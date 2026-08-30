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Tο πρόβλημα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ανατραπεί εντελώς μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, προβλέπει ένας αναλυτής.

Ο Μάρκο Πάπιτς, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της BCA Research, συγκαταλέγεται στους λίγους αναλυτές των αγορών που επισημαίνουν τον κίνδυνο αποπληθωρισμού. Αυτό φαίνεται αντιφατικό, δεδομένης της ανησυχίας που επικρατεί τελευταία για τον πληθωρισμό και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου — αλλά αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι ο πόλεμος με το Ιράν κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια περίοδο υπερβολικών επενδύσεων, η οποία αναπόφευκτα θα ασκήσει αρνητική πίεση στις τιμές μακροπρόθεσμα, έγραψε ο Πάπιτς.

«Η πραγματική συνέπεια της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, επομένως, είναι μια αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου που ίσως να μην είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Πάπιτς, εκτιμώντας ότι η οικονομία των ΗΠΑ και η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποπληθωρισμό — όταν ο ρυθμός του πληθωρισμού μειώνεται — ή αποπληθωρισμό — όταν οι τιμές σημειώνουν καθαρή πτώση — κάποια στιγμή πριν από το 2030.

«Αντίθετα, ο κόσμος θα μπορούσε μέχρι τη δεκαετία του 2030 να πλημμυρίσει από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, νέους διαδρόμους μεταφοράς (τόσο μέσω οπτικών ινών όσο και μέσω δορυφορικού διαδικτύου), πληθώρα εργοστασίων ημιαγωγών κ.λπ. Αυτός ο κόσμος είναι πιθανό να είναι αποπληθωριστικός», τόνισε.

Ενώ ο αποπληθωρισμός, ή ο βραδύτερος ρυθμός αύξησης των τιμών, αποτελεί γενικά ένα ευπρόσδεκτο σημάδι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους καταναλωτές, η πτώση των τιμών είναι συχνά ένδειξη οικονομικής δυσχέρειας.

Ο αποπληθωρισμός μπορεί επίσης να είναι πιο προβληματικός από τον υπερβολικά υψηλό πληθωρισμό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια για να μετριάσουν την αύξηση των τιμών, αλλά μπορούν να τα μειώσουν μόνο μέχρι ένα ορισμένο σημείο για να τονώσουν τη ζήτηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιαπωνική οικονομία, ένα από τα πιο διαβόητα παραδείγματα παρατεταμένου αποπληθωρισμού στην ιστορία, παρέμεινε σε στασιμότητα για σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της πτώσης των τιμών τη δεκαετία του 1990.

Ο Πάπιτς επεσήμανε μια έντονη μετατόπιση της προσοχής στις αγορές προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων τα τελευταία χρόνια, η οποία ξεκίνησε με την πανδημία και εντάθηκε με την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022. Μετά από εμπλοκές στην προμήθεια υλικών όπως μικροτσίπ, φυσικό αέριο και λιπάσματα, η δημιουργία πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας έχει «γίνει ο κρίσιμος στόχος» των μακροοικονομικών πολιτικών σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Πάπιτς.

Ωστόσο, οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν φαίνονται «καθόλου εύθραυστες», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και εν μέσω του πολέμου στην Ευρώπη και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να δαπανήσουν δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό το καλοκαίρι, το Υπουργείο Ενέργειας χορήγησε δάνεια ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της αμερικανικής αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και διέθεσε 500 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετίζονται με την επεξεργασία ορυκτών και υλικών, την κατασκευή μπαταριών και την ανάπτυξη ικανότητας ανακύκλωσης.

Οι δαπάνες αυτές συμπίπτουν επίσης με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), με ορισμένους ειδικούς της αγοράς να προειδοποιούν ότι οι επενδυτικές δαπάνες σε ενεργειακές υποδομές και κέντρα δεδομένων φτάνουν σε ακραία επίπεδα. Οι Meta, Microsoft, Amazon και Alphabet, τέσσερις από τις εταιρείες που δαπανούν τα περισσότερα στην τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να δαπανήσουν φέτος ένα ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να υπερβαίνουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτών των τεσσάρων εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ξεπερνώντας το ΑΕΠ της Ιαπωνίας.

«Οι επαναλαμβανόμενες διαταραχές στην προσφορά ωθούν τις δαπάνες της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην ενέργεια, τις υποδομές και την εξασφάλιση εφεδρικών δυνατοτήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι πιέσεις στις τιμές θα παραμείνουν υψηλές προς το παρόν, αλλά η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ενδέχεται να προκαλέσει αποπληθωρισμό τη δεκαετία του 2030», δήλωσε ο Πάπιτς.

Όπως αναφέρει το Business Insider, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τον πληθωρισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ.

Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ σκαρφάλωσε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2007, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των επενδυτών ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό σε άλλους τομείς της οικονομίας, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

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