επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό premium στις ενεργειακές αγορές.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς τη χώρα έπεσαν στη θάλασσα.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του κράτους του Κόλπου από τον Μάιο, καθώς η ευρύτερη σύγκρουση συνεχίζεται.

Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων

Στην αγορά ομολόγων, τα αμερικανικά Treasuries σταθεροποιήθηκαν μετά το παγκόσμιο sell-off που είχε οδηγήσει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και χρόνια.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε περίπου μία μονάδα βάσης στο 4,69%, έχοντας προηγουμένως πλησιάσει τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς Treasury υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,27%, αφού την προηγούμενη συνεδρίαση είχε φθάσει έως το 5,34%, σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 2007.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ένα μικρό κύμα αγορών στα futures κρατικών ομολόγων στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς η μεγάλη πτώση των μετοχών στην Κορέα και την Ιαπωνία ώθησε ορισμένους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Ο χρυσός κοντά στα 4.350 δολάρια

Ο χρυσός κινήθηκε κοντά στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σχεδόν σε έναν μήνα.

Το sell-off των ομολόγων, σε συνδυασμό με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για το πολύτιμο μέταλλο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το καναδικό δολάριο ενισχύθηκε, αφού η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να αναβάλει για τρεις ημέρες την επιβολή δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από κρίσιμες διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον.

Το βλέμμα των επενδυτών στα πρακτικά της Fed

Πιέσεις καταγράφονται και στις εταιρικές αγορές χρέους. Η διεύρυνση των πιστωτικών spreads, η άνοδος των επιτοκίων και η μεγάλη προσφορά νέων τίτλων επιδείνωσαν τις συνθήκες χρηματοδότησης για εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Τουλάχιστον επτά εκδότες αποφάσισαν την Τρίτη να μην προχωρήσουν στην ανακοίνωση νέων ομολογιακών εκδόσεων.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται αργότερα την Τετάρτη στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, τα οποία ενδέχεται να δώσουν νέες ενδείξεις για τη στάση των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

«Με τις προοπτικές στη Μέση Ανατολή να παραμένουν αβέβαιες και τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα, οι αγορές είναι πιθανό να παραμείνουν σήμερα σε risk-off mode», δήλωσε ο Καζουνόρι Τατέμπε, επικεφαλής στρατηγικής της Daiwa Asset Management.

Όπως επισήμανε, οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού των hyperscalers, δημιουργώντας ερωτήματα για την πορεία των κεφαλαιουχικών τους δαπανών και, κατ’ επέκταση, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

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